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 Мінімальна потреба у витратах покривається на 50%, - судові органи просять владу переглянути проєкт Держбюджету-2020

Органи системи правосуддя звернулися до вищих органів державної влади щодо проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної судової адміністрації (ДСА).

Керівники судів, інших органів і установ у системі правосуддя звернулися зі спільними листами до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, міністра фінансів Оксани Маркарової, голови Комітету ВР з питань правової політики Ірини Венедіктової, голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова стосовно критичної ситуації, що складеться в системі правосуддя України внаслідок ухвалення Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний № 2000) у запропонованій Кабінетом міністрів України редакції.

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Так, Міністерством фінансів України для формування проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" доведено ДСА України граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету в сумі 11 622 144,8 тис. грн та спеціального фонду державного бюджету в сумі 3 000 000 тис. грн, загалом – 14 622 144,8 тис. гривень.

Приріст до бюджетних показників 2019 року становить 509 879,3 тис. грн, або 3,6% (плановий рівень інфляції споживчих цін на 2020 рік становить 6%).

"Доведені показники не враховують низку суттєвих чинників, які потребують суттєвих додаткових обсягів бюджетних призначень порівняно з Державним бюджетом України на 2019 рік. Серед них:

  • започаткування роботи щодо заміщення вакантних посад суддів;
  • збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшення кількості прожиткових мінімумів для обрахування суддівської винагороди;
  • започаткування Службою судової охорони своєї діяльності;
  • створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;
  • збільшення вартості відправлення поштової кореспонденції.

Мінімальна потреба у видатках з урахуванням вказаних та цілого ряду інших факторів, пов’язаних з необхідністю досягнення ефективних результативних показників роботи судової системи відповідно до міжнародних стандартів становить 29 137 310,3 тис. гривень. Відповідно рівень задоволення потреби граничними обсягами видатків становить всього 50,2% (найменше за період з 2011 року, так у 2017 році цей показник становив 79,1%, у 2018 – 77,9%, у 2019 – 69,5%).

Незадоволеною залишається потреба в обсязі 14 515 165,5 тис. грн, у тому числі за такими напрямами:

  • видатки споживання – 12 070 687,8 тис. грн;
  • видатки розвитку – 2 444 477,7 тис. гривень

Керівники органів у системі правосуддя просять керівників вищих державних органів сприяти вжиттю необхідних заходів для належного фінансового забезпечення органів судової влади відповідно до статті 130 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158279
 
 
 Топ коментарі
 
Если перекрывается на 50%, значит и упырей судейских надо на столько же сократить да и все. Одни Окружной с Печерским уже всей стране поперек горла стали.
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Чтобы хватило бабла на нормальные зарплаты, нужно поставить под контроль оффшоры, таможню, теневые зарплаты в конвертах, неуплату или недоплату налогов. Тогда денег хватит еще и останется! А то все воруют и при этом возмущаются - "Почему мало денег на зарплаты"

Однако у каждого судьи тачка - Лексус, дом за миллион и больше баксов, дети учатся за границей
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Если перекрывается на 50%, значит и упырей судейских надо на столько же сократить да и все. Одни Окружной с Печерским уже всей стране поперек горла стали.
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По идее- их не сократят, а добавят. Щас ведь, чуть шо- все судами пугаютЬ. Даже меня уже успели, за то что я решетки на подвале ломиком убрал, для доступа котов.
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Если так котиков любите, оплачивайте для них втеринара и содержание в приюте. А не разводите освенцим для животных в подвале . В этом доме люди живут и антисанитария никому не нужна.
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В этом доме, через полгода, после закрытия подвала, во всех шести подъездах, начали происходить странные вещи! Как-то: крысиный помёт на лестницах появился, какие-то визги непонятные, из подвала. А в августе жильцы сняли великолепный фильм: как три крысы, совершенно не стесняясь и никуда не торопясь, спускались по лестнице, с 3-го этажа- на 2-й. Так что, свою мораль читайте крысятникам и собачникам. А меня- не трогайте. Я, когда дело касается котов, могу не сдержаться и сказать всё что я действительно о вас думаю.
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це гарно що є котолюби , чи є хоч один судолюб в Україні,дуже цікаво
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У вас там хорошая пищевая цепочка отработана "коты-крысы". Уверен, она будет развиваться и расширятся.
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Конечно! Моя дворня мне завсегда притаскивает полу-придушенных крыс. Приволокут под окно и орут... пока я не похвалю- не рвут и не жрут. Доказывают свою полезность, наверное.
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Счастливый. Мне за лето моя стая ни одной мышки не принесли.
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Хуже не будет ? "критическая ситуация мол " - ешьте не обляпайтесь .
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Зараз по всім бюджетним напрямкам шукають можливість скоротити фінансування. Бюджет щомісяця недоотримує близько 8 млрд грн.
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Наруководили. У нас теперь, что ни начальник - то юрист или экономист с дипломом от непонятного вуза. Специалисты !!!
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Чтобы хватило бабла на нормальные зарплаты, нужно поставить под контроль оффшоры, таможню, теневые зарплаты в конвертах, неуплату или недоплату налогов. Тогда денег хватит еще и останется! А то все воруют и при этом возмущаются - "Почему мало денег на зарплаты"

Однако у каждого судьи тачка - Лексус, дом за миллион и больше баксов, дети учатся за границей
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Чтобы хватило бабла на нормальные зарплаты, нужно поставить под контроль оффшоры, таможню, теневые зарплаты в конвертах, неуплату или недоплату налогов.

Верно. Только как же контролировать, если суды "дырявые"?
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Европейские стандарты 6-10 минимальных зарплат для высших чиновников.
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ну так если зп неустраивает идите в ФОПы там сколько незаработал все твое "судейское вознаграждение " *****
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При таком качестве судейства и таком уровне зарплат, премий и дальнейших пенсий со статусом пожизненных судей надо сидеть и молчать о нехватке денег.
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Доброго ранку , Україно без брехуняки порошенка і дурника януковича !
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Доброго ранку, зебiли, вам ще сьогоднi разом з нелохом пуйлу смогтати
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Куда ж без него. Вчера рожей торговал в каком-то военном лицее. Сегодня опять будут показывать...
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"В клетки тигров не докладывают мяса! "©
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Судебная мафия спокойно может прожить и без бюджетных средств. А к тому и оплачивать внешний долг Украины.
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судейские мрази хотят нажраться до отвала за счёт нищих украинцев
а падаль в мантиях не желает отправиться в Польшу, поработать немного ?
или твари в мантиях готовятся к аноансироааному земельному дерибану ?
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Им дают на 500 млн больше чем в 2019 но те поднимают крик что это 50% от минимума того что им нужно, так как же они тогда работают в 2019.
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А этим все мало, у них и так самые большие зарплаты после топ менеджеров.
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а они, судейские, не знают ГДЕ взять??
))))
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А усе, епоха бідності закінчилася. Вибрали беню- їжте)
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На фоне нищенствующего населения : судья конституционного суда только должностной оклад 120 тыс.+ всевозможные доплаты + пожизненное содержание в размере 50% от месячного вознаграждения.Их этих судей,которые отменили закон о незаконном обогащении аж 18 штук да и приняли неправомерное решение по досрочным выборам парламента,руководствуясь ситуативно общественным запросом,а не верховенством права.Судьи Верховного суда Украины - зарплата в районе 300 тыс.грн,вдумайтесь 10 тыс.!!! евро.Хочу добавить,что судьи КС получают еще больше чем судьи ВС.В Литве же зарплата суддей в 3 раза превышает среднюю по стране(у нас это бы было 1000 долл.)Да,суддей Верховного суда Украины аж 120 штук.Можно продолжить до самого районного...Совести хватает еще запрашивать денег,в то время когда даже пенсионерам отменили добавку члены ЗЕбуиновой команды,названной Гройсманом "***********".Ликвидируйте Конституционный суд,переложив полномочия на ВС,а последний сократите,проведите повторно судебную реформу,настоящую а не липовую.
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Привести до тями зажерливу суддівську касту може тільки революція на кшталт як в Августо . Суддям потрібно знизити бюджет до 33%, відібравши пенсійні бонуси . Чому в Іспанії як і в Англії медицина безплатна ? Та тому що пенсія іспанського прем'єра лише в три рази більша від мінімальної . Пенсія прем'єра Великобританії за розміром поступається пенсії нашого . Ніхто з них просто так не погодиться на розумні зарплати і розмір пенсії . Допоможе лише шибениця на Майдані .
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может теперь не будет секретарей судов с зарплатой в 45 тысяч?
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Странно, почему то Зебилы молчат. Может они в доле?
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продажные лживые судьи хотят больше бабок. И так бюджет растаскивается то на зарплаты судьям, то на их пенсии, то на депутатов и офисы **********, на выплаты им пособия, на бесплатное жилье, за которое не нужно платить. А для простых людей денег не хватает
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Если судьям вообще перестать платить зарплату, то из всё равно палкой не выгонишь с работы, они даже будут сами платить за то чтобы "работать".
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лінь гуглити, але десь читав "сенсаційну" соціологію, про те, що задоволений роботою судів є кожен другий... Мінімальна потреба у витратах покривається на 50%, - судові органи просять владу переглянути проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 2121
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Всё правильно, один доволен, потому что оплатил в карман решение в свою пользу, другой, естественно, не доволен.
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тому й пишу, що "сенсаційну", Мінімальна потреба у витратах покривається на 50%, - судові органи просять владу переглянути проєкт Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 1660 оскільки в суді, майже завжди дві зацікавлені сторони.
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отозвались самые незащищенные упыри нашего болота...
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Зарплату собі зменшить хоча б до 20 тис. грн і цих грошей вистачить. Соромно! В Україні середня пенсія 3000 грн., а цим "діячам" і 900000 грн. на рік мало і 100000 грн пенсії(суддя Апеляційоного суду отримає таку зарплату)!!!!
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Дику різницю в пенсіях і зарплатах виправить прив'язка розміру максимальної зарплати і пенсії до мінімалки . Хоча б як в скандінавів - 1:5 - 1:7 .
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нє, тоді вони подвєржени корупції - нада платіть їм по лімону в дєнь - тагда взяткі до ста тищ бєссмислєни
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с цифрами, как всегда, у украинских журналистов проблема. Читаем внимательно: Неудовлетворенной остается потребность в объеме 14 515 165,5 тыс. грн.
14 миллиардов ТЫСЯЧ. Многовато будет!
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14 лімонофф піцотпітнацать тищ і 165 с половіной кілогрівєн - ітого, около 14 лярдофф грівєн
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согласєн с тобою, шо нада вніматєльно чітать і шчітать
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Тоже мне, проблема!
"Соберите бизнесменов"- именно таким способом нужно решать проблемы госуровня по-зеленски.
Если, по мнению Моники, это подействует для оздоровления выпускающего оборонную продукцию харьковского завода им. Малышева, то с судами - и подавно!
Дерзайте!
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Не хочеш працювати суддєю - іди на залізницю...шпали, рейки - все тяжке, люди потрібні!
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та заяву написати в суд - вже тищу їм дай, голодающім
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ахуревшей судейскй быдлоте снизить зарплаты и пенсии и хватит денег на все. Ни хера твари в мантиях не делают и денег им все мало!
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