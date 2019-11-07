 Мінімальна потреба у витратах покривається на 50%, - судові органи просять владу переглянути проєкт Держбюджету-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної судової адміністрації (ДСА).

Керівники судів, інших органів і установ у системі правосуддя звернулися зі спільними листами до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, міністра фінансів Оксани Маркарової, голови Комітету ВР з питань правової політики Ірини Венедіктової, голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова стосовно критичної ситуації, що складеться в системі правосуддя України внаслідок ухвалення Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний № 2000) у запропонованій Кабінетом міністрів України редакції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Держбюджеті-2020 достатньо коштів для фінансування "держави в смартфоні", - Гончарук. ВIДЕО

Так, Міністерством фінансів України для формування проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" доведено ДСА України граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету в сумі 11 622 144,8 тис. грн та спеціального фонду державного бюджету в сумі 3 000 000 тис. грн, загалом – 14 622 144,8 тис. гривень.

Приріст до бюджетних показників 2019 року становить 509 879,3 тис. грн, або 3,6% (плановий рівень інфляції споживчих цін на 2020 рік становить 6%).

"Доведені показники не враховують низку суттєвих чинників, які потребують суттєвих додаткових обсягів бюджетних призначень порівняно з Державним бюджетом України на 2019 рік. Серед них:

започаткування роботи щодо заміщення вакантних посад суддів;

збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшення кількості прожиткових мінімумів для обрахування суддівської винагороди;

започаткування Службою судової охорони своєї діяльності;

створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

збільшення вартості відправлення поштової кореспонденції.

Мінімальна потреба у видатках з урахуванням вказаних та цілого ряду інших факторів, пов’язаних з необхідністю досягнення ефективних результативних показників роботи судової системи відповідно до міжнародних стандартів становить 29 137 310,3 тис. гривень. Відповідно рівень задоволення потреби граничними обсягами видатків становить всього 50,2% (найменше за період з 2011 року, так у 2017 році цей показник становив 79,1%, у 2018 – 77,9%, у 2019 – 69,5%).

Незадоволеною залишається потреба в обсязі 14 515 165,5 тис. грн, у тому числі за такими напрямами:

видатки споживання – 12 070 687,8 тис. грн;

видатки розвитку – 2 444 477,7 тис. гривень

Керівники органів у системі правосуддя просять керівників вищих державних органів сприяти вжиттю необхідних заходів для належного фінансового забезпечення органів судової влади відповідно до статті 130 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Бюджет-2020 передбачає зростання зарплат вчителів на 9%, учителі зі стажем до 10 років отримають разову доплату 21 тис. грн