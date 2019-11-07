 Мінімальна потреба у витратах покривається на 50%, - судові органи просять владу переглянути проєкт Держбюджету-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної судової адміністрації (ДСА).
Керівники судів, інших органів і установ у системі правосуддя звернулися зі спільними листами до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, міністра фінансів Оксани Маркарової, голови Комітету ВР з питань правової політики Ірини Венедіктової, голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова стосовно критичної ситуації, що складеться в системі правосуддя України внаслідок ухвалення Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний № 2000) у запропонованій Кабінетом міністрів України редакції.
Так, Міністерством фінансів України для формування проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" доведено ДСА України граничний обсяг видатків загального фонду державного бюджету в сумі 11 622 144,8 тис. грн та спеціального фонду державного бюджету в сумі 3 000 000 тис. грн, загалом – 14 622 144,8 тис. гривень.
Приріст до бюджетних показників 2019 року становить 509 879,3 тис. грн, або 3,6% (плановий рівень інфляції споживчих цін на 2020 рік становить 6%).
"Доведені показники не враховують низку суттєвих чинників, які потребують суттєвих додаткових обсягів бюджетних призначень порівняно з Державним бюджетом України на 2019 рік. Серед них:
- започаткування роботи щодо заміщення вакантних посад суддів;
- збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшення кількості прожиткових мінімумів для обрахування суддівської винагороди;
- започаткування Службою судової охорони своєї діяльності;
- створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;
- збільшення вартості відправлення поштової кореспонденції.
Мінімальна потреба у видатках з урахуванням вказаних та цілого ряду інших факторів, пов’язаних з необхідністю досягнення ефективних результативних показників роботи судової системи відповідно до міжнародних стандартів становить 29 137 310,3 тис. гривень. Відповідно рівень задоволення потреби граничними обсягами видатків становить всього 50,2% (найменше за період з 2011 року, так у 2017 році цей показник становив 79,1%, у 2018 – 77,9%, у 2019 – 69,5%).
Незадоволеною залишається потреба в обсязі 14 515 165,5 тис. грн, у тому числі за такими напрямами:
- видатки споживання – 12 070 687,8 тис. грн;
- видатки розвитку – 2 444 477,7 тис. гривень
Керівники органів у системі правосуддя просять керівників вищих державних органів сприяти вжиттю необхідних заходів для належного фінансового забезпечення органів судової влади відповідно до статті 130 Конституції України", - йдеться в повідомленні.
Однако у каждого судьи тачка - Лексус, дом за миллион и больше баксов, дети учатся за границей
Верно. Только как же контролировать, если суды "дырявые"?
а падаль в мантиях не желает отправиться в Польшу, поработать немного ?
или твари в мантиях готовятся к аноансироааному земельному дерибану ?
))))
14 миллиардов ТЫСЯЧ. Многовато будет!
"Соберите бизнесменов"- именно таким способом нужно решать проблемы госуровня по-зеленски.
Если, по мнению Моники, это подействует для оздоровления выпускающего оборонную продукцию харьковского завода им. Малышева, то с судами - и подавно!
Дерзайте!