 Японія відмовила у візі саксофоністці Кожухаровій, яка народилася в Криму і подала російський паспорт

Про це повідомив у Facebook її колега, музикант і композитор Олександр Болдачев, з яким артистка мала виступити в Японії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на QHA.

Японське посольство в Москві наполягає, щоб Кожухарова отримувала візу в Києві як громадянка України, оскільки не визнає російської окупації Криму.

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За словами Болдачева, в диппредставництві Японії зазначили, що не можуть давати візу українцям, "яким насильно змінили паспорт на російський".

Композитор намагався виправдати російську анексію Криму, однак дипломат, якого представник російської культури назвав "японцем, який вічно кланяється", люб’язно відповів, що нічим не може зарадити.

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