 Японія відмовила у візі саксофоністці Кожухаровій, яка народилася в Криму і подала російський паспорт

Про це повідомив у Facebook її колега, музикант і композитор Олександр Болдачев, з яким артистка мала виступити в Японії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на QHA.
Японське посольство в Москві наполягає, щоб Кожухарова отримувала візу в Києві як громадянка України, оскільки не визнає російської окупації Криму.
За словами Болдачева, в диппредставництві Японії зазначили, що не можуть давати візу українцям, "яким насильно змінили паспорт на російський".
Композитор намагався виправдати російську анексію Криму, однак дипломат, якого представник російської культури назвав "японцем, який вічно кланяється", люб’язно відповів, що нічим не може зарадити.
Но, делаю ставку, что ЕС пустит-таки крысчанку.
- А Н І Х Т О!!
И Дурикам-спортсменам с пол острова теперь на японскую олимпиаду никак не попасть
мне нравится как звучит...
арфистаферист и композитор, возмутился в ФБ
Совкодрочер? Крьімнашу радів? ***** підтримував? Ну тепер насолоджуйся. Так, будете потерпати від геополітичних ігор ***** і вашої недоімперії.