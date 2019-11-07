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 Політика України, За кордоном
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Все про:віза (216) Крим (7691) Росія (20458) Японія (197)

 Японія відмовила у візі саксофоністці Кожухаровій, яка народилася в Криму і подала російський паспорт

Влада Японії заборонила в'їзд до країни саксофоністці з Криму Вероніці Кожухаровій, яка після російської окупації півострова отримала російський паспорт.

Про це повідомив у Facebook її колега, музикант і композитор Олександр Болдачев, з яким артистка мала виступити в Японії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на QHA.

Японське посольство в Москві наполягає, щоб Кожухарова отримувала візу в Києві як громадянка України, оскільки не визнає російської окупації Криму.

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За словами Болдачева, в диппредставництві Японії зазначили, що не можуть давати візу українцям, "яким насильно змінили паспорт на російський".

Композитор намагався виправдати російську анексію Криму, однак дипломат, якого представник російської культури назвав "японцем, який вічно кланяється", люб’язно відповів, що нічим не може зарадити.

Японія відмовила у візі саксофоністці Кожухаровій, яка народилася в Криму і подала російський паспорт 01

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Японія відмовила у візі саксофоністці Кожухаровій, яка народилася в Криму і подала російський паспорт 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158278
 
   
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Мала новость, а приятна.
Но, делаю ставку, что ЕС пустит-таки крысчанку.
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у ЕС нет яиц, они импотенты-максимум что они могут сделать, это выразить озабоченность, иногда очень глубокую
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а хто в СВІТІ визнає окупацію фєдєрастами Крима- П.Осетії-Абхазії? Японія відмовила у візі саксофоністці Кожухаровій, яка народилася в Криму і подала російський паспорт - Цензор.НЕТ 970

- А Н І Х Т О!! Японія відмовила у візі саксофоністці Кожухаровій, яка народилася в Криму і подала російський паспорт - Цензор.НЕТ 1531
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Потішили, як кацап японця до Вікіпедії відправив. Кацапської. 😁 Дурний кацап не знає, що саме кацапська версія Вікіпедії написана від балди, довільно і не співпадає з іншими версіями.
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Чего только не придумаешь, чтобы не поехать в Украину с украинским паспортом и не получить там визу. Видимо, этой даме проще будет сделать себе харакири.
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Та кто же теперь ей выдаст визу в Украине если она уже получила паспорт российский Япония отказала в визе саксофонистке Кожухаровой, родившейся в Крыму и подавшей российский паспорт - Цензор.НЕТ 8609 Теперь гастроли только в воронеж.
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Пусть на набережной Ялти ординцев из тагила услаждает.Они все тонкие ценители искусства.
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Если у нее остался украинский - вполне могла бы. Другое дело, что ее тут повяжут за незаконное пересечение границы )
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Если есть паспорт Украины, то не повяжут, она же гражданка Украины а паспорт кацапии выданный в Крыму и даунбассе мы не признаем. А вот если она вместе с некоторыми дегенератами (которые потом есздили в Херсон востанавливать, бо в Европу захотелось)спалила его, то хай теперь мучается.
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ти наівний... в Україні чудово знають хто - куди та з яким паспортом швендяє з \в фєдєрастії.. СБУ працює.. Японія відмовила у візі саксофоністці Кожухаровій, яка народилася в Криму і подала російський паспорт - Цензор.НЕТ 2349
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Знать и иметь законные основания не впустить гражданина Украины, разные вещи, доказать ничего не возможно, человек сошлется на принуждение получения паспорта и т.д., не будь таким наивным.
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Молодцы японцы! 😁
И Дурикам-спортсменам с пол острова теперь на японскую олимпиаду никак не попасть
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удачный пиар. Хоть кто-то узнает, что такие есть.
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Да, теперь в далеком мухосранске будет аншлаг))))
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Не страшно. Губы у нее разработаны, работа найдется всегда.
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Какой референдум, такие и визы в Японию. Шоу маст гоу он ин Зажопинск, рашн федерейшн!
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И поехала на гастроли одинокая арфа... "оправдать российскую оккупацию Крыма".
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Пусть споют про Курилы и как они в "родную гавань возвратятся" такое послушать визы точно дадут
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Все бы так соблюдали санкции,никогда не сомневался в ЯПОНИИ, респект и уважение
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надо и нам алаверды японцам сделать,не пускать кацапов к себе пока курилы японии не вернут
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Свксофонистка... саксофонистка.... опытная саксофонистка...
мне нравится как звучит...
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Актрисой которую выдворили из Украины за посещение Крыма оказалась Маргарита Аброськина из Александринского театра Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Радио Свобода.

Япония отказала в визе саксофонистке Кожухаровой, родившейся в Крыму и подавшей российский паспорт - Цензор.НЕТ 1958
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Вот что бывает когда хочется усидеть на двух стульях одновременно и при этом постоянно произнося мантры: музыка вне политики, я тут не причем, все люди братья, я родилась в СССР.
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Откуда такие б@раны как ты берутся? Исходя из текста до оккупации крыма она была гражданкой Украины, а после поменяла на российское.
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Тільки покійники хваляться що народились в державі яка померла
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вот поэтому мертвых нужно отправлять к мертвецам.
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І у Києві відкажуть, за безпорядок з паспортами і підробку документів
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зато у нас летом на море очень много машин с номерами непризнанного приднестровья. кто их пропускает в украину и как они ездят по стране? значит украина признает приднестровье?
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в коблево стояло машин 20, я еще не понял что это за номерные знаки а потом мне сказали что приднестровье
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Пусть у кадырки на флейте играет, русне не привыкать.
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Не в ту трубу дула. Вовкина труба в Японии не котируется.
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Передайте Веронике Кожухаровой - не надо переживать. Саксофон здорово звучит в тайге, где-то между Омском и Хабаровском. Пусть там играет.
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Ну япошки давно точат зуб на Курилы, поэтому для них подгадить кацапам - святое дело !
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В 91 "превратилась" в украинку, а кто ей мешал "превратиться" обратно в русскую до 2014 года, чего ждала, дура?
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А я скажу кто мешал. В 91 м на изгойной засрашке жопа была полная, намного хуже чем в Украине. Вот хитрожопые крысы и остались в Украине. Чтобы откормиться и накопить жирка. Большинство крысьчан так поступило тогда.
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Спрашивайте теперь у Путина, чем он думал, когда в Крым полез.
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вывод простой. сколько кацапня не маскируется все равно будет сидеть на мордовских болотах, никуд крыс не выпустят окружающие соседние страны.резве что в беларусский микромордор она выехать может.
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рюсски мир блеать, всех обокрали, людей подставили
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Какие это русские мерзкие ! Хотят что бы люди смотрели Википедию , где русские пишут одно враньё .
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россияны. А в русаки мордве записаться дело нехитрое.
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Почитайте, що пише ця "творчєская" москалота? Я набрався терпіння і вирішив почитати "умния рассуждєнія" москальського артіста.... вони гниди і шовіністи, які корчать із себе вєлікую уззскую культур-мультур? Дякую Японії, що хоч вони ставлять на місце цю московітську гидоту запустіння!
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даун який написав пост в фб так і нічого не зрозумів. Якщо вона сильно росіянка, то могла б отримати громадянство до 2014. Якщо вона проживала в Криму до 2014 і не отримувала громадянства в рашці, значить вона цього не хотіла, або їй було лінь але це не важливо. А значить всі хто родився в Криму неважливо коли і отримав громадянство рашки після 2014 отримали його насильно. І нікого не ібе ваша думка. А прикидання дурачком адекватних людей бісить, що і показав японський політик.
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"...мы так и будем страдать от геополитических игр..." © Болдачев, арфист аферист и композитор, возмутился в ФБ
Совкодрочер? Крьімнашу радів? ***** підтримував? Ну тепер насолоджуйся. Так, будете потерпати від геополітичних ігор ***** і вашої недоімперії.
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