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 Політика України, Суспільство
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Все про:релігія (244) булінг (23) Бородянський Володимир (29)

 У разі "релігійного булінгу" слід звертатися до правоохоронних органів або Мінкульту, - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський переконаний, що в міжцерковних відносинах в Україні критично гострих конфліктів зараз немає.

Про це він сказав в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна є поліконфесійною, мультирелігійною країною. Я ніколи не знав про це, але ми найбільша протестантська країна Східної Європи і баптистська – всієї Європи в цілому. У нас понад 100 релігійних напрямків, 36-38 тисяч зареєстрованих релігійних організацій. У цьому плані наша країна дуже строката. І на мій погляд, якщо дивитися в такому контексті, ми живемо дуже мирно. У нас нема наявних, критично гострих конфліктів, з огляду на моніторинг, який проводить департамент у справах релігій та національностей", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У законодавство України планують ввести відповідальність для журналістів за маніпуляції, - Бородянський

Відповідаючи на запитання, чи є в Україні релігійна війна, він уточнив: "Релігійна війна – не можу так сказати. Є суперечки, є складні діалоги, але війни в такому формулюванні, як ви кажете, – звичайно, немає".

Водночас Бородянський зауважив, що в разі виявлення фактів релігійного булінгу слід звертатися до правоохоронних органів або до Міністерства культури, молоді та спорту.

"Якщо ви знаєте про такий факт, то ви, на мій погляд, по-перше повинні звертатися або до правоохоронних органів, або до нас. У Міністерства молоді, культури та спорту є моніторингові функції, ми проводимо моніторинг і відслідковуємо такі речі. І якщо ми бачимо порушення – розмовляємо з тими релігійними організаціями, з їхніми керівниками, предстоятелями. Якщо ці порушення не усуваються, або там дуже грубі порушення, то тут повинні працювати правоохоронні органи. Ніхто не може підміняти собою правоохоронну систему. Якщо будь-який суб’єкт законодавчого поля порушує закон – є державна система превенції або покарання, щоб таких порушень не було, або щоб за такі порушення було понесено відповідальність – адміністративну або кримінальну", - наголосив урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Церков налагоджує взаємодію з реорганізованим Мінкультури

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158276
 
 
 Топ коментарі
 
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что в межцерковных отношениях в Украине критически острых конфликтов сейчас нет.
Об этом он сказал в интервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.Источник: https://censor.net.ua/n3158276---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто нема конфлікту між РПЦ та ПЦУ -?
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Если кто томос не признает, обязывает его томасом, можно обращаться в правоохранительные органы, что это боулинг?
Или этот.. Буллинг
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Травля, на английском. Типа круто, если сказать вот так, на английском ))
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что в межцерковных отношениях в Украине критически острых конфликтов сейчас нет.
Об этом он сказал в интервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.Источник: https://censor.net.ua/n3158276---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто нема конфлікту між РПЦ та ПЦУ -?
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Нету,потому,что на востоке Украины все церкви под гундяем.В чем конфликт?
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Если кто томос не признает, обязывает его томасом, можно обращаться в правоохранительные органы, что это боулинг?
Или этот.. Буллинг
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Травля, на английском. Типа круто, если сказать вот так, на английском ))
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Согласен на все 250%.
Бывает два варианта:
1. Кому-то кажется круто, если он назовет что-то не по-русски, а на другом языке, типа, эрудит: это выглядит не комильфо! V нашей деревне все крестьяне , как крестьяне, а я королева и знаю французский. Bызывает смех и не более.

2. Если человек прожил долгое время заграницей и оперирует по привычке теми словами, которые первые на ум приходят. Тут все гораздо сложнее, но тоже поправимо. Дочку я в свое время отучил мешать языки
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А что значит ´ религиозный буллинг´? В чем это выражается?
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У однофамильца Турчинова спросите ,он бывший пастер и о многом поведает В случае "религиозного буллинга" следует обращаться в правоохранительные органы или Минкульт, - Бородянский - Цензор.НЕТ 2971
Ладно шутка и без обид
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В то же время Бородянский заметил, что в случае выявления фактов религиозного буллинга следует обращаться в правоохранительные органы или в Министерство культуры, молодежи и спорта.Источник: https://censor.net.ua/n3158276

Це що означає,що сектанти рпц зможуть це робити?
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Я никогда не знал об этом, но мы самая протестантская страна Восточной Европы и баптистская - всей Европы в целом.Источник: https://censor.net.ua/n3158276

А це як розуміти?
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Це що захист прав вірян,як у московитів?
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Це переклад,чи воно на російській розмовляє?
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воно взагалі не розмовляє - у нього голові генератор дурниць, він їх тиражує.
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Всі ці інтерв'ю клоунів схожі на соцопитування пацієнтів з дурки.
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Если с хреном шось нэ тэ,-обращайтесь в МАГАТЭ.
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Сатанист, который на своих каналах показывает только плоть, взялся поговорить на тему духа. Сатанист, чьи мас-медиа уничтожают миллионы людей извращениями, называет этот концлагерь мирной страной.
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Чи міг би таварізчь Бґродянський трошки пояснити суть свого вислову ?
Якщо представники однієї релігії кошмарять десятеліттями все населення України -це релігійний булінг чи (підказую) політичний-тобто безкарний? У разі "релігійного булінгу" слід звертатися до правоохоронних органів або Мінкульту, - Бородянський - Цензор.НЕТ 5924
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- Хтонебуть! Зателефонуйте до мінкульту!

Телефон 235-23-78, факс: 235-32-57
Електронна адреса для інформаційних запитів: public_info@mincult.gov.ua
Електронна адреса для електронних звернень громадян: Gromadyanyn@mincult.gov.ua
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У разі "релігійного булінгу" слід звертатися до правоохоронних органів або Мінкульту, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9465
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Щось вони погано бачать розпалювання релігійної ворожнечі москальською церквою.
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чувак терміново міняй окуляри може тоді побачиш московських попів пропагандистів!
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