 У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді зіграв унічию із загребським "Динамо", забивши два голи в компенсований час

Динамо Загреб: Лівакович - Стоянович (Іванушец), Теофіль-Катрен, Періч, Леовац - Моро, Ділавер, Адемі - Ольмо, Оршич (Гіра) - Петкович,
Запасні: Загорац, Шитум, Іванушец, Мубандже, Атіемвен, Гіра, Кадзьор
Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко (Дентіньо), Ісмаїлі - Степаненко, Патрік (Тете) - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес
Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентіньо, Тете, Сікан.
Голи: Петкович (25), Іванушец (83), Адемі (89) - Патрік (13). Мораес (90 + 3), Тете (90 + 5)
Чего ждал Каштру?!
Почему не заменил его?
Его как на международных соревнованиях сейчас представляют?
Просто.. Шахтёр?
Так это вал строят, а не мост?
-------
и
были в большинстве, однако тоже заработали красную.
Пятов игрок матча
Шахтер команда с яйцами