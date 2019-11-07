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Все про:Ліга чемпіонів (115) Шахтар (86)

 У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді зіграв унічию із загребським "Динамо", забивши два голи в компенсований час

У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді в драматичному матчі зумів зіграти внічию з хорватським "Динамо" із Загреба з рахунком 3-3. Два м'ячі "Шахтар" забив у доданий арбітром час.

Динамо Загреб: Лівакович - Стоянович (Іванушец), Теофіль-Катрен, Періч, Леовац - Моро, Ділавер, Адемі - Ольмо, Оршич (Гіра) - Петкович,

Запасні: Загорац, Шитум, Іванушец, Мубандже, Атіемвен, Гіра, Кадзьор

Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко (Дентіньо), Ісмаїлі - Степаненко, Патрік (Тете) - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес

Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентіньо, Тете, Сікан.

Голи: Петкович (25), Іванушец (83), Адемі (89) - Патрік (13). Мораес (90 + 3), Тете (90 + 5)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158274
 
 
 Топ коментарі
 
Пятов пятак подставил в тему В матче Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграл вничью с загребским "Динамо", забив два гола в добавленное время - Цензор.НЕТ 758
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Ни фига себе... "Шахтер" научился отыгрываться в доп. время!!!!
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меня больше интересует о чем думала та негритосина, которая ему локтем в голову прописала. и еще интересно куда у марлоса мозг подевался - на ровном месте удалился
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С Марлосом всё нормально - он сейчас не в форме...
Чего ждал Каштру?!
Почему не заменил его?
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так он буквально за 3 месяца скатился. Раньше вспомни - быстрый, ловкий, обостряет, обводит, пасы вовремя дает, сам бьет... А сейчас - заигрывается, обрезается, не успевает, не обостряет.
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Засрпнці шахтаровські ледь до інсульту не довели, млять...
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литруха корвалола и все норм) игра заставила понервничать, хорошо что все хорошо
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В названиях клубов всегда присутвует город.
Его как на международных соревнованиях сейчас представляют?
Просто.. Шахтёр?
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Донецьк це Україна.і Луганськ і Крим. Чи хтось мля сумнівається...?
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зеленский сомневается. вон валом грозит отгородить
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В смысле?!
Так это вал строят, а не мост? У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді зіграв унічию із загребським "Динамо", забивши два голи в компенсований час - Цензор.НЕТ 1065
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А ещё лучше, не впутывайте в эту тему политику...
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Тогда почему на сайте его причастность не обозначают?
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Не завжди ! Наприклад, твоя "Мордовія" чи "вРотор"
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Шахтер Рио де Жанейро правильней будет
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Ни фига себе... "Шахтер" научился отыгрываться в доп. время!!!!
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та да, обычно в традициях шахтера самому огребать в концовке матча 1-2 гола, а в этой лч прямо все с ног на голову стало
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И ведь порадовали сукины дети ! А надежды не было....
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А я ще подумав : "Куди це П`ятов побіг *лять!?". Виявилося- заробляти пенальті ! ))
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Создали сами себе трудности, которые героически преодолели.

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и
были в большинстве, однако тоже заработали красную.
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Шахтер терпеть не могу, но команда с яйцами чё уж...
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Эпический матч !!!
Пятов игрок матча
Шахтер команда с яйцами
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