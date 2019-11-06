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 Політика України
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 "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте. ВIДЕО

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони відвідав Золоте, де проходить активна фаза розведення військ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Слуги народу".

Повідомляється, що депутати зустрілися з командуванням, проінспектували боєготовність українських військових, а також поспілкувалися з місцевими жителями.

"Ці люди не просять ідеальних доріг або великих магазинів. Вони хочуть лише одного - миру", - наголошується в повідомленні.

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За словами глави комітету Олександра Завитневича, жителі чекають відкриття КПВВ. "Уже сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада. Жодної зради немає, розведення відбулося, а місцеві жителі дуже задоволені", - підкреслив він.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158273
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно довольны. Их любимые тряпки трёхцветные все ближе и ближе. А вот украинские флаги убрали. Ато нервируют они этих "местных жителей".
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Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны"
А спросить жителей которые вынуждены были оттуда выехать и стать беженцами, измена ето или нет? Или несколько сепаров дети которых воюют в боевиках сейчас решают за всю Украину?
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на месте это где мыслитель? ты местных имел ввиду? так они на стороне сепаров воюют....
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Они и не хотят воевать ,что непонятно?
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Короче, комитет безопасности зеленского считает что миру на украинской земле мешают войска Украины,
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А что это? Вы нарушили Конституцию Украины ,это называеться измена Родине😖
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Это именно, измена и есть. Предательство национальных интересов. Полый слив. И об этом все говорят.
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"Измена" це у вас рюсскагаванящіє, а для нас це ЗРАДА.
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Разведение, переговоры нужны. Ведь надо с чего-то начинать, чтоб завершить рано или поздно эту идиотскую ситуацию, которая на данный момент патовая.
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...что бы показать всем миру что ***** не будет выводить свои войска.
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да не фига она не патовая , надо иметь смелость и политиическую волю чтобы провести всеукраинский референдум и отделить от Украины этот чудесный край кормильцев на йух!!! и все пусть их кормит и поит плешивое куйло! так нет все бояться даже подумать об этом!
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потом это сделать с Харьковом, Одессой и т.д.?
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Зрада была в 2014 году, когда Порошенко загнал наши войска в илловайский котел, а сам проводил парады и занимался своими офшорами. Сегодня только констация этого факта.
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Ты в слове "Коломойский" допустил 7 ошибок "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 1233
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если бы не Беня, твой Петя даже до корыта не доборался, сразу уехал в Липецк.
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Если бы не Беня, то не было бы Иловайска
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...потому что небыло бы Пети, он был в Липецке.
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почему ?

Харьков как-то и без Бени устоял,

Весь юг Украины и без Бени устоял,

и Днепр бы и без Бени устоял.
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Если бы Днепр ушел к сепрарам, а к этому все шло. Рухнаул Запор, Херсон, Харьков и Одесса.
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А если бы Одесса с Николаевом ушли к сепарам, то рухнул бы Днепр.

А если бы Харьков ушел к сепарам, то рухнул бы Днепр.

Но как-то Одесса, Николаев и Харьков без Бени обошлись.
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хоть бы карту глянул. Днепр в на перкрестке всех дорог.
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А Харьков на границе с Кацапией.

А Одесса на границе с Приднестровьем.

ты хоть бы карту глянул.
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Гепа слушался только Беню! Поэтому он не сдал город.
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Так это Гепа спас Харьков ?

И дружбан его Добкин ?

Шо ты куришь ?
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Совершенно венрно! Если бы он присоединлся к сперсокму митингу, Янык никуда не уехел и до сих пор был презом.
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Беня охранял все дороги вокруг Днепра, а это ЦЕНТР Украины!
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Банды Царева уже стояли на полщади в Днепре, а менты разбежались.
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Моторола захватил Обладминистрацию в Харькове.

Но отбили. Без всякого Бени.

Отбили именно те винницкие полицаи, с которыми Порох во время Майдана договаривался.

Без всякого участия Бени.
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До этого Гепа не повелся на сперский митинг, по совету Бени.В протривном случае Янык никуда не уезжал и до сих пор был презом.
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Центр Украины - между Черкассами и Кропивницким.

И Харькову пох, какие там Беня дороги охранял.

кацапам напасть на Харьков перекрытые дороги под Днепром не мешали.
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Я имею ввиду дроги и промышленность, а не бездорожье и разруху.
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ПОКА ПАРАШОНКА ПРОВОДИЛ ПРЕДВЫБОРНУЮ ПРОПАГАНДУ И ЗВЕЗДЁШЬ ПРЯЧА ДЕНЬГИ ПО ОФШОРАМ, КОЛОМОЙСКИЙ НА СВОИ ДЕНЬГИ ОРГАНИЗОВЫВАЛ ЗАЩИТУ УКРАИНЫ, СОЗДАВАЛ И ВООРУЖАЛ ДОБРОБАТЫ. И ДАЖЕ НЕ ВЫДВИГАЛ СВОЮ КАНДИДАТУРУ В ПРЕЗИДЕНТЫ.
И ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ ШО БЕНЯ ,,СВОЙ БИЗНЕС В УКРАИНЕ ЗАЩИЩАЛ".... БО ТОГДА ПОЛУЧИТСЯ ШО У ПАРАШОНКИ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ И НЕБЫЛО. ТОЛЬКО В ЛИПЕЦКЕ, СЕВЕРОМОРСКЕ, И В КРЫМУ. 😂😅😂
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Беня нефть с нефтепроводов сливал в это время
и соляру вдвое дороже продавал ВСУ

Но попутно и пару лямов из украденных миллиардов дал на добробаты.
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недавно видео показывали как в донецке реагируют на мирные инициативы зельца, так вот все лугандоновские интервьюируемые дяди и тети говорили что они не украинцы и не хотят назад в Украину, чтотуиних мол свой уклад жизни и свои герои, что они уже мыслят по другому и им хорошо!!! так может быть все же стена и ров с крокодилами? на яух Украине такая обуза? у нас что воспитательная колония или денег до фига? попробуйте все разбитое рашистами восстановить итзаодно вату перевоспитать.....
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давно ты стал верить пропагандистам из паРашСМИ? Именно для таких как ты они это показывают.
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не считаю что ICTV рашистский канал, а если ты сам родом из чудесного края кормильцев и тебе больно слушать что я предлагаю то это твои личные проблемы!
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да нет в киеве как они договаривались с дурналюгами из донецка не знаю у них спроси этот ролик и намцензоре был. целку не надо строить из себя....
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Игорь Д. наверное эпитет Фома Неверующий для тебя бы был еще не самый обидный. не хочу чтобы ты держал меня за балабола! смотри и наслаждайся своими землячками. Кстати это журналюги Свободы https://news.liga.net/politics/video/kak-v-donetske-reagiruyut-na-idei-zelenskogo-po-donbassu-video не устроит это загуглись и напиши "видео донецкие реагируют на мирные инициативы зеленского". Жду твоих выбачень....
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шо ты не знаешь? смотри видео и все узнаешь.....
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это ты сам сказал - НЕ ЗНАЮ откуда это видио, для кого оно сделано и что за этим стоит. Ты действительно уверен что можно судить о целом регионе по словам дувх человек?
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измена, просто все ждут когда пианиста разведут
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Наверняка Меркель позвонила Пете и сказала что бы тот не мутил воду с зрадой, иначе опубликет его слвоа про формулу Штанмайера.
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Капітуляція в дурній голові цукрової вати,яку обмотали туалетним папером з підписом кучмараса с пітарасом і вставили у проміжність гейропи,а США сказали,або стоп мочилову,або санкції і гейропі також за торгівлю газом.Тут завизжали поросяно-кучмарясі-"капітуляція",бо в них через європейські прокладки зараз з рашою бізнес-нехай народ і далі воює.Ні,каже Європа-готуйтеся до відключення транзиту,розводьте війська,а ми відберемо у "Газпрому" через 4-х наших участників проекту монопольне право володіти СП-2,бо санкції Америки нам не потрібні.Волають петюшки-Трампу на "Зраду"Зеленського тичуть,конгресменам на "тероризм"Азова"стукають,Волкеру з Болтонон свої косяки з "Мотор Січ" на Зелю списують,а Америка розібралася за три тижні,та й військову допомогу таки надала за умови боротися з корупціонерами на "крові",яким війна,що мать родна.Так що-хто хоче воювати-флаг в руки і в ассад-19тис.хохлів з крисьми вже мобільнули,а українці не дурні,аби тим у кого в Липецьку фабрики доходи примножувати кругосвітнім транзитом їхніх товарооборотів з агресором.
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Если вы уже решили спрашивать у быдла, простите, у народа, спросите у всех! Проведите референдум, за это же народ голосовал, за народную власть, за президента из народа и за правительство в смартфоне. Проведите всеукраинский! референдум, спросите мнение людей по поводу особого статуса, по поводу "уставших от войны", чего народ хочет: бороться за своё будущее или быть рабом россии, выплачивать пенсии, восстанавливать разрушенный россией донбасс, признавать какие-то статусы, в роде как мы все лопухи, а донецкие - обиженные, у них статус, мы пашем, мы должны, а у них народная полиция и трансграничная торговля. Спросте на референдуме
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...что бы проводить референдум, нужно знать о чем, а для этого нужны переговоры с ******!
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согласен, вот поговорят в Париже, ***** задвинет требования, можно будет и поинтересоваться у народа, а надо ли оно ему, обиженных поднимать
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від Луганська і до Львова в очі сцить ЗеБілам Вова.
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тупее нет на целом свете, порохоботов секты Пети!
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лишняя хромосома тебе мешает ритмически правильный стих написать "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 4594
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, а ти на свій комп покупця так і не знайшов?
Якось дивно виходить... Порохоботи патріоти, Зелєботи сєпара...Совпаденіє?
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да,при порохе все рыги по норам тихо сидели, а при зеле все поплзли в украину
робіть висновки самі
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навіть відкривати не буду. Зелені виявились настільки лайном, що не гребують нічим.
Пів року пройшло, чому Зелена Шмаркля не посадила ворога країни Мертвячука?
Срати я хотів на Пецю, де він, що із ним, відповідайте за дії пітара.са якого ви привели до влади!! "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 4825
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Це уповноважений *****. З ним зустрічались, зустрічаються і будуть зустрічатись усі Президенти України. Питання тільки в одному, людина яка це не розуміє дурна, чи прикидається? Якщо вона прикидається, то навіщо педалює тему зустрічей Пеці із цим лайном і не говорить про позицію Зелі? Брехня, ось що вас зелених супроводжує. До того ж тотальна. Я задав просте запитання, чому цього пітараса не посадив Зеленський? Ти мені якусь ку.йню про попереднього президента розповідаєш, а навіщо? Я у минулому жити не буду, народ дав оцінку Пеці на виборах, нах.ра мені зараз про нього слухати?
А я допоможу тобі із відповіддю. Усе просто, ваше Зелене чмо, нічого не зробило корисного, а за те що зробило, колись воно сяде, як за державну зраду, а вам просто не має про що писати, окрім як - а ось Пеця був лайном... Ви такі смішні і нікчемні, що це капець!
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А ось ******* реалії, поки Шмаркля за іпан.у сєпарню, яка ***** кликала думає
Закарпаття залишилось без авіасполучення із столицею. І це стратегічний регіон на який зазіхають мадяри...
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/638050

Нагадаємо, авіарейс за маршрутом «Київ - Ужгород» було запущено 15 березня. Його відкривали особисто міністр інфраструктури Володимир Омелян та президент Петро Порошенко.

Зараз, аби літак продовжив літати до Ужгорода - має бути підписана міжурядова угода між Україною і Словаччиною про надання можливості ДП «Украерорух» керувати частиною повітряного простору Словаччини, що дасть змогу виконувати польоти за приладами в межах аеродрому «Ужгород».

Так, наразі, продовжити виконувати рейси буде можливо тільки з весни, за можливості виконання візуальних польотів.

Дякую Зелена Шмаркля, за зручності і за твою турботу про іпани.х сєпарів, а не про громадян України.
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дятел...там летал один борт богуслаева на который даже 30 процентов билетов не покупали... "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 3676
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Саме через через такі тупорилі висери і починаються революції.
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Ніхто, може й не каже, а громадяни патріоти, саме так це і називають - зрада.
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"Давай сепарський Донбас в Україну": волають зрадники. Вже забуто якою ціною далось зупинити цю лунандоноросійську мерзоту.Вже забули як відправляли дітей на фронт, як всією громадою ховали загиблих від рук цієї мерзоти сусідів та знайомих.Забули Іловайськ,Донецький аеропорт,забули збитий під Луганськом ІЛ.Забули,що російська армія,яку не бачать українські генерали випускники московських військових училищ стоить на нашому кордоні. Якби це міролюбіє боком нам не вийшло.
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В Золотому вже точно ніхто не говорить.Спитати б тих комітєтчіків,а якого біса вони пруться в те Золоте ? Медом намазано ? Чи вони за графіком туди катаються по черзі з дєпутатамі госдуми ?Всі так хочуть переконатись,в зруйнованих українських фортифікаціях ?
У нас знову з'явилися біженці з "сірої" зони, - екскомандир з "Айдару" Євген Дикий

"В нас знову з'явилися біженці (переселенці - ред.) з оцієї зони, яка тепер "сіріє", яку залишають між сторонами, почали вже виїздити проукраїнськи налаштовані громадяни", - зазначив він.
На уточнююче запитання "У вас є такі дані?" ветеран відповів:
"Так. Бо вони чудово знають, що їх чекає. Ми знаємо, що траплялося з людьми, які підтримували українську армію, коли в серпні 2014-го під наступами регулярних російських частин нам довелося відступити. Ми чудово знаємо, що було на тих територіях, які ми тоді залишили. І ці люди це знають, тому зараз вони тікають. Але Зеленського це не цікавить. Поки що в бажанні зустрітися з Путіним він вже створив нову хвилю переселенців. Так, вона (хвиля - ред.) ще невелика, тому що йдеться про розведення лише в двох точках, але якщо те саме станеться, як він хоче, вздовж всієї лінії, це вже будуть тисячі, якщо не десятки тисяч людей", - наголосив Дикий.
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"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира"

Эти люди звали "руский мир" и войну, а теперь хотят мира. Чемодан-вокзал-Роися.
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не,не,не,это не измена, это просто такая себе капитуляция.
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Все больше в работе СН и ПреЗЕдент начинают напоминать запоребрик с госдурой, идет подмена понятий, как написала Елена Степовая на "Обозревателе в статье "праздник у "народов Донбасса"И посмотрите, как по лекалу работает Офис и СМИ: проукраинские требования и митинги проукраинского населения Золотого и других городов не показывают, не разглашают, затирают, называют эти митинги "проплаченные порохоботские майданы", а по всем СМИ летит "все жители за разведение..Условия капитуляции, ой, мирного решения вопроса "гражданского" "конфликта" и "инцидента", приняты новым офисом еще в мае-июне 2019 года даже до формирования ВРУ. Все обещано, подписано и признано.". Очень рекомендую всем к прочтению, в этой статье есть много чего интересного https://www.obozrevatel.com/ukr/society/prazdnik-u-narodov-donbassa-ili-vozvraschenie-zemel.htm
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