 "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Слуги народу".
Повідомляється, що депутати зустрілися з командуванням, проінспектували боєготовність українських військових, а також поспілкувалися з місцевими жителями.
"Ці люди не просять ідеальних доріг або великих магазинів. Вони хочуть лише одного - миру", - наголошується в повідомленні.
За словами глави комітету Олександра Завитневича, жителі чекають відкриття КПВВ. "Уже сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада. Жодної зради немає, розведення відбулося, а місцеві жителі дуже задоволені", - підкреслив він.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
https://www.euromag.ru/stat/samye-bolshie-armii-evropy/
Харьков как-то и без Бени устоял,
Весь юг Украины и без Бени устоял,
и Днепр бы и без Бени устоял.
А если бы Харьков ушел к сепарам, то рухнул бы Днепр.
Но как-то Одесса, Николаев и Харьков без Бени обошлись.
А Одесса на границе с Приднестровьем.
ты хоть бы карту глянул.
И дружбан его Добкин ?
Шо ты куришь ?
Но отбили. Без всякого Бени.
Отбили именно те винницкие полицаи, с которыми Порох во время Майдана договаривался.
Без всякого участия Бени.
И Харькову пох, какие там Беня дороги охранял.
кацапам напасть на Харьков перекрытые дороги под Днепром не мешали.
И ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ ШО БЕНЯ ,,СВОЙ БИЗНЕС В УКРАИНЕ ЗАЩИЩАЛ".... БО ТОГДА ПОЛУЧИТСЯ ШО У ПАРАШОНКИ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ И НЕБЫЛО. ТОЛЬКО В ЛИПЕЦКЕ, СЕВЕРОМОРСКЕ, И В КРЫМУ. 😂😅😂
и соляру вдвое дороже продавал ВСУ
Но попутно и пару лямов из украденных миллиардов дал на добробаты.
Якось дивно виходить... Порохоботи патріоти, Зелєботи сєпара...Совпаденіє?
робіть висновки самі
Пів року пройшло, чому Зелена Шмаркля не посадила ворога країни Мертвячука?
Срати я хотів на Пецю, де він, що із ним, відповідайте за дії пітара.са якого ви привели до влади!!
А я допоможу тобі із відповіддю. Усе просто, ваше Зелене чмо, нічого не зробило корисного, а за те що зробило, колись воно сяде, як за державну зраду, а вам просто не має про що писати, окрім як - а ось Пеця був лайном... Ви такі смішні і нікчемні, що це капець!
Закарпаття залишилось без авіасполучення із столицею. І це стратегічний регіон на який зазіхають мадяри...
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/638050
Нагадаємо, авіарейс за маршрутом «Київ - Ужгород» було запущено 15 березня. Його відкривали особисто міністр інфраструктури Володимир Омелян та президент Петро Порошенко.
Зараз, аби літак продовжив літати до Ужгорода - має бути підписана міжурядова угода між Україною і Словаччиною про надання можливості ДП «Украерорух» керувати частиною повітряного простору Словаччини, що дасть змогу виконувати польоти за приладами в межах аеродрому «Ужгород».
Так, наразі, продовжити виконувати рейси буде можливо тільки з весни, за можливості виконання візуальних польотів.
Дякую Зелена Шмаркля, за зручності і за твою турботу про іпани.х сєпарів, а не про громадян України.
У нас знову з'явилися біженці з "сірої" зони, - екскомандир з "Айдару" Євген Дикий
"В нас знову з'явилися біженці (переселенці - ред.) з оцієї зони, яка тепер "сіріє", яку залишають між сторонами, почали вже виїздити проукраїнськи налаштовані громадяни", - зазначив він.
На уточнююче запитання "У вас є такі дані?" ветеран відповів:
"Так. Бо вони чудово знають, що їх чекає. Ми знаємо, що траплялося з людьми, які підтримували українську армію, коли в серпні 2014-го під наступами регулярних російських частин нам довелося відступити. Ми чудово знаємо, що було на тих територіях, які ми тоді залишили. І ці люди це знають, тому зараз вони тікають. Але Зеленського це не цікавить. Поки що в бажанні зустрітися з Путіним він вже створив нову хвилю переселенців. Так, вона (хвиля - ред.) ще невелика, тому що йдеться про розведення лише в двох точках, але якщо те саме станеться, як він хоче, вздовж всієї лінії, це вже будуть тисячі, якщо не десятки тисяч людей", - наголосив Дикий.
Эти люди звали "руский мир" и войну, а теперь хотят мира. Чемодан-вокзал-Роися.