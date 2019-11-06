 Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, інформація про інцидент з'явилася в Фейсбук-співтоваристві Типовий Київ.
Також у співтоваристві опублікували текст, в якому нібито пояснюється передісторія інциденту.
Зі свого боку, в Нацполіції Києва зазначили: "До міліції надійшло повідомлення про стрілянину в Святошинському районі столиці, на вулиці Чаадаєва.
На вказану адресу виїхав екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.
На місці події поліцейські встановили, що між двома сусідами, які проживають в одному під'їзді будинку виник конфлікт. У результаті інциденту один вистрелив іншому двічі в ногу і 40-річного чоловіка було госпіталізовано. 48-річного чоловіка, який стріляв, затримано.
За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення".
"... воровал у них всех электричество(!), долго не платил за квартиру и поэтому из за него им не включили тепло (!) и они собрались ..." - Света Панюшкина, ей бы к доктору ...
это ОСББ так борется с должниками! мрак и тупизм! а если этот мужик реально против ОСББ???
"не нужно ломиться в дверь и хамить человеку с автоматом, дольше проживешь" ©
аксиома из жизни
Сколько он должен что за такую сумму стрелял в человека?
Государство и монополии грабят народ неадекватными тарифами. Монополии шантажируют и оставляют без тепла ни в чем неповинных людей за долги других . Люди идут устраивать разборки, что тоже незаконно. В итоге сосед, который не платит, смертельно ранил человека из оружия без разрешения.
ЗАКОНЫ НАРУШАЮТ ВСЕ
Каждый отвечает только за свои долги и имеет право на защиту своей жизни и имущества.
Все нарушили закон
Про ОСББ нигде не сказано. Даже, если ОСББ. Все через суд. И почему их всех отключили от тепла, если долг за электричество ?
Я не знаю деталей, но наверняка могу сказать: Киевэнерго принадлежит Ахметовской ДТЭК, и оно подавало и тепло и электричество, хотя сейчас появилось Киевтеплоэнерго, но не во всех районах.
Вы хотя бы представляете себе, что такое идти в суд, когда вот-вот начинаются холода?
И сколько времени уйдет на оформление и разбирательство?
Смешной человек
Пишу, что система полностью криминализированная и никто не действует по законам
Самое интересное, что люди на это подписываются. А некоторые еще и считают нормальным 🤯
Дурдом
Система нарушения Законов идет от первых харь с самого верха
и чем меньше ты нарушаешь тем меньше у тебя доход
если совсем честный то живешь дето в гостинке а то и в общаге без жены
А в данном прямо показательном случае законы нарушают все.
чому презу можно а простому укру низзя
всем понятно что как с величиной тарифов так и как их считают кстати кроме электрики наеКаловка 100% и ЕС стыдливо а може и не стыдливо ничего не видит и прекрасно покупает ворованный в ЖКХ миллиард кубов газа
этот бандит чувствует полную безнаказанность, может мент, бредит, что ничего ему не будет?
люди платят, всем тяжело, тарифы грабительские, при чем здесь соседи?
почему соседи должны страдать из-за одного?
пусть бы на банковую шел выяснять с оружием и палил по тем, кто такие тарифы выставлял..