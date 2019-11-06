 Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, інформація про інцидент з'явилася в Фейсбук-співтоваристві Типовий Київ.

Також у співтоваристві опублікували текст, в якому нібито пояснюється передісторія інциденту.

Зі свого боку, в Нацполіції Києва зазначили: "До міліції надійшло повідомлення про стрілянину в Святошинському районі столиці, на вулиці Чаадаєва.

На вказану адресу виїхав екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці події поліцейські встановили, що між двома сусідами, які проживають в одному під'їзді будинку виник конфлікт. У результаті інциденту один вистрелив іншому двічі в ногу і 40-річного чоловіка було госпіталізовано. 48-річного чоловіка, який стріляв, затримано.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення".

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