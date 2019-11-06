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Все про:Київ (6742) стрілянина (1072)

 Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку. ВIДЕО

У Києві чоловік почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли до нього з претензією, що через його борги за електрику та комунальні послуги в будинку не включають опалення.

Як передає Цензор.НЕТ, інформація про інцидент з'явилася в Фейсбук-співтоваристві Типовий Київ.

Також у співтоваристві опублікували текст, в якому нібито пояснюється передісторія інциденту.

Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку 01

Зі свого боку, в Нацполіції Києва зазначили: "До міліції надійшло повідомлення про стрілянину в Святошинському районі столиці, на вулиці Чаадаєва.

На вказану адресу виїхав екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

На місці події поліцейські встановили, що між двома сусідами, які проживають в одному під'їзді будинку виник конфлікт. У результаті інциденту один вистрелив іншому двічі в ногу і 40-річного чоловіка було госпіталізовано. 48-річного чоловіка, який стріляв, затримано.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158272
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь он точно уже не будет платить за электроэнергию.
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Я вообще не понимаю что это за подход такой из за одного мудака всему дому не давать тепло! как по мне это уголовщина за такое сажать надо!!
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Видео уже удалили. Видать мужчина с автоматом не простолюдин обыкновенный, а особо приближенный к хозяевам жизни. Простолюдину сразу бы отрезали и свет и двери вышибли и морду набили бы.
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Ваще трэшак... на автомат деньги есть, а на электричество нет. И Геруса снижение на 15% не помогло...
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а он шо, в темноте жил?

"... воровал у них всех электричество(!), долго не платил за квартиру и поэтому из за него им не включили тепло (!) и они собрались ..." - Света Панюшкина, ей бы к доктору ...
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Та бред какой то они тут написали. Наверняка там другая история.
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это не бред! похожие вещи происходят у моих родителей в многоэтажке!
это ОСББ так борется с должниками! мрак и тупизм! а если этот мужик реально против ОСББ???
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А электричество и тепло, это вообще сейчас разные конторы.
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Одна контора - электричество, тепло и горячая вода.
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что бы там не было, но...
"не нужно ломиться в дверь и хамить человеку с автоматом, дольше проживешь" ©
аксиома из жизни Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку - Цензор.НЕТ 4562
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теперь тот, у кого есть автомат - может творить беспредел, пугать людей, гадить соседям, подключаться к соседским коммуникациям, так что ли??
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****... это уже реально какое то зазеркалье.
Сколько он должен что за такую сумму стрелял в человека?
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Где же он такой нищий автомат взял? На мусорке нашел?
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Де взяв? Зекономив пару копєєк на елєктрічестве і купив.
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Если урода отпустят, то должен быть самосуд не только над этим уродом, но и над судьей.
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Полностью криминализированное, бандитское государство .
Государство и монополии грабят народ неадекватными тарифами. Монополии шантажируют и оставляют без тепла ни в чем неповинных людей за долги других . Люди идут устраивать разборки, что тоже незаконно. В итоге сосед, который не платит, смертельно ранил человека из оружия без разрешения.
ЗАКОНЫ НАРУШАЮТ ВСЕ
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Что незаконно ? Судя по тому, что из-за него проблемы у всех, у них там договор на дом, а не поквартирный и собрание ОСББ имеет полное право принять решение отключить от услуги того, кто не платит. Пришли и вежливо разговаривают. Как по мне, то такого урода, если отпустят, нужно всем мужикам собраться и забить молотками, а потом чтоб ни одного свидетеля не нашлось. Это не человек, а животное.
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Значит договор составлен с нарушениями законов. И соседи должны идти в суд, а не разборками заниматься.
Каждый отвечает только за свои долги и имеет право на защиту своей жизни и имущества.
Все нарушили закон
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Вот откуда такая уверенность, что договор составлен с нарушением закона ? По Киеву и области полно домов, где тепло и электричество подаются на дом, а не поквартирно. Причины этого - отдельная тема, но такие договоры абсолютно законны. И еще раз повторяю, правление ОСББ имеет полное право отключить квартиру от электричества за неуплату в таком случае. От отопления - нет, там отдельная норма, а от электричества - абсолютно законно. В чем нарушение тех, кто пришел отключать и сообщил об этом злостному неплательщику с автоматом ?
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Законны где? В Украине?
Про ОСББ нигде не сказано. Даже, если ОСББ. Все через суд. И почему их всех отключили от тепла, если долг за электричество ?
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Да, в Украине. А где должно было быть сказано про ОСББ, в статье или на видео ? Если не сказано, зачем предполагать, что это не ОСББ?

Я не знаю деталей, но наверняка могу сказать: Киевэнерго принадлежит Ахметовской ДТЭК, и оно подавало и тепло и электричество, хотя сейчас появилось Киевтеплоэнерго, но не во всех районах.
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Вот именно, что только в Украине такие порядки и существуют. Это нонсенс
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" И соседи должны идти в суд, а не разборками заниматься."
Вы хотя бы представляете себе, что такое идти в суд, когда вот-вот начинаются холода?
И сколько времени уйдет на оформление и разбирательство?
Смешной человек Чоловік у Києві почав стріляти з автомата по сусідах, які прийшли просити його заплатити за комуналку - Цензор.НЕТ 8960
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Ну, а так подстрелили человека. Лучше??
Пишу, что система полностью криминализированная и никто не действует по законам
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Откуда вообще взялась злобно неадекватная идея про общий договор на оплату электричества в многоквартирном доме? Не, серьезно, выдумать такое и внедрить мог только злодей, настоящий такой злодей, который ненавидит всех и хочет чтобы наступил конец света.
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+100
Самое интересное, что люди на это подписываются. А некоторые еще и считают нормальным 🤯
Дурдом
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Те кто считает это нормальным, должны жить свободно и счастливо, в лесу, в шалаше, курить траву целыми днями и смотреть на летающих розовых слонят ))
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Эта ситуация - результат беспредела в строительной отрасли. Застройщик собирает бабло и строит коробку, а на коммуникации и нормальное их введение в эксплуатацию не хватает бабла, и это может произойти не только потому что застройщик кидала, но и потому, что власть сменилась вместе с крышей и смотрящими, и застройщику перекрыли кислород чиновники. В этой ситуации люди годами сидят на промышленных тарифах и кормят еще и Ахметова. Все это результат тотальной коррупции в Украине.
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неточно
Система нарушения Законов идет от первых харь с самого верха
и чем меньше ты нарушаешь тем меньше у тебя доход
если совсем честный то живешь дето в гостинке а то и в общаге без жены
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Не спорю. Но законы должны соблюдать все.
А в данном прямо показательном случае законы нарушают все.
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именно показательный случай
чому презу можно а простому укру низзя
всем понятно что как с величиной тарифов так и как их считают кстати кроме электрики наеКаловка 100% и ЕС стыдливо а може и не стыдливо ничего не видит и прекрасно покупает ворованный в ЖКХ миллиард кубов газа
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Как же добивают хитрожопые мрази,которые решили, что они хозяева жизни! Надеюсь, ему с@уке череп прикладом проломят!
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Тут многие пишут, мол довели бедного человека тарифами. Так я вам на это скажу, что во-первых тариф для всех один и его назначали явно не соседи. А во-вторых, для примера, в моем доме самые злостные неплательщики - налоговый инспектор и прокурор. А в-третьих, судя по откормленной ряхе и стволу, этот урод явно не из простых людей.
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Как еще это чучело с корочкой не выбежало.
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на оружие у него деньги есть..
этот бандит чувствует полную безнаказанность, может мент, бредит, что ничего ему не будет?
люди платят, всем тяжело, тарифы грабительские, при чем здесь соседи?
почему соседи должны страдать из-за одного?
пусть бы на банковую шел выяснять с оружием и палил по тем, кто такие тарифы выставлял..
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Все правильно мажора сделал. Никто не имеет права просто так прийти и отключать соседу свет,воду и тд просто потому что им так хочется.
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Правление дома имеет право его отключить по закону так же как и подключить.
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Год за два в сизо, потом через пару лет амнистия, короче рекомендую всем соседям продать квартиры пока есть время, оно выйдет, и где гарантия что не перестреляет весь дом.
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Рано или поздно его самого грохнут. Такие резкие долго не живут.
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Да начхать на его жизнь, он успеет ещё дел натворить, его на пожизненное в психушку надо.
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Причина в отсутствии нормальных законов. Нет закона про осбб с четко прописанными правами и обязанностям, нет механизмов воздействия на должников, службы не работают. Виновато правительство. 30 лет они не могут принять нормальные законы для людей, им важнее улицы переименовывать и бабло делить
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