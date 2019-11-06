 Трамп затримував військову допомогу, поки президент України не оголосить публічно про розслідування проти Байденів, - тимчасовий повірений Тейлор

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Свідчення посла Тейлора ... демонструють, що президент Трамп не надавав військової допомоги Україні і зумовив її видачу, а також вкрай важливу зустріч в Білому домі тим, що президент України повинен публічно оголосити про розслідування ... щодо Байденів і виборів 2016 року" , - йдеться в заяві комітетів з нагляду, закордонних справ та розвідки.
Бесіда з Тейлором зайняла 10 годин, вона відбулася за зачиненими дверима, зазначає агентство Associated Press.
У свідченнях, уривки з яких наводять американські ЗМІ, Тейлор говорить, що у нього було "чітке розуміння" про те, що військова допомога Україні надавалася в обмін на проведення українською владою розслідувань щодо сім'ї ймовірного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.
"У мене було чітке розуміння, що гроші, які надаються як допомога в сфері безпеки, не надійшли б доти, поки президент (України - ред) не може обіцяти проведення розслідування", - сказав Тейлор.
Нагадаємо, 4 листопада комітети опублікували перші стенограми, пов'язані з процедурою імпічменту. Так, були опубліковані свідчення колишнього радника держдепартаменту США Майкла Маккінлі, який пішов у відставку в жовтні, і колишнього посла США в Україні Мері Йованович. Бесіди з чиновниками проходили за зачиненими дверима.
5 листопада комітети опублікували стенограми зі свідченнями, отриманими в межах процедури імпічменту президента США від постпреда США в ЄС Гордона Сондланда і колишнього спецпредставника США з України Курта Волкера.
Наступного тижня, як очікується, Білл Тейлор виступить на відкритих слуханнях.
А вот за художества Порошенко с командой по вмешательству в американские выборы отвечать придется.
И кстати. Почему Зеленский это должен расхлёбывать? Этот косяк Порошенко?
Положили все яйца в корзину Клинтон, топили Трампа как могли, а теперь Зеленскому это разруливать?
Это же надо было додуматься - вмешаться в выборы США! Как сейчас выпутываться из этой позорной истории? В Штатах уже о вмешательстве России в выборы забыли, склоняют только Украину.
Кто должен за это ответить?
Сегодня не Россию обвиняют в США во вмешательстве в американские выборы. Обвиняют Украину.
Обвиняет президент США, обвиняет часть Конгресса.
Это как?
Если кому-то все равно, то мне нет. Верещагин на этот счёт уже сказал: за державу обидно.
Это ж надо было докатиться до такого позора!
Положили все яйца в корзину Клинтон...
выпутываться из этой позорной истории...
баба на то и баба, что дура...
Щодо затесатися в друзі - треба добряче таке дупу підставити. Бо Зеленський навіть не росіянин, так що Вова, глибше нахиляйся й голосніше вдавай задоволення.
Он пишет через транслейтор, и не догадывается, что валить - московитское словцо,
идти следует не sраку, а в дупу. Построение предложений вымученное - уж лучше не насиловать себя. Я тоже могу через транслейтор написать что-то на иврите -
и шо, там все поверят, что я свой ?