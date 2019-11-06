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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (172) імпічмент (145) США (5770) Тейлор (63) Трамп (2211)

 Трамп затримував військову допомогу, поки президент України не оголосить публічно про розслідування проти Байденів, - тимчасовий повірений Тейлор

Комітети палати представників конгресу США в середу опублікували свідчення тимчасового повіреного в справах США в Україні Білла Тейлора, надані в межах процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Свідчення посла Тейлора ... демонструють, що президент Трамп не надавав військової допомоги Україні і зумовив її видачу, а також вкрай важливу зустріч в Білому домі тим, що президент України повинен публічно оголосити про розслідування ... щодо Байденів і виборів 2016 року" , - йдеться в заяві комітетів з нагляду, закордонних справ та розвідки.

Бесіда з Тейлором зайняла 10 годин, вона відбулася за зачиненими дверима, зазначає агентство Associated Press.

У свідченнях, уривки з яких наводять американські ЗМІ, Тейлор говорить, що у нього було "чітке розуміння" про те, що військова допомога Україні надавалася в обмін на проведення українською владою розслідувань щодо сім'ї ймовірного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

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"У мене було чітке розуміння, що гроші, які надаються як допомога в сфері безпеки, не надійшли б доти, поки президент (України - ред) не може обіцяти проведення розслідування", - сказав Тейлор.

Нагадаємо, 4 листопада комітети опублікували перші стенограми, пов'язані з процедурою імпічменту. Так, були опубліковані свідчення колишнього радника держдепартаменту США Майкла Маккінлі, який пішов у відставку в жовтні, і колишнього посла США в Україні Мері Йованович. Бесіди з чиновниками проходили за зачиненими дверима.

5 листопада комітети опублікували стенограми зі свідченнями, отриманими в межах процедури імпічменту президента США від постпреда США в ЄС Гордона Сондланда і колишнього спецпредставника США з України Курта Волкера.

Наступного тижня, як очікується, Білл Тейлор виступить на відкритих слуханнях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158271
 
 
 Топ коментарі
 
И американцам не скушно... Вот что значит,когда навыбирали клоунов. Но у них хоть с экономикой порядок да в Парламенте нету страждущих по Мексиканскому миру. А тут...
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Якщо порівняти слова Тейлора з деякими відомими фактами, що вже оприлюднювали, то знайдемо багато на користь цих слів. Токож це означає, що Трамп тиснув на Зе.
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Кто склоняется, того и склоняют (подсказка: он Нелох)...
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И американцам не скушно... Вот что значит,когда навыбирали клоунов. Но у них хоть с экономикой порядок да в Парламенте нету страждущих по Мексиканскому миру. А тут...
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У американцев сенаторы не звонят Алинам-32 и не мнут штаны, пожимая плоды.
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Та мы с Рыжим и так не скучали. Трамп затримував військову допомогу, поки президент України не оголосить публічно про розслідування проти Байденів, - тимчасовий повірений Тейлор - Цензор.НЕТ 3488 Зато теперь множество американцев наконец-то всерьез интересуются делами в Украине.
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Насчёт войны не знаю.
А вот за художества Порошенко с командой по вмешательству в американские выборы отвечать придется.
И кстати. Почему Зеленский это должен расхлёбывать? Этот косяк Порошенко?
Положили все яйца в корзину Клинтон, топили Трампа как могли, а теперь Зеленскому это разруливать?
Это же надо было додуматься - вмешаться в выборы США! Как сейчас выпутываться из этой позорной истории? В Штатах уже о вмешательстве России в выборы забыли, склоняют только Украину.
Кто должен за это ответить?
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Кто склоняется, того и склоняют (подсказка: он Нелох)...
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Ну, на счет выборов, это громко. А вот на счет не которых, которые решили здесь подзаработать, это да. А выпутываться из этой ситуации нам не придется, как решат там, так и будет. От нас мало что зависит, мы еще не те, что бы шо то решали. Просто мы ПРЫВИД.
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Если кому-то непонятно, я повторю.
Сегодня не Россию обвиняют в США во вмешательстве в американские выборы. Обвиняют Украину.
Обвиняет президент США, обвиняет часть Конгресса.
Это как?
Если кому-то все равно, то мне нет. Верещагин на этот счёт уже сказал: за державу обидно.
Это ж надо было докатиться до такого позора!
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Да оно тебе нужно, кто виноват - НЭВИСТКА. А обида напрасна, нету у нас ................. .
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художества по вмешательству...
Положили все яйца в корзину Клинтон...

выпутываться из этой позорной истории...

баба на то и баба, что дура...
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Откуда Вы черпаете информацию о том, шо тут забыли про вмешательство дикарей, и говорят только о вмешательстве Украины? И шо такое "россия"?
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Сомнительный тезис. Мелковато как то, по меркам США. Торгашество какое то. Хотя хрен их разберет
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Якщо порівняти слова Тейлора з деякими відомими фактами, що вже оприлюднювали, то знайдемо багато на користь цих слів. Токож це означає, що Трамп тиснув на Зе.
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Скоріше навпаки - Трампу ніколи займатися Україною для укріплення позицій США у світі, й Зеленський на тому фоні намагається затесатися в друзі до Росії. Надумана маячня від демократів напередодні виборів.
Щодо затесатися в друзі - треба добряче таке дупу підставити. Бо Зеленський навіть не росіянин, так що Вова, глибше нахиляйся й голосніше вдавай задоволення.
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Не мучся - пиши московітською, бо української ти не знаєш.
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пари, не ссорьтесь... держите порох сухим...
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Пари? А пари на что? Или парни?
Он пишет через транслейтор, и не догадывается, что валить - московитское словцо,
идти следует не sраку, а в дупу. Построение предложений вымученное - уж лучше не насиловать себя. Я тоже могу через транслейтор написать что-то на иврите -
и шо, там все поверят, что я свой ?
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У мене трохи інший висновок щодо української лексики цього коментатора.
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Нет. Там фишка с ж и м родами. Переводчик не осиливает)))
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Так що тепер виходить - Моніку Зелінскі згвалтували?😕
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так отож..лучше было тактическое ядерное оружие в Украине и его носители, чем Будапештский меморандум..
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атаковала бы раша Украину, зная, что в Делятине есть стредства защиты..
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а ракетная дивизия в Узине умиртоворила бы всех..Платон мне друг, но истина дороже..
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Турчинов или Зеленский дали бы команду, чтобы ни одна ракета не вышла из шахты.
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там подняли бы по тревоге 2 ероплана - какие шахты..))
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К турчинову приходил генерал Радецкий, который знает Крым, и предлагал выдвинуться в группой десантников. Турчинов не разрешил. Ему приказ Юли важнее. А Юле приказ Медведчука. А Медчедчуку - приказ кума. Так что не важно - самолёты или шахты. Главное оружие большевистскоо кремля - наше ши ддовское руководство.
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там ситуация была сложнее - были ликвидированы силы и средства при медведуке, кстати, которые успокоили бы намерения ***** атаковать...2 ОМБр, ОБМП, ОПСпН было достаточно, чтобы спросить кацапов, а не ****** вы..))
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к чубатому техасский койот подбирается все ближе. хана короче рыжему и его подельнику мордовскому пигмею так же.
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После всех событий с Манафортом и Байденом, даже самый ленивый амер будет знать, что такое Украина! Наша страна уверенно заявила о себе на мировой полит арене... которая на данный с момент походит на цирковую).
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