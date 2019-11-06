 Трамп затримував військову допомогу, поки президент України не оголосить публічно про розслідування проти Байденів, - тимчасовий повірений Тейлор

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Свідчення посла Тейлора ... демонструють, що президент Трамп не надавав військової допомоги Україні і зумовив її видачу, а також вкрай важливу зустріч в Білому домі тим, що президент України повинен публічно оголосити про розслідування ... щодо Байденів і виборів 2016 року" , - йдеться в заяві комітетів з нагляду, закордонних справ та розвідки.

Бесіда з Тейлором зайняла 10 годин, вона відбулася за зачиненими дверима, зазначає агентство Associated Press.

У свідченнях, уривки з яких наводять американські ЗМІ, Тейлор говорить, що у нього було "чітке розуміння" про те, що військова допомога Україні надавалася в обмін на проведення українською владою розслідувань щодо сім'ї ймовірного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

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"У мене було чітке розуміння, що гроші, які надаються як допомога в сфері безпеки, не надійшли б доти, поки президент (України - ред) не може обіцяти проведення розслідування", - сказав Тейлор.

Нагадаємо, 4 листопада комітети опублікували перші стенограми, пов'язані з процедурою імпічменту. Так, були опубліковані свідчення колишнього радника держдепартаменту США Майкла Маккінлі, який пішов у відставку в жовтні, і колишнього посла США в Україні Мері Йованович. Бесіди з чиновниками проходили за зачиненими дверима.

5 листопада комітети опублікували стенограми зі свідченнями, отриманими в межах процедури імпічменту президента США від постпреда США в ЄС Гордона Сондланда і колишнього спецпредставника США з України Курта Волкера.

Наступного тижня, як очікується, Білл Тейлор виступить на відкритих слуханнях.