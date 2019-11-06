 Один із учасників стрілянини біля харківського спортклубу втік до Росії, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 листопада повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Підозрюваним виявився 36-річний громадянин Азербайджану.

"Зловмисник відразу після скоєння злочину близько 22.00 перетнув кордон України через пункт контролю "Гоптівка" і попрямував у РФ", - розповіли в пресслужбі.

Заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Харківській області Андрій Шарнин сказав, що правоохоронці вирішують питання про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Стрілянина на вулиці Валентинівській сталася 5 листопада близько 19.00 біля спортивного клубу. В результаті 30-річний громадянин Азербайджану потрапив до лікарні з пораненням живота, передпліччя і ноги. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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