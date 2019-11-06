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Все про:стрілянина (1072) Харків (1546)

 Один із учасників стрілянини біля харківського спортклубу втік до Росії, - Нацполіція

Чоловік, який 5 листопада відкрив стрілянину на вулиці Валентинівській у Харкові, втік до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 листопада повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

Підозрюваним виявився 36-річний громадянин Азербайджану.

"Зловмисник відразу після скоєння злочину близько 22.00 перетнув кордон України через пункт контролю "Гоптівка" і попрямував у РФ", - розповіли в пресслужбі.

Заступник начальника слідчого управління Нацполіції в Харківській області Андрій Шарнин сказав, що правоохоронці вирішують питання про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Стрілянина на вулиці Валентинівській сталася 5 листопада близько 19.00 біля спортивного клубу. В результаті 30-річний громадянин Азербайджану потрапив до лікарні з пораненням живота, передпліччя і ноги. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка підстрелили під час конфлікту біля спортивного клубу в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158270
 
 
 Топ коментарі
 
это же не патриотов-девушек с ранениями от войны задерживать на 60 суток
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Татышо, это ж на бытовой почве... на почве неприязни... деньгами там не пахнет...да и опасно... а Рюкзакову не привыкать. Он янукевича не удержал. Пшонку с замом-муркой упустил. Дело привычное...
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А що, Аваков не встиг затримати? А план-перехоплення?
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Татышо, это ж на бытовой почве... на почве неприязни... деньгами там не пахнет...да и опасно... а Рюкзакову не привыкать. Он янукевича не удержал. Пшонку с замом-муркой упустил. Дело привычное...
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Так там же такой же человек, как преЗЕдент
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это же не патриотов-девушек с ранениями от войны задерживать на 60 суток
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с подводной лодки не сбежишь далеко. на Марс, что ли?
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40 км всего-то для тренированного, ватного человека.
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Азеры с кем то схватились! То же с Кавказа. Тут другое стоит копнуть. За бабло через границу любой каприз! Смену погранцов, таможни что по дате дежурства были на постах уволить! Не копать ничего. Лишить званий, ценза, стажа. По диплому запрет работать. Так дело пойдёт.
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Выучили говорить по рюськи ,теперь сбегают к "немцам",а потом прямиком в Сирию или на противоположенную сторону в оккупированный Донбасс
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Мда, граница походу как решето, в воюющей стране
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пункт контроля "Гоптовка"

А по ходу "Гоповка" , иначе бы не сбежал Один із учасників стрілянини біля харківського спортклубу втік до Росії, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1254
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Авакову пруха пошла - баблико так и прёт.
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