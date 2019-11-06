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Все про:кордон (1348) митниця (605) Нефьодов (110) пункт пропуску (466)

 Митниця в 2020 році запускає проєкт розвитку інфраструктури 16 пунктів пропуску, - Нефьодов

6 листопада Голова Державної митної служби Максим Нефьодов представив проект розвитку інфраструктури пріоритетних пунктів пропуску ДМС України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зокрема, представлено проект, в якому визначені 16 пунктів пропуску, в яких здійснюватиметься капітальний ремонт протягом 2020 року. Це пункти пропуску "Ягодин, "Устилуг", "Краківець", "Рава-Руська", "Шегині", "Ужгород", "Чоп", "Лужанська", "Порубне", "Красноїльськ", "Дяківці", "Могилів-Подільський", "Кучурган", "Рені", "Бачівськ", "Нові Яриловичі".

За словами очільника митної служби, необхідно подолати внутрішні проблеми. Свого часу Державна фіскальна служба традиційно не в змозі була ефективно використати кошти, які виділялися у Державному бюджеті. Їх не використовували ані на будівництво, ані на сканери.

"Як би це банально не звучало, але в інфраструктуру треба інвестувати. Для нашої команди дуже важливо навчитися працювати якісно. До кінця наступного року в багатьох містах ми побачимо велику різницю у реальному зменшенні строків проходження кордонів, а також у створенні кращих безпекових умов для того, щоб до нас не потрапляла контрабанда і щоб від нас не вивозили цигарки, бурштин та інші культурні цінності", - зазначив Нефьодов.

До кінця 2020 року 12 пріоритетних пунктів пропуску за планом мають бути вже завершеними, 2 пункти до кінця 2021 року і ще 2 - до кінця 2022 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158269
 
 
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Написано, що він написав, що треба інвестувати у митницю, чи хтось невірно зрозумів?
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К концу следующего года во многих городах мы увидим большую разницу в реальном уменьшении сроков прохождения границы, а также в создании лучших условий по безопасности для того, чтобы к нам не попадала контрабанда и чтобы от нас не вывозили сигареты, янтарь и другие культурные ценности", - отметил Нефьодов.

Я что-то не понял? А разве Зеленский янтарную мафию не поборол? Лесника, главное, областного уволил, а не помогло? Та и с контрабандой... Вроде ж он ещё летом контрабанду остановил?
Источник: https://censor.net.ua/n3158269
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так понимаю, сейчас ВВП пойдет вверх - легкая и перерабатывающая промышленность пойдет вверх - все, как в школе учили..))
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Нет, просто кто-то купит себе еще пару Бентли и несколько Майбахов
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