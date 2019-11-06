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Все про:імпічмент (145) США (5770) Трамп (2211) Йованович (183)

 Експосол США в Україні Йованович свідчитиме на відкритих слуханнях у рамках процедури імпічменту Трампа

13 і 15 листопада пройдуть публічні слухання в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комітету Палати представників США з розвідки.

"Сьогодні голова Адам Шифф (глава комітету. - Ред.) оголосив про те, що в середу, 13 листопада, і в п'ятницю, 15 листопада, комітет з розвідки проведе перші відкриті слухання в рамках розслідування, мета якого - визначити, чи оголошувати імпічмент президенту Дональду Трампу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 13 листопада заслухають свідчення тимчасового повіреного у справах США в Україні Білла Тейлора і заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента. 15 листопада свідчитиме експосол США в Україні Мері Йованович.

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До цього всі слухання проводилися в Палаті представників за закритими дверима.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158267
 
 
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Америка чим небудь ще займається, окрім процедури імпічмента Трампа?
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Для України це найважливіше з того, що відбувається у світі.
Московія залишиться без підтримки Трампа.
А Україна позбудеться трампівської ненависті до неї.
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Америка без президента Трампа робитиме для України набагато більше.
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Зважаючи на всю відому на даний час інформацію ситуація з імпічментом хахаля Моніки стає дедалі цікавішою.... 😕
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Что взять с Зеленского, стучавшего членом по клавишам пианино -
в разговоре с Трампом он вёл себя практически как джентльмен (криворожский).
А вот Дональд Трамп получит на орехи.
Пушок на лысине слипнется от пота.
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