 Експосол США в Україні Йованович свідчитиме на відкритих слуханнях у рамках процедури імпічменту Трампа

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу комітету Палати представників США з розвідки.

"Сьогодні голова Адам Шифф (глава комітету. - Ред.) оголосив про те, що в середу, 13 листопада, і в п'ятницю, 15 листопада, комітет з розвідки проведе перші відкриті слухання в рамках розслідування, мета якого - визначити, чи оголошувати імпічмент президенту Дональду Трампу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 13 листопада заслухають свідчення тимчасового повіреного у справах США в Україні Білла Тейлора і заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента. 15 листопада свідчитиме експосол США в Україні Мері Йованович.

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До цього всі слухання проводилися в Палаті представників за закритими дверима.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.