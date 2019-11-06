 Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Мені стало очевидно, що забезпечити гідне життя для більшості українського народу в рамках політичної боротьби у "Свободі" неможливо з різних об'єктивних і суб'єктивних причин", - заявив Левченко.

Екснардеп зазначив, що не йде із суспільно-політичного життя, а "візьме відповідальність на себе і свою команду".

Про вихід із партії також заявили депутати Київської міської ради Прохор Антоненко і Святослав Кутняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кияни "отримали перші практичні негативні наслідки виборів" - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко