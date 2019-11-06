 Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.
"Мені стало очевидно, що забезпечити гідне життя для більшості українського народу в рамках політичної боротьби у "Свободі" неможливо з різних об'єктивних і суб'єктивних причин", - заявив Левченко.
Екснардеп зазначив, що не йде із суспільно-політичного життя, а "візьме відповідальність на себе і свою команду".
Про вихід із партії також заявили депутати Київської міської ради Прохор Антоненко і Святослав Кутняк.
А если рассматривать этого отдельного большевика, то взять и поделить - это его.
Народився 1 жовтня 1984 року у Вінниці в родині капітана далекого плавання Володимира Левченка. 1987 року його батько дістав посаду в Москві, в управлінні зовнішніх зв'язків Міністерства морського флоту СРСР[ru]. У 1992 році, після розпаду Радянського Союзу і ліквідації міністерства, знаходить роботу на Кіпрі. Коли Юрію Левченку виповнилось 16 років, він отримав російський паспорт за місцем прописки батьків. 2008 року, після закінчення навчання у Лондоні, повернувся в Україну де одразу став керівником кадрової служби Київської міської організації ВО «Свобода»
Мова не конкретно про Свободу, а про праві сили загалом, хоча особисто я на виборах голосував не за Пєтю і тим паче не за Зе, а за ветерана АТО Кошулинського.
Партия "Свобода" в глубоком черном шоке...
После Евромайдана Кива уже командовал батальоном «Полтавщина». Также он заведовал отделением «Правого сектора» в Полтаве, представлял эту организацию националистов на востоке страны. То теперь этот Иуда оборотень уже в рядах анитиукраинской силы из бывших бандитов - рыгоАналов сбежавшего в паРашу кровавого ЗЕКА. В 2019 он стал народным депутатом ВР. IX созыва в прокремлёвской - антиукраинской партии Оппозиционная платформа - за життя. Так что и Левченко скорее всего что скоро он заявится в рядах продажных антиукраинских силах, а скорее всего будет представлять Слуг кремля и сепаратистов -проклятых ЗЕбилов капитулянтов .