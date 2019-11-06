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 Політика України
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Все про:Свобода (174) Левченко Юрій (23)

 Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода"

З партії ВО "Свобода" вийшов народний депутат Верховної Ради VIII скликання Юрій Левченко, який був членом цієї політсили 11 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Мені стало очевидно, що забезпечити гідне життя для більшості українського народу в рамках політичної боротьби у "Свободі" неможливо з різних об'єктивних і суб'єктивних причин", - заявив Левченко.

Екснардеп зазначив, що не йде із суспільно-політичного життя, а "візьме відповідальність на себе і свою команду".

Про вихід із партії також заявили депутати Київської міської ради Прохор Антоненко і Святослав Кутняк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кияни "отримали перші практичні негативні наслідки виборів" - ВС віддав забудовнику гектар зеленої зони в Шевченківському районі, - Левченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158266
 
 
 Топ коментарі
 
Бред. Левченко- один из немногих свободовцев, кто не продался барыге-мародеру, и достойно работал в ВР, отстаивая интересы народа.
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И что из этого следует? Что когда-то был советский союз? Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 1761 Я тоже когда-то ооочень давно учился в мацкве. И что теперь? А вот у барыги невестка оттуда (гражданка расеи), а сынок оженився совсем недавно.... Родня её там живет и процветает. Мало того, заводики/хфабрики/бизнес у барыги тоже там. Есть из-за чего "патриёта" подержать за фабэрже..... Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 5718 Но для вас, свиноботов, ведь это "не важно"! Главное, что Егор Соболев родился в совковой расее, а отец Левченка там работал! Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 8519
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Левченко поступил абсолютно правильно. Он- один из очень немногих свободовцев, на которых держалась политсила. Соболев вовремя покинул Самопомич, до её краха на выборах. Так и тут. А вот если бы до выборов в отставку ушли главы этих двух аутсайдерских политсил (Садовой и Тягныбок), то гляди, и в парламент может быть пролезли. Но нет! Садик сгорился "отставиться" только недавно, а Тягныбок, судя по всему, даже не собирается.
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если рассматривать политичекие силы по кругу, то Свобода рядом с коммуняками.

А если рассматривать этого отдельного большевика, то взять и поделить - это его.
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та ну, с коммуняками. коммуняк они проклинают денно и нощно
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потому, что это их конкуренты на электоральном поле "Отнять и поделить"
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Хтось зруйнував свободу. Не будемо тикати на того, хто.
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Ну патриот Левченко не подкачал, - кремлевская кукуха отработала и слиняла...
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Бред. Левченко- один из немногих свободовцев, кто не продался барыге-мародеру, и достойно работал в ВР, отстаивая интересы народа.
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Та да)
Народився 1 жовтня 1984 року у Вінниці в родині капітана далекого плавання Володимира Левченка. 1987 року його батько дістав посаду в Москві, в управлінні зовнішніх зв'язків Міністерства морського флоту СРСР[ru]. У 1992 році, після розпаду Радянського Союзу і ліквідації міністерства, знаходить роботу на Кіпрі. Коли Юрію Левченку виповнилось 16 років, він отримав російський паспорт за місцем прописки батьків. 2008 року, після закінчення навчання у Лондоні, повернувся в Україну де одразу став керівником кадрової служби Київської міської організації ВО «Свобода»
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И что из этого следует? Что когда-то был советский союз? Я тоже когда-то ооочень давно учился в мацкве. И что теперь? А вот у барыги невестка оттуда (гражданка расеи), а сынок оженився совсем недавно.... Родня её там живет и процветает. Мало того, заводики/хфабрики/бизнес у барыги тоже там. Есть из-за чего "патриёта" подержать за фабэрже..... Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 5718 Но для вас, свиноботов, ведь это "не важно"! Главное, что Егор Соболев родился в совковой расее, а отец Левченка там работал! Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 8519
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От смотри - До 24 годков паца и не вспоминал про какую-то там Украину а тут вдруг приезжает из росии и сразу в начальники отдела кадров Свободы. Чудеса)
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Не знаю. Я скорее поверю в то, что Фарион- гэбнявый ахент (как раньше об этом писали), чем о том, что ним есть Левченко. Он всегда выступал ЗА Украину и против воров-мародеров. Или для вас последнее и есть признаком "гэбнявости"? Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 4357 Для меня- нет. Напротив.
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Он не выступал за Украину. Он дискредитировал людей выступавших за Украину. В чем и преуспел, -сначала в Кривом Рогу играя под Вилкула а потом более глобально помагая зеленским.
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Я не в теме, что там было с Вилкой, но помощь Зеленскому для меня- не дискредитация выступавших за Украину людей. Тех людей, кто действительно за неё выступал, а не прикрывал "патриотизмом" воровство, коррупцию, мародерство, ложь и предательство.
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У тебя не всё впорядке с головой,не тронь своими грязными руками настоящих патриотов!!!Сидишь тут на зарплате кацап-порохобот
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Левченко поступил абсолютно правильно. Он- один из очень немногих свободовцев, на которых держалась политсила. Соболев вовремя покинул Самопомич, до её краха на выборах. Так и тут. А вот если бы до выборов в отставку ушли главы этих двух аутсайдерских политсил (Садовой и Тягныбок), то гляди, и в парламент может быть пролезли. Но нет! Садик сгорился "отставиться" только недавно, а Тягныбок, судя по всему, даже не собирается.
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Свобода копала яму для кого то, но к печали сама в эту яму попала. трое выбрались и может дойдет наконец до парт боссов, - нельзя быть счастливым в меньшинстве.
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Тягнисраки пройшли свій пік в 2012-му і нині розсипаються по засіках бені і сабакова. Хто куди...
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Відомо, що Левченко чесно працював у ВР від партії "Свобода". Мабуть у "Свободі" почалася криза, бо інакше пояснень нема.
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Свободі треба хоча б переобрати лідером Кошулинського замість Тягнибока. І дати дорогу молодим - меру Конотопа і ветерану АТО Семеніхіну, наприклад...
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Парадоксальна ситуація у нас в державі... У часи війни у більшості випадків зазвичай росте підтримка правих патріотичних сил. І лише наш мудрий нарід в часи війни вирішив обрати космополітичних популістів, а підтримка правих (серед яких чи не найбільше добровольців АТО) постійно зменшується. Націоналісти стали на захист демократії на Майдані, потім стали на захист України на сході, а народ вирішив проголосувати за неукраїнців!
Мова не конкретно про Свободу, а про праві сили загалом, хоча особисто я на виборах голосував не за Пєтю і тим паче не за Зе, а за ветерана АТО Кошулинського.
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ПРОСТО ПЕЧАЛЬНО...распадается одна из партий реально имевшая возможность отстаивать и независимость Украины та українську мову...
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Экс-нардеп Левченко и депутаты Киевсовета Кутняк и Антоненко КИНУЛИ партию "Свобода"

Партия "Свобода" в глубоком черном шоке...



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Свободу знищив джид Гордон. Коли джидам треба вулична масовка - вони дають гроші і медіа-ресурс. Коли їм треба позбутися націоналістів - вони закльовують своїм медіаресурсом і підкупом. Свобода не вийшла під своїми прапорами проти содоміт-параду через страх критики джидівських медіа.
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Націоналісти могли б повернути собі електорат, якби розпочали голодування проти земельної прихватизації. Але верхівка націоналістів обросла салом долларів іудівської глобальної мафії.
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Свобода та інші націоналісти заважає жидам та їх слугам грабувати Україну та капітулювати перед кацапми, а саме тому під будь-якоє новиною про націоналістів ви можете побачити купу вісєрів жидів та піджидків про те які погані націоналісти, усі інші хАрошіє. а ось націоналісти у піджидків завжди не такі.
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А взять к примеру Киву который принимал активное участие в Революции Достоинства. Он был главой восточного крыла «Правого сектора».
После Евромайдана Кива уже командовал батальоном «Полтавщина». Также он заведовал отделением «Правого сектора» в Полтаве, представлял эту организацию националистов на востоке страны. То теперь этот Иуда оборотень уже в рядах анитиукраинской силы из бывших бандитов - рыгоАналов сбежавшего в паРашу кровавого ЗЕКА. В 2019 он стал народным депутатом ВР. IX созыва в прокремлёвской - антиукраинской партии Оппозиционная платформа - за життя. Так что и Левченко скорее всего что скоро он заявится в рядах продажных антиукраинских силах, а скорее всего будет представлять Слуг кремля и сепаратистов -проклятых ЗЕбилов капитулянтов .
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не поспішайте з висновками. Побачимо - де ці "націоналісти"(Левченко і К) згодом спливуть.
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Крысы бегут с корабля который потонул 5 лет назад.
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