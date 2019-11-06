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 Політика України
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Все про:Крим (7670) ООН (1313) резолюція (202) Божок (20)

 Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції щодо Криму, - МЗС

6 листопада в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок виступив із брифінгом, на якому поінформував про намір української сторони внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Головною метою проєкту є змусити РФ вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію, підкреслив дипломат.

Божок поінформував делегації країн-членів ООН про поточну ситуацію в окупованому Криму у контексті прогресуючої мілітаризації Російською Федерацією півострова і прилеглих морських територій.

Особливу увагу було приділено проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус. Наголошено, що ігнорування зазначеної проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні.

Окрему увагу в презентації було приділено вкрай негативним екологічним наслідкам мілітаризації Криму та прилеглих морських територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ перевела в окупований Крим вже 31,5 тисячі своїх військових, - заява МЗС України в ООН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158265
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и что???? Ну примут очередную бумашку, на которую кацапы плевать хотели и что? Нужно давно понять, что интересы Украины может защитить только сама Украина. Никакое полудохлое ОБСЕ или ООН еще никого не остановило....
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Украина подаёт воду, оплачивает всю социалку, возобновляет ж/д сообщение, признаёт аксёновых-константиновых.
Для рфии в Крыму всё остаётся как сейчас.

Это где-то пополам?
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идеология Коломойского и его слуг будет озвучена уже для всего мира: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины".
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Миритись. Десь посередині. Можливо, в Армянську. Або біля Джанкою.
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Наверное спросят у Директора ООН подавать Днепровскую воду в Крым или подавать Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 7027, ведь Донбасс нужно возвращать. а ватники после Крыма Одессу захотят,чтобы "мост" соорудить в Приднестровье
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Ну и что???? Ну примут очередную бумашку, на которую кацапы плевать хотели и что? Нужно давно понять, что интересы Украины может защитить только сама Украина. Никакое полудохлое ОБСЕ или ООН еще никого не остановило....
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Ты, чмо кацапское, зачем перед отжатием квартиры у украинцев, везешь их к нотариусу ?
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ООН предложит наверное поделить Крым пополам для Московии и Украины. Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 678
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Украина подаёт воду, оплачивает всю социалку, возобновляет ж/д сообщение, признаёт аксёновых-константиновых.
Для рфии в Крыму всё остаётся как сейчас.

Это где-то пополам?
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Чтобы вот так вносить,нужно Украине хотя бы иметь три ядерные бомбы с носителями Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 1017
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Невідомо яке буде голосування за нову резолюцію, бо настрої в ООН змінилися не на нашу користь. Тект нової резолюції теж не оприлюднювали.
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идеология Коломойского и его слуг будет озвучена уже для всего мира: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины".
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резолюция это тошонадо. есть ли у нас вундеркинды? пусть создадут формулу при которой можно обходить вето не нарушая устава ООН.
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такой формулы не существует. Вето постоянного члена Совбеза ООН невозможно обойти
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во во.. это свинство когда жертва сидит за одним столом со своим убийцей. все знают истину, но делают вид, что интересы якобы всеобщего блага выше чем интересы отдельного субъекта. попрание прав меньшинства есть самая настоящая узурпация. поэтому терроризм цветет и процветает. борцуны они, а не борцы за ... .
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