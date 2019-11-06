 Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції щодо Криму, - МЗС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Головною метою проєкту є змусити РФ вивести всі свої збройні сили з Криму і завершити його тимчасову окупацію, підкреслив дипломат.

Божок поінформував делегації країн-членів ООН про поточну ситуацію в окупованому Криму у контексті прогресуючої мілітаризації Російською Федерацією півострова і прилеглих морських територій.

Особливу увагу було приділено проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус. Наголошено, що ігнорування зазначеної проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні.

Окрему увагу в презентації було приділено вкрай негативним екологічним наслідкам мілітаризації Криму та прилеглих морських територій.

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