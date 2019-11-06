 Після святкування весілля в ресторані на Львівщині 13 осіб потрапили до лікарні з отруєнням, - департамент охорони здоров'я ОДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, всі постраждалі святкували весілля в ресторані "Криве озеро". Їли смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

Станом на 15:00 6 листопада госпіталізовано 13 осіб. Стан пацієнтів середньої тяжкості.

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