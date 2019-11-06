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Все про:Львівщина (977) ОДА (699) отруєння (678)

 Після святкування весілля в ресторані на Львівщині 13 осіб потрапили до лікарні з отруєнням, - департамент охорони здоров'я ОДА

У Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію 5 листопада в інфекційне відділення районної лікарні Новояворівська пацієнтів із симптомами гострого ентероколіту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, всі постраждалі святкували весілля в ресторані "Криве озеро". Їли смажену рибу, червону рибу, фаршировані печериці та м'ясні слойки.

Станом на 15:00 6 листопада госпіталізовано 13 осіб. Стан пацієнтів середньої тяжкості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158264
 
 
 Топ коментарі
 
руССкие младенцы несвежие
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Тоже интересно, что это у них за развлечение такое групповое: круглый год на любой праздник всем селом в больницу инфекционную?
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Тоже интересно, что это у них за развлечение такое групповое: круглый год на любой праздник всем селом в больницу инфекционную?
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Козлов, ты хоть козлов не позорь, они-умные животные.
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я прикалываюсь так как никто не погиб.... а вот если бы погибли, то.... я пожалуй бы на ином сайте прокомментровал, но не хожу туда, из-за засилья кацапов - трудно сраться когда против тя 10 упоротышей. Хочешь? Дать те адрес? Или не будешь шпынькать тут меня то?
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Ревизор надо смотреть, жрать в ресторане-что в напёрстки играть. Заказывайте только водку, жрачку-с собой.
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Уважаемые работники ресторанов Львовщины! Прекращайте мешать салат "Оливье" ногами!
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