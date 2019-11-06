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Все про:газові переговори (119) Єврокомісія (293) транзит газу (89)

 Єврокомісія назвала 8 листопада датою технічних переговорів щодо транзиту газу

Тристоронні технічні переговори між представниками Єврокомісії, України і Росії щодо транзиту російського газу на європейський ринок відбудуться 8 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповіді на письмовий запит Укрінформу повідомила речниця Єврокомісії Анка Падурару (Anca Păduraru).

"Інформую вас, що тристоронні технічні переговори відбудуться 8 листопада", - йдеться у електронному листі.

Як повідомлялося раніше, за підсумками тристоронніх політичних консультацій щодо транзиту російського газу через Україну на європейський ринок, що відбулися в Брюсселі 28 жовтня, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель зауважив, що головним пріоритетом української сторони залишається забезпечення стабільності постачання газу на європейський ринок.

Тоді український урядовець наголосив, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями щонайшвидше як на експертному, так і на політичному рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель

Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років та з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158263
 
 
 Топ коментарі
 
Мой прогноз- долгосрочного контракта не будет. Будут аукционы, в соответствии с третьим энергопакетом ЕС кстати, на конкретный объем/ срок. Слишком много противоречий сторон, непреодолимых, на мой взгляд. Хотя посмотрим, может и ошибаюсь
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Нидерланды объявили, что будут сокращать добычу. Больше никто в ЕС темой собственной добычи активно не занимается.
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Кстати, вы удивитесь, как и я недавно. Но второе место в Европе по доказанным запасам газа и газоконденсата занимает... Украина! Просто месторождения разрозненны, добыча затруднена, да. Но так да, 1,2 трлн (если не ошибаюсь) у Украины есть
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Мой прогноз- долгосрочного контракта не будет. Будут аукционы, в соответствии с третьим энергопакетом ЕС кстати, на конкретный объем/ срок. Слишком много противоречий сторон, непреодолимых, на мой взгляд. Хотя посмотрим, может и ошибаюсь
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Будет долгосрочное, но на грани рентабельности. Плюс краткосрочное - пока не достроят СП-2 и Турпоток.
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Рентабельность зависит от тарифа на прокачку, его можно менять. Есть ряд направлений, которых РФ не сможет бросить, и которые можно снабдить газом только через УкрГТС. Приднестровье, Молдавия, Болгария, ряд Балканских стран и тп. Но это все можно решить путем аукционов, в третьем энергопакете это четко предусмотрено. Так что долгосрочный, даже на маленькие объемы... сомневаюсь, так скажем
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Про Молдавию и Приднестровье да, Болгария уже нет.
Туда (и дальше на балканы и в Южную Европу) тянут под шумок ветку с Турецким потоком. И там никто как Дания даже не сопротивляется.
Эта ветка даже опаснее сп2. Тянут к австрийским газохранилищам.
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Не сопротивляются, потому что не могут. Турция не ратифицировала третий энергопакет и Газовую директиву ЕС. Что до второй ( именно второй ветки ТП, первая на саму Турцию, вторая на Южную Европу), то ее еще достроить надо, как и интерконнекторы, а это долгая песня. Посмотрим, посмотрим...
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Тут и смотреть не надо, там все как по маслу идёт.
Без всяких помех. А денег на это как у дурака махорки в рашке. К тому же европейские подрядчики в очередь выстроились, чтобы работы доверили именно им. Газпром даже выбирает, кому дать бабки, кому нет.
Сп2 отвлекающий маневр. Ветка тп помощнее чем сп, и поинтереснее. Итальянцы вон уже слюну пускают, когда к ним дотянут.
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Согласен со всеми тезисами, кроме пропускной. ТП одна нитка- 15 млрд м3 в год, СП2, как и СП1 (одна нитка)- 22,5 млрд м3 в год. То есть, СП1+СП2 на ЕС в сумме- 110 м3 в пике, ТП на ЕС всего 15 м3. Вторая нитка на Турцию, ее не считаем
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Не буду спорить, изучу ещё по пропускной способности ТП.
Читал что по европейской ветке должны пустить до 75 млрд м3. Но может имеется в виду, что это будет несколько веток, а не одна. То есть сначала одну, сразу другую и т. д
В любом случае никто про тп не шумит, а дело там идёт очень быстро
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Да там нечего изучать
ТП обе нитки 30 плюс 3, СП2 одинаковой пропускной с СП1, по одному проекту делались- 55 каждый
А про ТП не шумят, потому что там ничего не изменить и не о чем спорить, Турция не член ЕС и ей покласть вприсядку. Зато станет хабом, и не малым. И вот кстати именно ТП основной конкурент Укр ГТС, а вовсе не СП2. По Укр ГТС все ясно, на самом деле- оставят ветку Уренгой - Помары- Ужгород, она будет загружена точно, еще года три- четыре. Остальное- для газоснабжения внутреннего украинского потребителя. Ну или водородом заполнять, как Витренко ляпнул недавно...
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Это раз, и второе- мало достроить СП2, надо достроить Ягал (Eugal), который его продолжение в Баумгартен. Без него, СП2 это куча труб в Балтийском море, стоимостью 9 млрд, не более
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Зеленский здесь вообще не причем. Газпром начала строить обходные трубопроводы задолго до того, как Зеленский в первый раз исполнил свой знаменитый номер, не скажу какой
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Испаганить могут в последний момент, как Янек 6 лет назад отказался подписывать евроинтеграцию.
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Будем поглядеть, как говорится. Самому интересно, есть знакомые в Газпроме, там ставки уже принимают (будет/ не будет)
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А как убедить правительство Германии отказаться от идеи о выводе "Северного потока-2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.
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Никак. Пример Опала всех мигом отрезвил. Один иск (от Польши, в случае Опала) и мощность Северного потока один упала в два раза. А проект сам собой не окупится...
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Немцы диктуют условия, как основной денежный донор.
Плевали они на директивы. Как и их Сименс с трубами на санкции. Все о бабках и о своей выгоде беспокоятся в ЕС
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Кацапы фас! Кусайте Alex_dos и прочих дебилов!
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Может начнут в свою добычу вклалывать, а то эта тема с кацапским газом уже давно подза#*@пала
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Нидерланды объявили, что будут сокращать добычу. Больше никто в ЕС темой собственной добычи активно не занимается.
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Там Гронингем, грунт оседает, в результате нарастает сейсмика. У Норвегии много чего, в Северном море, они готовы наращивать. У Дании немного на шельфе
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Кстати, вы удивитесь, как и я недавно. Но второе место в Европе по доказанным запасам газа и газоконденсата занимает... Украина! Просто месторождения разрозненны, добыча затруднена, да. Но так да, 1,2 трлн (если не ошибаюсь) у Украины есть
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ТУТ мужик говорит, что транзита газа через Украину не будет, ЕС выставит газпрому огромные штрафы, Путин предатель.
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