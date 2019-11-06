 Єврокомісія назвала 8 листопада датою технічних переговорів щодо транзиту газу

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відповіді на письмовий запит Укрінформу повідомила речниця Єврокомісії Анка Падурару (Anca Păduraru).
"Інформую вас, що тристоронні технічні переговори відбудуться 8 листопада", - йдеться у електронному листі.
Як повідомлялося раніше, за підсумками тристоронніх політичних консультацій щодо транзиту російського газу через Україну на європейський ринок, що відбулися в Брюсселі 28 жовтня, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель зауважив, що головним пріоритетом української сторони залишається забезпечення стабільності постачання газу на європейський ринок.
Тоді український урядовець наголосив, що українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями щонайшвидше як на експертному, так і на політичному рівні.
Контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується в кінці 2019 року. Українська сторона за підтримки Єврокомісії пропонує укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу за європейськими правилами терміном на 10 років та з визначенням обсягів газу, достатніх для ефективної роботи ГТС.
Туда (и дальше на балканы и в Южную Европу) тянут под шумок ветку с Турецким потоком. И там никто как Дания даже не сопротивляется.
Эта ветка даже опаснее сп2. Тянут к австрийским газохранилищам.
Без всяких помех. А денег на это как у дурака махорки в рашке. К тому же европейские подрядчики в очередь выстроились, чтобы работы доверили именно им. Газпром даже выбирает, кому дать бабки, кому нет.
Сп2 отвлекающий маневр. Ветка тп помощнее чем сп, и поинтереснее. Итальянцы вон уже слюну пускают, когда к ним дотянут.
Читал что по европейской ветке должны пустить до 75 млрд м3. Но может имеется в виду, что это будет несколько веток, а не одна. То есть сначала одну, сразу другую и т. д
В любом случае никто про тп не шумит, а дело там идёт очень быстро
ТП обе нитки 30 плюс 3, СП2 одинаковой пропускной с СП1, по одному проекту делались- 55 каждый
А про ТП не шумят, потому что там ничего не изменить и не о чем спорить, Турция не член ЕС и ей покласть вприсядку. Зато станет хабом, и не малым. И вот кстати именно ТП основной конкурент Укр ГТС, а вовсе не СП2. По Укр ГТС все ясно, на самом деле- оставят ветку Уренгой - Помары- Ужгород, она будет загружена точно, еще года три- четыре. Остальное- для газоснабжения внутреннего украинского потребителя. Ну или водородом заполнять, как Витренко ляпнул недавно...
Плевали они на директивы. Как и их Сименс с трубами на санкции. Все о бабках и о своей выгоде беспокоятся в ЕС