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 Пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом у жовтні знизився на 40%

Упродовж жовтня 2019 року адміністративну межу з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 192 тис. осіб і 28,7 тис. транспортних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МінТОТ.

Порівняно з вереснем кількість перетинів цивільного населення зменшилася на 40,56%, кількість перетинів транспортних засобів зменшилася на 32,15%.

Пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом у жовтні знизився на 40% 01

КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 48 074 особи і 8 958 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 44 686 осіб і 8 480 одиниць транспортних засобів;

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КПВВ "Каланчак" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 35 019 осіб і 0 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 32 727 осіб і 0 одиниць транспортних засобів;

КПВВ "Чаплинка" у напрямку підконтрольної території України перетнуло 16 454 особи і 5 815 одиниць транспортних засобів; у зворотному напрямку 15 244 особи і 5 427 одиниць транспортних засобів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158262
 
 
 Топ коментарі
 
И он не лох какой_то, а ему 42 года.
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Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%

Та и хрен с ним. Главный пассажир у нас в Киеве сидит.
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Удивительное дело, в октябре меньше чем в сентябре, а в сентябре меньше чем в августе.))
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Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%

Та и хрен с ним. Главный пассажир у нас в Киеве сидит.
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А как сейчас в Тай летают? До войны через бамбас, кацапстан, Каспий, Казахстан, над высохшим Аралом, потом над Афганистаном, Индия, ночью над Дели - горит иллюминацией, потом на Мьянму, привод Янгон, если помню, и Бэнгкок - фюить, 10 часов лёту и аромат дуриана...
А щас шо?
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а на куй на кой нам сдался этот "пассажиропоток на админгранице"? так же как и мост в станице луганской - деньги не куда девать?
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Ну да, а в июне напишут что вырос на 100%, что за бред. Если уж сравнивать, то с прошлым годом, очевидно же что сезон закончился.
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Удивительное дело, в октябре меньше чем в сентябре, а в сентябре меньше чем в августе.))
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Да ладно, неужто похолодало? и всего то ноябрь на дворе
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пришла зима, а было лето, спасибо бубочке за это
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Державні службовці-пенсіонери України, яким підло урізали пенсію в 2-3 рази, просять віддати свій голос за петицію про перерахунок пенсій за діючими законами та прийняття нових законів.
Підтримаймо їх разом!!! Віддайте свій голос
https://petition.president.gov.ua/petition/73772
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А за шо дармоедам пенсию платить ,всю жизнь штані в креслах протирали
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Вони не пенсію в три тисячі мають отримувати, а пожиттєво мити громадські туалети. За що їм підвищену пенсію? Імперію якій вони служили вони просрали. Голосують за консервацію совка в Україні. Нехай їх утримують їх діти.
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Это яркое свидетельство того, что люди ездят туда не по неотложным делам(свадьба-похороны), а наслаждаться отдыхом. Вот как это понимать иначе?
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Предлагаю ввести односторонний режим- на выезд.
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Ввести систему "нипель"-туда дуй а назад ху&.
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Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%@ - уменьшилось кол-во отдыхающих
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