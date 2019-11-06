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Все про:Крим (7670) правозахисники (235) призов (167)

 На початок листопада понад 19 тисяч кримчан призвано до лав ЗС РФ, - правозахисник Сєдов

В окупованому Криму незаконно проводиться десята призовна кампанія

Про це в Укрінформі заявив аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов під час круглого столу "Російська військова присутність в Україні та її вплив на ситуацію з правами людини", передає Цензор.НЕТ.

"Крим, згідно з доповіддю прокурора Міжнародного кримінального суду, - окупована територія, і всі дії російської влади на окупованій території підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тобто вони розглядаються з точки зору Женевської конвенції та Римського статуту. І саме російські військові винні в тому, що в Криму проводиться незаконний призов. Зараз проходить уже десята призовна кампанія в Криму, і на початок листопада понад 19 тисяч мешканців Криму були призвані до лав ЗС РФ. Це робиться військкоматами, які підпорядковані Міністерству оборони РФ, Генштабу ЗС РФ, тобто це воєнний злочин", - заявив Сєдов.

Нагадаємо, згідно з інформацією міжнародної організації Human Rights Watch, з 2016 року російська влада відправляє призовників із Криму служити на військові бази, розташовані в Росії. Зокрема, близько 85% жителів окупованого Росією Криму, призваних на військову службу навесні 2019 року, були відправлені на військові бази Російської Федерації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158260
 
 
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Пофиг! Может когда их будут тра**ть офицеры, парочку пристрелят!
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Они все равно будут проходить службу на острове - в Сахалине, в Ямале, в Камчатке... и т.д.
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Державні службовці-пенсіонери України, яким підло урізали пенсію в 2-3 рази, просять віддати свій голос за петицію про перерахунок пенсій за діючими законами та прийняття нових законів.
Підтримаймо їх разом!!! Віддайте свій голос
https://petition.president.gov.ua/petition/73772
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Пошли они на...й это главные зебилоиды!
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Нехай радіють що поїдуть по різним сиріям на халяву.

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как только отслужат сразу в украинские вузы на льготных условиях и потом по безвизу на все 4 стороны.
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