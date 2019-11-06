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 Події, Київські новини
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Все про:НАБУ (2164) Кличко (751)

 Нехай перевіряють, - Кличко про судове рішення, що зобов'язує НАБУ почати кримінальне провадження проти мера Києва

Інформації про те, що НАБУ відкрило провадження проти мера Києва Віталія Кличка і його двох заступників, навмисне надають сенсаційного характеру в інформаційному полі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політика.

"Цій "новині" вже майже три тижні. І зараз так звані "друзі" розганяють її вже не першою хвилею в інформаційному полі. Неназваний скаржник - фізична особа - звернувся до суду, щоб той зобов'язав НАБУ відкрити провадження", - зазначив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ розслідує можливу корупцію під час будівництва Шулявського мосту, лист про Кличка направили в НАЗК. ДОКУМЕНТ

"Перспективи ця справа не має, я впевнений. І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито зраду. Нехай перевіряють!", - підкреслив мер Києва.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 листопада Вищий антикорупційний суд України зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти київського міського голови Віталія Кличка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158259
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понимаю, что зеленое набу уже посадило папередников кличка - черновецких, лесыков, килек, басыков, которые ограбили киевлян на десятки миллиардов?!
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Согласно судебному решению, неназванный жалобщик обвиняет Кличко .......
Источник: https://censor.net.ua/n3158241

неназванный жалобщик, которого знают все, т.е. известная всем портянка
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Займаються єрундою. За корупцію потрібно садити.
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а если коррупции у Клыча не нашли?

Значит надо сажать за госизмену !

Клычка за госизмену, ЗЕбелизм крепчал !
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Согласно судебному решению, неназванный жалобщик обвиняет Кличко .......
Источник: https://censor.net.ua/n3158241

неназванный жалобщик, которого знают все, т.е. известная всем портянка
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Кличко и Паллатный просят "Беркут" разыграть столкновения во время Майдана(ютб).
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Я так понимаю, что зеленое набу уже посадило папередников кличка - черновецких, лесыков, килек, басыков, которые ограбили киевлян на десятки миллиардов?!
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Кто нибудь подаст в суд иск по обязательному тесту Зебила на наркотики?
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пора: неназванный жалобщик подал петицию на сайт преЗика Пусть проверяют, - Кличко о судебном решении, обязывающем НАБУ начать уголовное производство против мэра Киева - Цензор.НЕТ 4499
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И так во всем. Кто то должен подать в суд, кто то должен выйти на майдан, кто должен ещё чего то, а я буду сидеть на диване и на цензоре раздавать указания что и кому делать.
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А шо, не отломилось СБУ - чем не госизмена?
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Если страна высрала шикаладное дерьмо, то она на верном пути.
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Ачиритной кличкисм: "Ну как мохна украсц безналичные деньхи, ани ш у банке лижат". Нехай перевіряють, - Кличко про судове рішення, що зобов'язує НАБУ почати кримінальне провадження проти мера Києва - Цензор.НЕТ 3662 Нехай перевіряють, - Кличко про судове рішення, що зобов'язує НАБУ почати кримінальне провадження проти мера Києва - Цензор.НЕТ 3662
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