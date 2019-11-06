 Нехай перевіряють, - Кличко про судове рішення, що зобов'язує НАБУ почати кримінальне провадження проти мера Києва

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політика.

"Цій "новині" вже майже три тижні. І зараз так звані "друзі" розганяють її вже не першою хвилею в інформаційному полі. Неназваний скаржник - фізична особа - звернувся до суду, щоб той зобов'язав НАБУ відкрити провадження", - зазначив Віталій Кличко.

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"Перспективи ця справа не має, я впевнений. І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито зраду. Нехай перевіряють!", - підкреслив мер Києва.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 листопада Вищий антикорупційний суд України зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти київського міського голови Віталія Кличка.