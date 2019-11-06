 Трамп подякував Волкеру за підтвердження в Конгресі, що у переговорах з Україною не йшлося про "послугу за послугу"

Про це американський лідер написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Курту Волкеру, американському представникові в Україні, який заявив у своїх нещодавно опублікованих свідченнях Конгресу: "Ви запитали, які розмови я вів про "послугу за послугу" та інші. Жодних, тому що я не знав, що існувала "послуга за послугу". Полювання на відьом!"- написав Трамп.

Нагадаємо, напередодні в рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа комітети Конгресу США оприлюднили розшифровки закритих слухань колишнього спецпредставника США в справах України Курта Волкера.

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