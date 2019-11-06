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 Політика України, За кордоном
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Все про:імпічмент (145) США (5770) Трамп (2208) Волкер Курт (492)

 Трамп подякував Волкеру за підтвердження в Конгресі, що у переговорах з Україною не йшлося про "послугу за послугу"

Президент США Дональд Трамп подякував колишньому спецпредставникові США в Україні Курту Волкеру після публікації його свідчень.

Про це американський лідер написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Курту Волкеру, американському представникові в Україні, який заявив у своїх нещодавно опублікованих свідченнях Конгресу: "Ви запитали, які розмови я вів про "послугу за послугу" та інші. Жодних, тому що я не знав, що існувала "послуга за послугу". Полювання на відьом!"- написав Трамп.

Трамп подякував Волкеру за підтвердження в Конгресі, що у переговорах з Україною не йшлося про послугу за послугу 01

Нагадаємо, напередодні в рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа комітети Конгресу США оприлюднили розшифровки закритих слухань колишнього спецпредставника США в справах України Курта Волкера.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158258
 
 
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Если из этой истории Трамп выпутается, а все к тому идет. То скоро украинцы получат безвиз в США как это сделали поляки.
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доня еще даже и не запутывался, он в етом дерьме оринтируется огого - одним твиттером сам кому хочешь мозги вывихнет...
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Так а разве нету в ЕС безвиза с Гамерикой, пол года на пол года?
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у каждой страны отдельное соглашение (про Шенгенскую зону не уверен 100%)
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Покажь фотку... просто зверски интересно...
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Странно смотрится. Доня с дохлой белкой на голове цепляется к любым высказываниям, любых политиков любых рангов, выбирая с контекста только то, что ему выгодно. Смотрится очень странно, как для президента такой супердержавы..
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держава, звісно, супер... А от президент в ній, геть не супер.. Як і в нас (((
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естественно, речь шла тока про услугу моники, а иначе ей кислород перекроют
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История с президентством Трампа каждый раз напоминает известную фразу покойного М.Задорнова " ну какие они тупые" - вместо того чтобы определить его в палату№ 6 приютили в Овальный кабинет.
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Может было Дашь на дашь? Так бывает в украинской политике,да и Америка уже инфицирована российской " коррупционной чумкой"
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