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 Політика України
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Все про:Зеленський (3476) Туреччина (952) Ердоган (276) ЗВТ (84)

 Зеленський і Ердоган у телефонній розмові обговорили підготовку Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час розмови сторони обговорили стан підготовки до проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України і Туреччини. Співрозмовники погодилися з важливістю активізації переговорного процесу щодо підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Зеленський привітав участь турецьких компаній у виставці "Зброя і безпека-2019", наголосивши на важливості співпраці з Туреччиною в контексті посилення обороноздатності України.

Зі свого боку Ердоган наголосив на незмінності підтримки Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності України. Він також привітав кроки президента Зеленського з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Ердоган обговорили плани провести чергове засідання Стратегічної ради високого рівня, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158257
 
 
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Успех за успехом браво Президент
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чо, просив навіть Ердогана прискорити нормандський формат? А? не виходить?
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".. обсудили состояние подготовки .. очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством .. Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле." Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - Цензор.НЕТ 3433 Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - Цензор.НЕТ 3433 Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - Цензор.НЕТ 3433 Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - Цензор.НЕТ 3433
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научи зе как нужно суверенитет соблюдать
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Ну и как переговоры? Турецкий поток остановлен, я надеюсь?
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зеленский как актриса из немецкого фильма, его имеют на международной арене все кто хочет и в любых позах
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И тексти у него, как в старом бундесовском порно.)
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типа армия мова вира?
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