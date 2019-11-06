 Зеленський і Ердоган у телефонній розмові обговорили підготовку Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час розмови сторони обговорили стан підготовки до проведення в Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України і Туреччини. Співрозмовники погодилися з важливістю активізації переговорного процесу щодо підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Зеленський привітав участь турецьких компаній у виставці "Зброя і безпека-2019", наголосивши на важливості співпраці з Туреччиною в контексті посилення обороноздатності України.

Зі свого боку Ердоган наголосив на незмінності підтримки Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності України. Він також привітав кроки президента Зеленського з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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