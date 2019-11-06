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Все про:Харків (1546) Ярославський (43) Укроборонпром (545)

 Ярославський - Зеленському в Харкові: "Збирають всіх, а плачу я один"

Сьогодні під час представлення нового голови Харківської ОДА відбувся яскравий діалог між президентом України Володимиром Зеленським і бізнесменом Олександром Ярославським. Предметом розмови став стан підприємств держконцерну "Укроборонпром", 10% яких зосереджено на Харківщині.

Генеральний директор цього концерну Айварас Абромавичус у своєму виступі поскаржився на холод у цехах заводів.

Володимир Зеленський, звертаючись до нового губернатора Харківщини Олексія Кучера, запропонував "зібрати бізнес". А потім сказав: "Я ось побачив Олександра Ярославського - ніхто не попався більше". І звернувся потім до самого бізнесмена, який, зокрема, відомий тим, що кілька років тому врятував від зупинки легендарний Харківський тракторний завод: "У мене питання. Є завод тисяча вісімсот дев'яносто якогось року, там страшні умови. Я розумію, що підприємство державне. Можна, вам зібрати бізнес-асоціацію на Харківщині і просто дати людям нормальні умови? А ми зі свого боку, як держава. Ми повинні це робити дуже швидко перед зимою. Якщо можна вирішити це питання, і на це є ваша громадянська воля".

Олександр Ярославський нагадав, що зараз на оборонних заводах та ж ситуація, що була на ХТЗ до покупки ним цього підприємства. Але держава не допомагала, а заважала. "Я там платив зарплату на заводі, який просто стояв. Ми билися, билися, поки не запустили виробництво. Прийшло СБУ, і директору почали придумувати якісь божевільні підсудні статті. Я його рік по підвалах ховав. Зате сьогодні майже 3 тисячі людей мають зарплату, роботу. А це підприємство ми б могли втратити точно так само".

Володимир Зеленський погодився на "100%", пообіцяв, що до Ярославського більше "жодне СБУ не прийде". І знову попросив: "Але можна зараз нам хоча б допомогти? Ми можемо про стратегічні плани потім зустрічатися, розмовляти. Можна бізнесменів зібрати?" Ярославський відповів: "Я вже зібрався, не треба мене збирати. Багато бізнесменів не треба. То футбол, то ще щось, у результаті я один опиняюся. Збирають всіх, а плачу я один". І пожартував: "Коли ви мене помітили, я зрозумів, що попав".

Після чого бізнесмен таки пообіцяв допомогти президенту України й уряду: "Звичайно, допоможемо. Питання закрито, не треба ні законопроєктів, ні агітацій, нічого". Правда, жартома, зауважив: "10% "Укроборонпрому не потягну". А Володимир Зеленський сказав, що "часто приїжджатиме на Харківщину, раз так все дуже швидко вирішується".

Ярославський - Зеленському в Харкові: Збирають всіх, а плачу я один 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158256
 
 
 Топ коментарі
 
Владимир Зеленский согласился на "100 %", пообещал, что к Ярославскому больше "никакое СБУ не придет".

Сказал, что будет крышевать.
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Ярославский -порядочный бизнесмен там уродов хватает гепы допы святаши и прочий мусор по которым сбу плачет.
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Ярославский в политику не лезет! Отдать ему авиационный и танковый!Поднимет!А Гепу в тюрьму убрать!Там спор вышел по ЛКМЗ( город Лозовая- бенефициар - Гиршфельд) по корпусам броневиков.Так вот ХТЗ Ярославского вполне может справиться ,а не шулер Гиршфельд.
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Владимир Зеленский согласился на "100 %", пообещал, что к Ярославскому больше "никакое СБУ не придет".

Сказал, что будет крышевать.
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Ярославский -порядочный бизнесмен там уродов хватает гепы допы святаши и прочий мусор по которым сбу плачет.
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"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем".
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Ярославский в политику не лезет! Отдать ему авиационный и танковый!Поднимет!А Гепу в тюрьму убрать!Там спор вышел по ЛКМЗ( город Лозовая- бенефициар - Гиршфельд) по корпусам броневиков.Так вот ХТЗ Ярославского вполне может справиться ,а не шулер Гиршфельд.
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расскажи его историю я могу с историей благодийныка ахмета сравнить
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Бывший мент БХССсник,который удачно женился Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один" - Цензор.НЕТ 2754
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Нормальный бизнесмен.
Расплачивался с подрядчиками в срок. Никто не может подаловаться, как на других - у многих такое в крови - кому-то не доплатить, кинуть и т.д.
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Ну, и разве были скандалы, что он кому-то не заплатил?
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Это, действительно, исключение для Харькова.
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а ещё у нас порядочные- ахметка, беня, пинчук, фирташ..,...,..., ..., и др., и пр. Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один" - Цензор.НЕТ 2881
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А откуда ты знаешь, чучело? Лейтенант БХСС женится на дочери председателя облсовета, и через 1 год становится владельцем всех спиртзаводов в области, под их загрузку создается "зерновой резерв", с каждого колхоза 10% зерна в фонд губернатора, бесплатно. Через 2 года валютный миллионер. Укрсиббанк, и полетели как в Привате-деньги вкладчиков идут на приобретение активов.
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Особенно это впечатлило: "деньги вкладчиков идут на приобретение активов."

А на что должны идти деньги вкладчиков? Откуда будут выплачиваться проценты, если эти деньги не пускать в дело?
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Если это не коррупция на уровне преЗЕдента...
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в крышевании и защите от СБУ, даже при наличии преступлений
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"Владимир Зеленский согласился на "100 %", пообещал, что к Ярославскому больше "никакое СБУ не придет".
Источник: https://censor.net.ua/n3158256"
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....даже при наличии преступлений

где это Зеленский говорил? повторяю для особо одаренных
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" больше "никакое СБУ не придет""
А ударения в словах тебе не надо расставить, зеб?
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Так більшовики завжди із своїх і починали. Ви хотіли змін - ви їх маєте
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опять какая-то олигархия

а обещали деолигархизацию
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Допоки допа і гепа там порядку не буде.
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мне. интересно, почему зеленому не вложиться? Виллу в Италии продал - и вперед.

Или то пусть гои платят?
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то есть президент долларовый мультимиллионер с доказаными офшорными счетами и компаниями в москве во время войны против россии тебя не смущает? не смущает, что его компания помогла выводить бабки из привата на 41 млн дол, вилла сразу купилась резко в Италии, это норм да? и то что этот мультимилионер даже налоги не платит, зато всем рассказывает кому там скинуться надо и сколько платить то тоже норм да? только порохоботы смущают?
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ему с московии эта "дребедень" выглядит "полностью приличной". не корми троллей - сразу нафиг.
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Раз Петина власть Яра кошмарила, значит на то были причины!
Жадные причины шоколадного сцаря...
Хотел сделать себе второй Богдан?
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да, предприятие государственное, но башлять будешь ты...

от шо значит не лох и 42
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Это белая горячка. Особенно про гражданскую волю - это сильно. До этой ахинеи не каждый додумается. А он смог. Про остальной бред и упоминать не стоит. Часть сказанного находится на грани, а то и за гранью если не законов, то компетенции точно.
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Ярославский Достойный уважения человек и бизнесмен.
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Ярославский Достойный уважения человек и бизнесмен.
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Ярославский, ты? Мент нагревшийся на приватизации т.к. стал зятем главы области?
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если бы еще Ахметов был украинским фермером..))
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Так Ахметов "фермер"! ЗЕмлицы прихватил, и пахотной, и не пахотной, и под ЗЕлёную генерацию, и под похерацию...
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А вот как-то Биллы Гейтсы и Майклы Деллы своему государству помогают и Президенту не нужно их просить. Наверное те кто так не делал просто не выжили, может и нам такому примеру последовать?
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Сам Зе увидел что его команда результат не покажет никогда или кто подсказал. Через полгода понял что нужно начинать с заботы об украинцах, а не пристраивать своих и получения фракции в ВР, которая уже никакая в перспективе .
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хорошо что сепары этот завод на метал не порезали и не вывезли.
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Если бы все олигархи так помогали производству, так и количество сделанных танков удалось бы удвоить .
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"Тричі поспіль Зеленський назвав Укроборонпром КОНЦЕРТОМ. Проти Фрейда не попреш - видно, що блазень дуже сумує за сценою і хором імені Верьовки."

https://youtu.be/yFnZctr6FqE
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Я сегодня смотрел,как ОПК разводило Зеленского.Ужас какой-то.Нужны системные аналитики.Скажем корпуса Танков,бронетранспортёров.Все упёрлись в ЛКМЗ Гиршфельда,а тот банально шантажирует и разводит на бабки.А в Харькове достаточно заводов,способных реально сделать корпуса. Это и ХТЗ и Турбоатом и Электротяжмаш и даже Свет Шахтёра.Ибо кадры ( ценные ) кочуют именно туда.Только цены на военную продукцию должны быть выше.
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Не только цены, но зарплаты в ВПК должны быть в разы выше.
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Что это за разговор госудаственного менеджера? Человек расписывается в управленческой немощности и частным образом просит Ярославского помочь? Так может заодно Ярославский и президентом Украины станет? Раз он умеет решать задачи,а Зеленский только за помощью умеет обращаться!
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Просить бизнес помочь - это нормально. А вот если приказать, то петябобики сразу вой поднимут. Хотя...они и так вой подняли...
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Не нормально не будучи подготовленным к управлению страной- соглашаться на предложение Коломойского стать президентом Украины! И тем самым становится персонажем анекдотов и комиксов.
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Ты там внимательно посмотри у себя под кроватью, в шкафу. Может быть, пока тебя нет дома, коломойский тр*хает твою жену. )))) Бди!
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Ты так агрессивен обидевшись на то, что Коломойский - владелец Зеленского?. Так зря, Коломойский - мудрый человек и Зеленский будет за ним как за стеной. Только если не будет аматорствовать и устраивать клоунады.
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Я агрессивен? Да я просто ржу с твоих высеров Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один" - Цензор.НЕТ 3534
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Если бы тебя это не задевало,ты бы не старался так. Зря. Зеленский -хороший работник шоу,но никакой глава государства. И ты это сам прекрасно знаешь.
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Меня задевает? Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один" - Цензор.НЕТ 7827 Экий ты фантазер! Да я просто ржу с твоих высеров и ты это сам прекрасно знаешь))))
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Сегодня Порошенко опять забыл калитку закрыть в свой вольер петябобиков. Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один" - Цензор.НЕТ 7840
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зеля наматывает статьи как мафиози, предлагает поделиться, а взамен крышу от сбу... прэлесно
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Ярик молодець!
Єдиний кого із Харкова поважаю!
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Как всегда просрали очередные реформаторы всё и всех! И теперь ищут тех кто может. Но власть не отдают. Ярославский очень акцентированый, очень жёсткий человек. И давно знали это. Его можно было сразу привлечь как премьера! Но на самокатах по паркету мчимся к радости большой! Тут конечно он потребовал бы права железные и свой кабмин, и время не меньше 3 лет шоковой терапии! Но такой бы додавил идиотов и прочих прохиндеев.
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с какой радости зеля помощь просит?
государство должно делать условия для бизнеса, а не наоборот
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Просто нема організаційного хисту. В сенсі є хист організувати загін клоунів. А от організувати виробництво - нема. І хисту підібрати кадрів інакшого жанру, які можуть, нема. Правда цим же страждали й папєрєдніки - якщо мета набити кишені, - яке виробництво? Лише б язиком ляпати.
Не потягну Оборонпрома. Ясно що не потягне. Профіль не той, та й здібностей нема. Зате потягне вкрасти на будь чому.
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Укроборонпром ликвидировать нужно - его Саша-Стоматолог создал исключительно с целью доения и высасывания последних соков из украинской оборонки, эта прокладка создавалась исключительно как паразитическая и исключительно как паразит она и функционирует.
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