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Все про:Ляшко (722) Герус (69)

 "Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту Бориспіль. ВIДЕО

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль"

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ, в поліції.

За інформацією джерела увечері 6 листопада надійшла інформація, що на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль" між колишнім депутатом О. Ляшком і народним депутатом України А. Герусом виникла конфліктна ситуація з рукоприкладством.

Інцидент стався в приміщенні залу прийому міжнародних делегацій

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Поліція проводить перевірку.

Андрій Герус у Фейсбуці написав: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% ціна електроенергії та повна готовність до зими ніяк не влаштовує "немонополіста" і вони вдаються до все більш витончених способів, як вести свій бізнес.

Звісно ж, претензія Ляшка, це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росіі по формулі Роттердам+, що супроводжувалося ростом тарифів для украінських споживачів, його повністю влаштовувало. Бо на цьому добре заробляв його любий "немонополіст".

Все нормально, постраждала тільки сорочка. Такі видатні результати це спільна робота Олега Ляшко та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися.

Оскільки вважаю Ляшка найбільш продажним (екс)політиком, то - це хороший індикатор, що і як робити надалі.

А у немонополіста, схоже, там вже зовсім дах поїхав, якщо дійшли до такого дна)".

Сам Олег Ляшко у фейсбуці написав: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася - через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана!

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158255
 
   
 Топ коментарі
 
"Сниженная на 15% цена электроэнергии..."

Хотелось бы у смотрящего в двух направлениях Херуса спросить кому именно снижена цена?

А то как-то как было 90 копеек за кВт до 100 кВт - так и осталась.
Источник: https://censor.net.ua/n3158255
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Герус выставил себя героем из-за импорта из засРашки,но забыл озвучит,что он ручная собачка Бени - подрались два альфонса олигархов Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь - Цензор.НЕТ 6497
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Мерзкая личность этот Ляжко.
Видимо, пиарится (оператора взял собой) для будущих выборов, очки зарабатывает.
Видео есть, заявление в прокуратуру и уголовка ему обеспечена.
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мерзкий, но справедливый - всю правду продажной коломошиной подстилке про русню выложил !
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два заднеприводных бронятся, и тешатся. это у них такие брачные игры. ляшкован ведь герпесу братьянавек.
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Ще один буде кричати "политическое преследование". Депутатская привычка вести себя как быдло у олежки осталась, а память отшибло. Ну что-ж.. есть депутатская неприкосновенность, нужно выполнять норму закона, нравится она или не нравится.
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Сниженная на 15% цена электроэнергии

Как ЗЕбилам продолжают личико росой окроплять. И смотрите не один ЗЕбил в теме не спросил - а где же снижение цены в платёжке?? А его там нет. Зато помните как вся ЗЕбилятня визжала про тарифный геноцид от бариги мародёра ?? Что такое ЗЕбилы..теперь тарифы уже устраивают? При ЗЕбубачке тарифный геноцид закончился сам по себе??
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У них все мозги на г+г,что им туда срут,тем они и разговаривают.
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Ляшко сегодня будет болеть за Шахтёр?
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Жжжааааль шо до совокупления так и
не дошло.... ****** бабло требовал...
Надада б былобы ему сотенную $$ дать..
🤗
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Ляшко просто соскучился по мужской ласке. Это он клеится так. Думает : бьет значит любит. А то ему все баб подсовывают, не понимают что Олежку уже не переделаешь. Он как сосал в 18 лет, так и сейчас сосет, только тогда за десятку гривен, а сейчас за десятки тысяч баксов. Благо, Ахметов-щедрый спонсор. ***** он и в Африке -*****.
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А как копеечные Бенины шлюхи смакуют со знанием дела гомосексуальность Ляшко))), ***** пиляти позорные!)))
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А ты гнидота кацапская,чего скачешь на наших сайтах!!!!
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Вообще то Ляшка теперь любой желающий может бить по наглой морде в любом месте. Он уже никто, а его охранник просто мясо.
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Герпес по очкам проиграл и глаза у него были как у окуня из орбит лезли , вообщем в пасивной борьбе Ляшко победил, он герпесу рубашку порвал.
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К какому отопительному сезону они готовы? Пол Киева сидит без отопления. Кому то пора из правительства в тюрьму.
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Георгий Тука‏ @tuka_george 2 ч.2 часа назад

В ZEкоманде второй день переполох!
Джокер!
Пацанов беспокоит не переписка Тищенко, нет! Главный вопрос, который не дает спать многим:
- *****, а я С КЕМ переписывался???"Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту Бориспіль - Цензор.НЕТ 4999
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Слили в сеть разговор Порошенко и Медведчука.
https://youtu.be/ox7-crgi6p4
Вопрос шокопарашным квакерам и шокодупонюхерам :
так кто АГЕНТ ПУТИНА ?
"Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту Бориспіль - Цензор.НЕТ 2024

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Ванька а кто слил, твоя гебня с лубянки?? Или на сру весне смастерили на коленке??
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Енто не аэродром а сексодром какойта!!
3.14расы чувствуют себя как дома!
А че у них новая хформа-желтыя портки??
🤔
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