 Україна і ЄС домовилися про посилення співпраці у боротьбі з дезінформацією, - Кулеба

Про це Віце-прем’єр-міністр Дмитро Кулеба заявив за результатами зустрічі з європейськими фахівцями 6 листопада у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Під час зустрічі обговорювалися формати залучення України до діяльності Робочої групи з питань дезінформації Генерального директорату Єврокомісії з комунікацій, а також поглиблення співпраці з Оперативною робочою групою зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх справ.

"Найближчим часом ми підготуємо та проведемо зустріч представників ЄС та України на високому рівні, щоб разом обговорити питання протидії дезінформації та підвищення стійкості до інформаційних впливів", - заявив Кулеба.

Україна зацікавлена у створенні постійного механізму обміну інформацією та найкращими практиками між українськими та європейськими фахівцями у сфері протидії дезінформації, стратегічних комунікації та кібербезпеки. Мета - посилити спроможність українських установ протистояти гібридним атакам Росії.

Також учасники обговорили шляхи комунікації євроінтеграції в Україні, зокрема переваг, які забезпечує Угода про асоціацію, з фокусом на східних та південних регіонах. Віце-прем’єр-міністр наголосив на важливості масштабної інформаційної роботи у контексті реінтеграції тимчасово окупованих територій. За його словами, Україна розраховує на продовження та розширення Євросоюзом його цільових інформаційних кампаній в Україні.

Кулеба також зазначив, що Україна зацікавлена у приєднанні до Системи швидкого сповіщення ЄС, яка створюється для оперативного реагування на кампанії з дезінформації.

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