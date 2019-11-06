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 Політика України, За кордоном
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 РФ перевела в окупований Крим вже 31,5 тисячі своїх військових, - заява МЗС України в ООН

Російська військова присутність у Криму станом на осінь 2019 року становить 31,5 тис. військових, а також близько тисячі одиниць техніки, зокрема танків, броньованих машин, потужних бойових засобів артилерії, авіації та флоту.

Такі дані озвучив у середу на брифінгу "Демілітаризація, деокупація та реінтеграція АР Крим та м.Севастополь (Україна): майбутні виклики" у штаб-квартирі ООН заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні чисельність об'єднаного оперативного угруповання Російської Федерації в окупованому Криму, за нашими даними, становить 31,5 тис. особового складу", - заявив український дипломат.

Він навів статистику, що на території тимчасового окупованого українського півострова перебувають 40 російських танків, 583 одиниці броньованої техніки, 162 одиниці важких артилерійських установок, 122 бойові літаки, 62 гелікоптери, 12 систем залпового вогню. Крім того, в регіоні діють 34 російські військові кораблі та сім підводних човнів.

РФ перевела в окупований Крим вже 31,5 тисячі своїх військових, - заява МЗС України в ООН 01

Представник українського МЗС підкреслив, що мілітаризація Криму з боку країни-окупанта збільшилася в рази за останні роки, і це відбувалося сплановано й послідовно. Водночас, за його словами, Росія не збирається зупинятися на цьому. "Очікується, що чисельність російських військ та озброєння збільшиться в 1,5 рази до кінця 2025 року", - зауважив заступник міністра.

Особливу увагу він приділив проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без’ядерний статус.

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"Ми отримали багато сигналів про переведення морських засобів доправлення ядерної зброї з основної частини Росії на територію окупованого Криму, а також що в районі Севастополя була розконсервована відповідна інфраструктура для зберігання таких засобів", - зауважив Божок.

Заступник міністра закордонних справ України наголосив, що ігнорування цієї проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки як на регіональному, так і на глобальному рівні. Водночас, за його словами, мілітаризація півострова суттєво впливає на екологію окупованого півострова, а також прилеглі морські території.

У цьому зв'язку він поінформував про намір України внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів" й закликав країни-члени ООН підтримати цей документ. Головною метою проєкту є примушення РФ вивести усі війська з Криму та завершити тимчасову окупацію півострова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158253
 
 
 Топ коментарі
 
мало, очень мало. Нужно тыщ 200-300, шоб безбашенные винторогие вояки по полной показали крысянам все прэлисти рускага мира
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На днях в Крыму были спущены на воду 2 новеньких МРК
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Чуть не в тему---но по сюжету подойдёт. Ох и свалка идёт уже не первый год по в/ч РФ попасть послужить в Крым! Перевестись в смысле. Особо за пару-тройку лет до ДМБ. В совковые времена крепко народ кланялся московским боярам в МО той страны чтоб в Крым дослужить. Тут мулька простая---но сладкая очень. Гос-квартирка на югах по ДМБ! По блату только и для своих! Правда те что отдубасили на Крайнем севере и прочим тяжким местам тоже лезли. Мешали сильно такие московским адмиралам. Так таких селили по Мелитопольским и Запорожским югам. Там ох много по сей день брежневских пАлковников по сей день---живучие зараза оказались. На 24 Волгарях черешню тогда по базарам возили! Пенсия большая, льгот немеряно, сынки в Варшавском договоре служат после военно-политических училищ( в технари таких нельзя----дундуки), короче жизнь удалась. Ну вот всё повторяеться---но как фарс!
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Масові обшуки у добровольців і ветеранів АТО: затримали військову ЗСУ

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Зелена шмаркля почала саджати ветеранів АТО на угоду Путіну !
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Який же ти "бандерівець" коли не знаєш як "путін" пишеться!!!
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При тому вони ж жерти хочуть постійно. Прийде час і будуть міняти автомати та кораблі на курячі стегенця українського виробника. 50 років в історії Держави це 1 секунда РФ перевела в оккупированный Крым уже 31,5 тысячи своих военных, - заявление МИД Украины в ООН - Цензор.НЕТ 6200
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Был там в сентябре. И кстати, по разговорам с людьми, сделал вывод, что далеко не все за РФ. В основном в порядке нытья- налоги платить мол надо, меньше зарабатывать стали ну и тп. Но тем не менее. Особенно на ЮБК и Симферополь. В Севастополе обратная картина
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мало, очень мало. Нужно тыщ 200-300, шоб безбашенные винторогие вояки по полной показали крысянам все прэлисти рускага мира
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Хотел черкнуть то же самое. Повторяться глупо, так что Вам лайк и поддержка. Именно - чем их приедет больше, тем веселее будет аборигенам.... и желательно слать туда дагов и чечен - вот будет праздник *****. Ххха-ххааа, хотя и так будет, если ещё нет. До сих пор в диком удивлении - какой дурак туда ездит из РФ??? Даже 10 лет назад крым был помойкой почти всюду. Это я как географ-биолог говорю, не просто от ненависти. Изъездил его весь, ну несколько точек на ЮБК были б-м пристойны по состоянию моря. Севас - полная жопа всегда, евпатория, феодосия - вонючки. И было-то недёшево, думается счас дешевле не стало. Приятного аппетита, кацапы, скоро будете его как в 1954 назад совать
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Я в крыму по детству был часто, бабуля с дедулей там жили, да школа возила, взрослым был один раз в конце 90-х, зарекся. Такого хамства, быдлячества и грязи я не захотел больше. Потом был аж в 2010, но вдалике от крысян, за Казантипом на косе, между морем и лиманом, почти дикарем, на даче у знакомых. Все.
Теперь, когда вернется крым, я туда вообще ни ногой.
А крысян не жалко, пусть их винторогие вояки чмырят по полной, с пристрастием
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На днях в Крыму были спущены на воду 2 новеньких МРК
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Спустить то спустили но теперь эти МРК еще нужно гнать в Балтийское море на доделку и установку вооружения.
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Похоже , что один Крым в состоянии помножить на ноль Неньку.
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тунгус. не останавливайся, продолжай об вяличии изгойной параши 404.
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Чуть не в тему---но по сюжету подойдёт. Ох и свалка идёт уже не первый год по в/ч РФ попасть послужить в Крым! Перевестись в смысле. Особо за пару-тройку лет до ДМБ. В совковые времена крепко народ кланялся московским боярам в МО той страны чтоб в Крым дослужить. Тут мулька простая---но сладкая очень. Гос-квартирка на югах по ДМБ! По блату только и для своих! Правда те что отдубасили на Крайнем севере и прочим тяжким местам тоже лезли. Мешали сильно такие московским адмиралам. Так таких селили по Мелитопольским и Запорожским югам. Там ох много по сей день брежневских пАлковников по сей день---живучие зараза оказались. На 24 Волгарях черешню тогда по базарам возили! Пенсия большая, льгот немеряно, сынки в Варшавском договоре служат после военно-политических училищ( в технари таких нельзя----дундуки), короче жизнь удалась. Ну вот всё повторяеться---но как фарс!
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Ждем провокацию от этих кретинов и объявление войны, бо обидели их руцкага нестчастнага))
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што такое 30 тыс. удмуртов? это пыль. одного шугануть, остальная русня усерется и в бега подастся к переправе, они по дороге половину своих сородичей затопчут.
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