 Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Там продовжують працювати представники ТОВ "Укртрансміст" і піротехнічні підрозділи ДСНС.

Містобудівники завершили укладання металоконструкцій і проводять їхнє зварювання. Йде обробка прольотів моста за допомогою піскоструминного апарату. Також проводиться розрізування залізних залишків зруйнованого моста.

Зауважимо, що обхідний перехід працюватиме, доки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА. ФОТО







