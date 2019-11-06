 Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Там продовжують працювати представники ТОВ "Укртрансміст" і піротехнічні підрозділи ДСНС.
Містобудівники завершили укладання металоконструкцій і проводять їхнє зварювання. Йде обробка прольотів моста за допомогою піскоструминного апарату. Також проводиться розрізування залізних залишків зруйнованого моста.
Зауважимо, що обхідний перехід працюватиме, доки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста".
https://fakty.ua/317073-vozle-mosta-v-stanice-luganskoj-snyali-pochti-vse-ukrainskie-flagi-set-v-gneve
Мост строить со своей стороны обязаны строить винтороги, но они не строят, значит не выполняют условия, значит это повод Украины дальше чмырить ***** в международных инстанциях.
А так да, ЗРАДА ЗРАДА ЗРАДА КАПИТУЛЯЦИЯ
Ты ничего не перепутал ?
«Ета страна. Жрать. Срать. Ржать.»
ЧОТИРИСТА ТАНКІВ.
Що кіт у глину загрібає, ти знаєш.
(C)
@natohawks
👍😂🤣😂🤣
Наведи статистику.
И чего это в ЕС решили перестраховаться с СП-2?
Надеюсь, что бабка эта ещё не сдохла и пробежится вприпрыжку по новому мосту. Янелох ведь для таких старается, анижынашилюди.