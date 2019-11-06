EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2333  68
Все про:міст (332) СЦКК (481) Станиця Луганська (94)

 Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК. ФОТО

Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що з української сторони завершилися підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Там продовжують працювати представники ТОВ "Укртрансміст" і піротехнічні підрозділи ДСНС.

Містобудівники завершили укладання металоконструкцій і проводять їхнє зварювання. Йде обробка прольотів моста за допомогою піскоструминного апарату. Також проводиться розрізування залізних залишків зруйнованого моста.

Зауважимо, що обхідний перехід працюватиме, доки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА. ФОТО

Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК 01
Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК 02
Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК 03
Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158250
 
 
 Топ коментарі
 
Страницу ватного петуха Портнова Фейсбук заблокировал без права восстановления .Только за один месяц на эту тварь было подано почти два миллиона жалоб
 показати весь коментар
 
Зато теперь повстанцы смогут расхреначить этот мост опять, пустить, так сказать по второму кругу его. Спасибо ЗЕ!!! Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3852
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зато теперь повстанцы смогут расхреначить этот мост опять, пустить, так сказать по второму кругу его. Спасибо ЗЕ!!!
 показати весь коментар
 
 
Або це допомога російським танковим частинам🤔
 показати весь коментар
 
 
Ні, там танк не проїде, диви які опори, тримаються на доброму зеленому слові. Не впевнениний чи там загалі вантажівка проїде... Інша справа, що мудрі повстанці, на всяк випадок, замінують там опори, мло лі шо Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2867
 показати весь коментар
 
 
Тоді підуть легкова техніка. Потім наведуть понтони.
 показати весь коментар
 
 
Ну да.Вы как всегда правы ,При одном условии.ВСУ должны спать беспробудным сном .
 показати весь коментар
 
 
Тут інше цікаво. Фото обрізане по висоті. Це щоб українці не бачили дировські прапори?
 показати весь коментар
 
 
Да, там тщательно выбирают ракурсы, чтобы не показывать другой конец моста. Там даже не флажки дыры, там всё обвешано рашистким аквафрешем. Но не нужно такими фотками волновать население, в рашу же ещё новый сезон Сватов надо продать, да и вообще гидрант на колени перед ****** падать собрался. И вообще у нас мир-дружба-жвачка и профессиональные убийцы из дыры пройдут по спискам "Слуги народу" в парламент.
 показати весь коментар
 
 
Саме так, і камера online ( можна подивитися на YouTube) також розташована так, що нічого не видно, що відбувається на іншій частині мосту
 показати весь коментар
 
Вот только линия раздела проходит по середине реки.. и потому выходит, что сепарские флаги висят на украинской стороне берега.. Вопрос: почему?
 показати весь коментар
 
Головне Шо тепер кормільці від хунти харчі не кАлясками возитимуть, а Жігулямі Українська сторона завершила підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3566
 показати весь коментар
 
2000 км сухопутной границы с рашей - но только 1 мост возле Станицы Луганской может препятствовать проходу танковых частей. Секретный план по избранию Зеленского президентом и восстановлению моста рисовали прямо на Лубянке. Так Ганапольский по Прямому только что сказал - надо верить.
 показати весь коментар
 
 
Той кордон по закону не існує, тому будуть звинувачувати лише сепарів.
 показати весь коментар
 
Так они могут со стороны Красной таловки зайти им и мост не надо
 показати весь коментар
 
долбодятел ты и тот, кто тебе первый ответил.
Мост строить со своей стороны обязаны строить винтороги, но они не строят, значит не выполняют условия, значит это повод Украины дальше чмырить ***** в международных инстанциях.
А так да, ЗРАДА ЗРАДА ЗРАДА КАПИТУЛЯЦИЯ
 показати весь коментар
 
Бедного Х.йла уже зачмырили Сев.потоками 1,2,3... так что он заикается уже с пэрэляку...
 показати весь коментар
 
Как ты говоришь «повстанцы» ???
Ты ничего не перепутал ?
 показати весь коментар
 
Страницу ватного петуха Портнова Фейсбук заблокировал без права восстановления .Только за один месяц на эту тварь было подано почти два миллиона жалоб
 показати весь коментар
 
 
новую зарегестрирует, не проблема же. Вот если бы петушария забанили, его ватная-быдло-чмошная аудитория нашлабы своего героя без проблем в туже секунду. Хотя блок ютуб канала был бы смачным ударом по нему и его жене-чмошнице)
 показати весь коментар
 
 
Новую не зарегистрирует .Система кастомизации в Фейсбук теперь работает на отлично .Это не Твиттер где можно обмануть
 показати весь коментар
 
Его подружка мразь Лукаш в истерике .Судя по комментам этой курицы ее ждёт та же участь
 показати весь коментар
 
 
Скоро сепары без труда будут танки в Станицу перегонять
 показати весь коментар
 
 
Вот тут Вы ну абсолютно неправы.Ширина моста не позволяет проехать танку.Дай Бог проектанты продумали компенсацию линейных температурных перемещений и напряжений .Ибо мост сварной.
 показати весь коментар
 
 
Мост рассчитан на 40 тонн Там тавровые балки судя по фото
 показати весь коментар
 
 
Уставшіє готуйте гроші, "наші люді йдуть"
 показати весь коментар
 
 
.Быстро. Технологии мостостроительства сильно продвинулись за последние годы.
 показати весь коментар
 
Да там один пролет всего, и то полностью над сушей, даже не над водой.
 показати весь коментар
 
главное что бы украинофобам было удобно и бесплатно. Их все услышали.
 показати весь коментар
 
 
Та да.
«Ета страна. Жрать. Срать. Ржать.»
 показати весь коментар
 
 
Могут же когда захотят! И почему только в Станице Луганской?
 показати весь коментар
 
Дорога к миру всегда бывает трудной. Только тг, что делает Зеленый не Лох, явно к миру не ведет, а только к поражению. Капитуляция это тоже мир. Хочешь мира, готовся к войне. А у нас почти 30 лет никто не хочет понять эту достаточно простую истину. Поэтому постоянно и проигрываем. Придумывая всякий бред, типа дипломатического иешения конфликта.....
 показати весь коментар
 
 
Интересно как хвоторгарф старательно убирал из кадра росийские триколори висящие на мосту...
 показати весь коментар
 
 
Так бы мосты украинцам, а не сепарам-челночникам строили.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗА ВСЮ НІКЧЕМНУ КАДЕНЦІЮ ШОКОЛАДНОЇ ДУПИ НА ЗАВОДІ МАЛИШЕВА БУЛО ПОБУДОВАНО ЛИШЕ ОДИН ТАНК


 показати весь коментар
 
 
Скока зеля с беней заплатили налогов стока и построили)
 показати весь коментар
 
 
Сколько построят в следующем? В бюджете 2020 средств то на это нема, но я знаю, они что нибудь придумают, в крайнем случае выбьют Богдану все зубы...
 показати весь коментар
 
 
Я смотрел сегодя отдельные моменты совещания по ОПК в Харькове.Зеленского упыри из ОПК разводили ,как лоха.Единственным приличным человеком там был Ярославский.Надо ему отдать и Танковый и авиционный заводы .Думаю,возродит из пепла.
 показати весь коментар
 
 
после зе кодла завода вообще не будет, и одного танка тоже.
 показати весь коментар
 
За ПЯТЬ років каденції Порошенка ЗВМ Малишева, було відновленоі, відремонтувано і відправлено ЗС України 400 танків .
ЧОТИРИСТА ТАНКІВ.


 показати весь коментар
 
 
Знаємо. В Росії купували дефіцитні, але некондиційні вузли і продавали їх втридорога на завод. Свинарчуковські танки. А ще один офіцер заправляв таким маслом, що двигуни виходили з ладу. І щось не чути, чи посадили його, чи пробачили... Матіос все засекретив.
 показати весь коментар
 
 
Шо ти чмо знаєш?
Що кіт у глину загрібає, ти знаєш.
 показати весь коментар
 
 
выборы прошли, а пропаганда ху..ловская осталась. Уже не интересно.Выбрали.
 показати весь коментар
 
 
Концерт Укроборонпром, Карл! Можно было подумать что клован случайно оговорился, НО через 10 секунд он снова повторил: "концерт Укроборонпром". Кто о чем, а у фигляра одни концерты на уме
(C)
@natohawks
👍😂🤣😂🤣
 показати весь коментар
 
 
Танки зараз мало хто будує- в основному йде модернізація старих. А є статистика, скільки танків модернізовано, та передано до ЗСУ? Бо на початку війни були лише т-64, а зараз повно т-72 різних модифікацій.
Наведи статистику.
 показати весь коментар
 
Не зря Моника пользуется поддержкой подавляющей поддержкой населения Украины,не дывлячись на нескинченный вый лузеров-манипуляторив!
 показати весь коментар
 
 
У гномов тяга к мостам. Один керченский отгрохал, этот - луганский. Посмотрим, чей дольше простоит.
 показати весь коментар
 
 
Вкладывать средства украинцев для тех, кто нас ни во что не ставит и ненавидит Украину, а очень ждет рашу - мягко говоря глупо.
 показати весь коментар
 
 
Тупые кацапы мост в Крым строили а могли б подождать и бубочка сам построил за украинский бюджет...
 показати весь коментар
 
 
можно наступать, можно и отступать..))
 показати весь коментар
 
Тада. Моника Зеленских та еще наступальница.
 показати весь коментар
 
 
Украина строит мосты для оккупантови отводит свои войска с своей территории...

И чего это в ЕС решили перестраховаться с СП-2?
 показати весь коментар
 
 
Не канає. Чому не прикрашено святковим сепарським ганчір'ям? Як бідноголова мендель викладе таке "ненарядне" фото?
 показати весь коментар
 
 
Она на себя ленту Рашатудей нацепит, как в былые времена.
 показати весь коментар
 
 
Щось міст вузьковатий якийсь. Танк не проїде.
 показати весь коментар
 
"эти пройдут. у них одна гусеница" © "Ответный ход"
 показати весь коментар
 
 
а где зеленое"зеркало" с той стороны с рашистскими флагами...?
 показати весь коментар
 
Как там одна бабка-сепарша говорила: «Стройте нам мост, хахлы проклятые. Мы из рассеи приехали, чтоб вас, быдло, кормить».
Надеюсь, что бабка эта ещё не сдохла и пробежится вприпрыжку по новому мосту. Янелох ведь для таких старается, анижынашилюди.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору