EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  4132  80
Матеріали за темою:
Все про:журналістика (906) Коломойський (631) Крим (7670) ЗМІ (667)

 The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму

Американське видання The New York Times опублікувало статтю про карпатський Свидовець, будівництво курорту в якому олігархом Ігорем Коломойським загрожує екології регіону.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

На одній з ілюстрацій у статті зображено карту розміщення гірських курортів у регіоні. Україна на ній позначена білим кольором, а все навколо, зокрема Крим - сірим.

The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У прокат виходить висунутий на Оскар фільм Нарімана Алієва "Додому". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158249
 
   
 Топ коментарі
 
Что дали, то и отксерили... Спасибо Зе!!!
 показати весь коментар
 
Кило гречки - то енщё норм.

Тут такие как ты, вообще за видеоролики и сериальчик проголосовали.
 показати весь коментар
 
Коли ти вчитель у Нідерландах і почув, що в Україні вчителям по 4000$ платять.

The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 4795
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну так а хто? Порошенко жеж уже не при ділах...
 показати весь коментар
 
 
Свиня порошенко.. Крим не здавав... Свиня порошенко здав Україну ****** - заради бізнесу із москалями(((
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи такі тупі.. Що не читають ділі першого пункту своєї методички - перекрутити імя або фамілію опонента - чому так? Бо дуже тупі(((
 показати весь коментар
 
 
Тюакто? Чихуахуа??? Он в это время на кацапстане ножками дрыгал, тем самым потакая ********** ихтамнетам...
 показати весь коментар
 
Первый коммент, больше лайкой, всегда топ, тебе ли не знать. Мне за рядовые комменты утопленные в зеленом сраче не заплатят
 показати весь коментар
 
 
Так вони і є про-комуняцьким виданням.
 показати весь коментар
 
 
газета контрольована нью-йоркськими владними жуликами
 показати весь коментар
 
Майно Бені за рішенням Лондонського суду арештували по всьому світі, а Україна чого не арештовує. Чомусь і петиції про це немає? The New York Times в статье о Коломойском использовало карту Украины без Крыма - Цензор.НЕТ 7675єлектронної
 показати весь коментар
 
 
Боятся! Беня может пересрать всю металлургию и всю нефтехимию в Украине и половину агросектора.
Боятся по принципу "не тронь гавно - вонять не будет".

А Западу бояться нечего: Бенина доля - ничтожная в ихнем бинесе.
 показати весь коментар
 
 
Ну то нехай Харант повідомить зе-виборців, що рівень Лондонського Високого Судку підходить під рівень Баришівського районного.
 показати весь коментар
 
Тебе мешают Бенины налоги?А то я помню методички,где бизнес с рашей это святое,ибо на нем стригут кацапов.
 показати весь коментар
 
Фсё правильно. Крым - это Бенин офшор.
 показати весь коментар
 
Звичайно, що це помилка. Далі будуть вибачення від цього видання.
 показати весь коментар
 
 
ну, вибрали клована президентом - от і маєте клована замість президента
 показати весь коментар
 
 
Особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000 уе насрати на той The New York Times
 показати весь коментар
 
 
Радію за вас!!! А я недолугий айтішнік-програміст зі своїми півтора косарями зелених і поруч не лежав... треба іти вчителем інформатики мабуть The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 6770
 показати весь коментар
 
 
Согласен, 1500 долларов нормальным программистам не платят) без обид, но это так.
 показати весь коментар
 
 
Он мониторы протирает спецам. Та шо нормальная у него зп
 показати весь коментар
 
я вот тоже хотел бы научиться программированию.
может мы договоримся о взаимопомощи?
если можно - напишите на почту:
lgg6@ukr.net
спасибо
 показати весь коментар
 
програмування тупеньким не дається
вчи краще методи прибирання вулиць
 показати весь коментар
 
Обращайтесь к "вчителю, з зарплатою 4000 уе" - он научит.
 показати весь коментар
 
 
Программирование это не знание языков программирования, а умение разрабатывать алгоритмы для решения каких-то задач...
 показати весь коментар
 
 
Коли ти вчитель у Нідерландах і почув, що в Україні вчителям по 4000$ платять.

The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 4795
 показати весь коментар
 
 
не расстраивайся..
все равно такие как ты каждые выборы за килограмм гречки голосуешь за кого надо...
 показати весь коментар
 
Кило гречки - то енщё норм.

Тут такие как ты, вообще за видеоролики и сериальчик проголосовали.
 показати весь коментар
 
 
Можно ещё за надписи на стенах в туалете голосовать...
 показати весь коментар
 
 
Логично. Скоро в статьях про Коломойского и Монику Зеленских и Украины на карте уже не будет.
 показати весь коментар
 
 
73% будут опять дома смотреть прямой эфир с места событий и уставать, как во время Майдана и войны с Роисей.
Про этот балласт можно вобще не думать.
 показати весь коментар
 
Порохоботы, как-то вы вяло говно на вентилятор бросаете
Без энтузиазма, так сказать...
Вам чего, урезали пайку? The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 2273
 показати весь коментар
 
 
А кто конкретно тебя не добросил?

Ник, звание. Ты не стесняйся, говори! Наказан будет по всей строгости, чтоб в следующий раз добрасывал тебя нормально!
 показати весь коментар
 
 
Значит, я прав...
Вижу, у вас тяжёлые времена наступили...
Саш, бросай этих порохоботов, вступай ко мне в Михоботы
 показати весь коментар
 
Да и не говори. С апреля месяца в бегах. Как борыга сбежал из Украины, так и мы все за ним. Но он-то пристроился на Мальдивах, а мы?

По поводу Михоботов. А как там у вас с трусами? А то, помнится, в прошлый раз одна из основных проблем этого движения была - тотальное безтрусие. Порешали?

И ещё такой вопрос. А не холодно зимой будет на чердачной веранде у Михо жить?
 показати весь коментар
 
Зеб, и как ты догадался, приходится давиться шоколадом Рошен, а то весь хлеб внезапно разбогатевшие зебы поскупали и говорят - шаурма. :D

 показати весь коментар
 
 
Зеб, а как же Лукашенко? А как же чипсы? А как же крахмал? У тебя много ещё каков в запасе?
 показати весь коментар
 
Чмонь, для тебя каков всегда не иссякаемо The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 1389
 показати весь коментар
 
Норм! Не то, что при борыге.При борыге на колбасу и сыр ценники за 100 грамм цепляли, а ща народ богатый, может и картоху с ценниками за 100 грамм позволить.

The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 9573
 показати весь коментар
 
 
>>Вам чего, урезали пайку? <<
Ти мені декого нагадуєш. Днями їхав з СТО, був у "гаражному дрес-коді". Біля базарчику під'їхав до мене на підлітковому лісапеді колись талановитий чувак (фізик, бард, художник, спортсмен). Піддатий, з синцем на фейсі. Подивився на мій "костюм" і каже:
- Ну што, тєбє уже нє платят?
- А точніше?
- Госдеп майдановцам больше нє платіт?
- А ти зараз хто? Я чув що ти мало не бомжуєш.
- Я комуніст!
 показати весь коментар
 
 
ну пускай наши США без Аляски опубликуют)
У них так же знают журналисты, де тот Крым, как и у нас об Аляске))
 показати весь коментар
 
 
А шо, я знаю... я с Дж.Лондоном ее всю обошел на снегоступах и объездил на собачьих упряжках...
 показати весь коментар
 
вы читатель книг, были раньше такие люди))
 показати весь коментар
 
о да... много воды утеклос тех пор.. человечество изобрело колесо, научилось ходить прямо и вырыло ч.море, шоб те кацапы клятые всрались от зависти...
 показати весь коментар
 
Предлагаю статью о Трампе без Аляски...
 показати весь коментар
 
 
На сРу весне уже начали такие картинки размещать?
 показати весь коментар
 
Похоже какая то мания у Коломойского в Украине курорты строить.
 показати весь коментар
 
@Брайтон Киевский

Подан законопроект о всеобщей воинской повинности с 18-ти лет. Будут в армии снижать зарплаты, чтобы разогнать контрактников и вместо них загнать в окопы шпану необученую. Зе-дебилы, вы реально готовы закончить войну горами трупов... Ви зробили це разом.
(С)
☹️
 показати весь коментар
 
ну а шо не так-то ? Родину защищать надо ! Крым и Донецк освобождать от орды пуйла кто будет ?
 показати весь коментар
 
Они ещё и Киев по кацапски написали.., дебилы бл..
 показати весь коментар
 
Что Коломойский уже Свидовец прихватизировал, пока клован нам тут шоу устраивает?
 показати весь коментар
 
А ну порохоботы долбаные, давайте ноту протеста захерачти штатам, или обосрались сразу на большого дядю что то говорить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору