 The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
На одній з ілюстрацій у статті зображено карту розміщення гірських курортів у регіоні. Україна на ній позначена білим кольором, а все навколо, зокрема Крим - сірим.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
На одній з ілюстрацій у статті зображено карту розміщення гірських курортів у регіоні. Україна на ній позначена білим кольором, а все навколо, зокрема Крим - сірим.
Боятся по принципу "не тронь гавно - вонять не будет".
А Западу бояться нечего: Бенина доля - ничтожная в ихнем бинесе.
может мы договоримся о взаимопомощи?
если можно - напишите на почту:
lgg6@ukr.net
спасибо
вчи краще методи прибирання вулиць
все равно такие как ты каждые выборы за килограмм гречки голосуешь за кого надо...
Тут такие как ты, вообще за видеоролики и сериальчик проголосовали.
Про этот балласт можно вобще не думать.
Без энтузиазма, так сказать...
Вам чего, урезали пайку?
Ник, звание. Ты не стесняйся, говори! Наказан будет по всей строгости, чтоб в следующий раз добрасывал тебя нормально!
Вижу, у вас тяжёлые времена наступили...
Саш, бросай этих порохоботов, вступай ко мне в Михоботы
По поводу Михоботов. А как там у вас с трусами? А то, помнится, в прошлый раз одна из основных проблем этого движения была - тотальное безтрусие. Порешали?
И ещё такой вопрос. А не холодно зимой будет на чердачной веранде у Михо жить?
Ти мені декого нагадуєш. Днями їхав з СТО, був у "гаражному дрес-коді". Біля базарчику під'їхав до мене на підлітковому лісапеді колись талановитий чувак (фізик, бард, художник, спортсмен). Піддатий, з синцем на фейсі. Подивився на мій "костюм" і каже:
- Ну што, тєбє уже нє платят?
- А точніше?
- Госдеп майдановцам больше нє платіт?
- А ти зараз хто? Я чув що ти мало не бомжуєш.
- Я комуніст!
У них так же знают журналисты, де тот Крым, как и у нас об Аляске))
Подан законопроект о всеобщей воинской повинности с 18-ти лет. Будут в армии снижать зарплаты, чтобы разогнать контрактников и вместо них загнать в окопы шпану необученую. Зе-дебилы, вы реально готовы закончить войну горами трупов... Ви зробили це разом.
(С)
☹️