 The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

На одній з ілюстрацій у статті зображено карту розміщення гірських курортів у регіоні. Україна на ній позначена білим кольором, а все навколо, зокрема Крим - сірим.

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