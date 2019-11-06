 Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України

Про це стало відомо із публікації закритих свідчень Волкера перед Конгресом, огляд яких опублікувала "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Виходячи зі слів Волкера, у Трампа було глибоко вкорінене негативне сприйняття України, засноване на даних про українську корупцію в минулому, проте дії Юрія Луценка ще більше посилили це сприйняття. Волкер вважає, що саме Луценко був джерелом страхів Трампа, що "українці хотіли його скинути".

"Дипломат уточнив: він вважає, що джерелом цих страхів є саме Юрій Луценко, який на початку 2019 року, ще обіймаючи посаду генпрокурора, провів у США інформаційну кампанію, під час якої атакував посла Йованович та несподівано визнав, що Україна... втручалася в американські вибори", - йдеться у матеріалі.

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На запитання конгресменів, чи має він підстави вважати, що Трамп повірив звинуваченням Луценка, Волкер відповів ствердно.

"Думаю, що так. Я знаю, що Джуліані повірив, і я також знаю, що Джуліані звітував президенту Трампу про це", – повідомив дипломат.

Волкер переконаний, що ця нова хвиля звинувачень підживила скептичне ставлення Трампа до України, яке дещо згасло після 2017 року. Маючи контакт із Джуліані, який слугував каналом донесення інформації до Білого дому, Луценко генерував несприйняття Трампом України навіть усупереч порадам його команди, йдеться у статті.