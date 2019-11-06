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 Політика України, За кордоном
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 Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України

Колишній представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що інформаційна кампанія ексгенпрокурора Юрія Луценка підживила скептичне ставлення президента Трампа до України.

Про це стало відомо із публікації закритих свідчень Волкера перед Конгресом, огляд яких опублікувала "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Виходячи зі слів Волкера, у Трампа було глибоко вкорінене негативне сприйняття України, засноване на даних про українську корупцію в минулому, проте дії Юрія Луценка ще більше посилили це сприйняття. Волкер вважає, що саме Луценко був джерелом страхів Трампа, що "українці хотіли його скинути".

"Дипломат уточнив: він вважає, що джерелом цих страхів є саме Юрій Луценко, який на початку 2019 року, ще обіймаючи посаду генпрокурора, провів у США інформаційну кампанію, під час якої атакував посла Йованович та несподівано визнав, що Україна... втручалася в американські вибори", - йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джуліані просував Трампу негативні історії про Україну, - в Конгресі США оприлюднили свідчення Волкера

На запитання конгресменів, чи має він підстави вважати, що Трамп повірив звинуваченням Луценка, Волкер відповів ствердно.

"Думаю, що так. Я знаю, що Джуліані повірив, і я також знаю, що Джуліані звітував президенту Трампу про це", – повідомив дипломат.

Волкер переконаний, що ця нова хвиля звинувачень підживила скептичне ставлення Трампа до України, яке дещо згасло після 2017 року. Маючи контакт із Джуліані, який слугував каналом донесення інформації до Білого дому, Луценко генерував несприйняття Трампом України навіть усупереч порадам його команди, йдеться у статті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158248
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский как раз говорил, что луцика прогонем нахер быстро, тупой
ты попутал слова Зеленского и Лолиты
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А Порошенко ?Не его ли это среда обитания как и другие персоналии типа свинарчуков.Я считаю за все что приволок к власти Порошенко ответственность личная
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Как говорил Зеленский - Луценко нормальный пассажир. Он тоже не лох, хоть ему и не 42...
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Зеленский как раз говорил, что луцика прогонем нахер быстро, тупой
ты попутал слова Зеленского и Лолиты
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И что, Луценко сидит? Все сидят Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України - Цензор.НЕТ 605 жинтылимены удачи (с)
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в дурке совсем не следят за своими пациентами....
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Молодцы! Так и надо трамп с маленькой буквы.
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А Порошенко ?Не его ли это среда обитания как и другие персоналии типа свинарчуков.Я считаю за все что приволок к власти Порошенко ответственность личная
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А дії різних нуландів, волкерів, йовановичів та їм подібного непотребу лише підсилили ненависть та зневагу жителів України до піндосів!
Не сунули б ці негідники свого носа у внутрішні справи України - було б все гаразд.
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кацап , ты хоть и пишеш на МОВИ , но меня не ПРОВЕДЕШЬ !!!
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якраз оці касапи, на тебе, зебіл, і вплинули. Тільки не цією дебільною брехнею (в яку ти не віриш), а куди більш витонченою... В результаті чого ти прогаласував за того же ***** "на Украине".
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Не тебе, ольгинец, тут рассказывать, на кого кацапы, вроде тебя, вплинули..
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ти курва кремлядська брехлива, зхдохни
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жители это на МОРДОРЕ , а у нас УКРАИНСКИЙ НАРОД !!!
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Касапа, нахера вот так на наш братский народ, горец ты уральский???
Иди на...й, я тебя не знаю, тут вотки нет...
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...а до ЭТОГО кто совал нос ??? росия !!! и СХОРОНИЛИСЬ у вас ГНЫДЫ !!!
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картавый за деньги на подтанцовке у барыги и не такое падло готов исполнять и Украина для них это кормушка и не более.
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Сразу не понял что за прикол, но тви помог.

Для пояснения ситуёвины.
https://twitter.com/Crimea_Ukr/status/1192101234355920899
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жена топила за пороха , он ((((???? гребанный алкаш , не зря ирку ТОРНУЛИ с сердцем из ФРАКЦИИ !!!
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А со стороны так рыжый с самого начала как-то скептически к Украине. Вечно то помощь заморозит, то ***** в 7-ку вернуть, то ещё что-то подобное.

А оно вона чего? Из-за луцика? А видосик у ***** из Москвы, что с 89-го (?) года никак не влияет?
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доня самых честных правил, а видосик 89го? - так бес попутал... с кем не бывает...
он и Stormy Daniels $130000 чисто по доброте душевной отстегнул - он просто добрый дед.
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Між іншим, Луценко в березні ц.р. зустрічався з Джуліані. І мав з ним відверту бесіду. В т.ч. стосовно Іванович та її ролі в процесі втручання окремих українських високопосадових чиновників, нардепів та "активістів" в америкнські вибори. Хто хоче згадати - прогугліть.
Якщо Трамп мав фобію на Луценка - то лише тільки задяки Джуліані. Іншого висновку в цій історії нема і зробити не можна.
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ще раз: гугли. Юрочка розказував, про що терли.
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Юлочка ще не таке розкаже- тей ще
брехунець!
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ну то розказував сам Волкер! В частині того, як Джуліані негатрвно впливає на Трампа.

От, хоча би тут:
Головне з цієї статті: "Про це пише New York Times з посиланням на свідчення Волкера у справі про імпічмент. ... У своїх свідченнях Волкер також пригадав про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту в Торонто третього липня. До скандальної телефонної розмови лишалося ще кілька тижнів. За словами американського дипломата, він обговорював з українським лідером проблеми, які створював Джуліані, просуваючи розмови про українську корупцію в той час, коли Зеленський намагався встановити порядок денний реформ. «Негативні розповіді про Україну з боку Джуліані були проблемою. На мій погляд, вони стримували нашу здатність будувати відносити так, як це варто було б зробити», - сказав Волкер. Ці свідчення вказують на те, що під час телефонної розмови 25 липня, коли Трамп запропонував Зеленському працювати з Джуліані, український президент добре знав, чим особистий адвокат американського лідера насправді займається". https://newsua.one/news/new-york-times-volker-govoriv-advokatu-trampa-szo-iogo-istoriya-pro-baidena-i-ukrainu-brehnya.html
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Луцик, суши сухари для Гуантанамо..
И кружку не зааабуууудь!
🤑
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луцик нагадил как и вся шоколадная банда марадьоров
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Гадили одни, теперь гадят другие. Поздравляю.
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Та не думаю, щоб Трамп хоч би один раз навіть чув про призвіще Луценка, не кажучи хто він такий і чим займається . А от Моніку Зелінскі Трамп запам'ятав назавжди....
"Кто не знает Бубочку - Бубочку знают все " 😕
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Орда вновь умело разжигает сепаратистские настроения а западных провинциях Канады -Альберта и Саскачеван!!.Шотландия,Каталония,теперь Канада..
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Прикривати в камеру потрібно югка - інакше втече зі своєю тритисячолітньою жінкою, потім не дістанемо..
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Уже никто никого не садит . Зе в Харьков не взял Кривоноса, который очень хотел сделать аудит Укроборонпрома .

Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України - Цензор.НЕТ 5779
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По ентой 3000-й мумии саркофаг тоскует..
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В этом случае многоходовочка ***** - шоколадник дает задание луцику, с целью ссоры США и Украины .
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"God damn it!", як тепер каже мій чьоловік. (І. Луценко)

Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України - Цензор.НЕТ 4287
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Великий дипломат, шоколадный барыга подложил Украине такую свинью, что еще долго будем выгребать. У петинх ботов еще хватает наголсти этим дерьмом мазать Зелю.
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Уходя, и Луценко и Порошенко( а он- инициатор,а анкоголик -исполнитеь) сожли за собой все мосты, нанеся Украине непоправимый репутационный урон.
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А были ли эти мосты вообще? И да, ЗЕ как раз построит новые мосты! Ха! Ха! Наивные.
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При чем здесь зе?
"У городі бузина, а в Київі дядько".
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Якщо вже Волкер відкритим текстом каже що братва порошенка вори, то мабуть мародер сяде.
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"Действия Луценко усилили скептическое отношение Трампа к Украине"

Т.е. если от Пети он только недоумевал от казнокрадства, то от его Луцико его выверенуло. Нигде в мире такого дурака даже скретарем не берут, все перпутет и пропьет.
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Трамп чувак недалекий и тупой. Ему бы букварь почитать или глобус изучить. Недавно просматривал боксерские поединки с Тайсоном и другими звездами, так рыло Трампа торчит в каждом бою возле ринга и боксеров. Его фирменная заточка - губки трубочкой, типа сосалка.
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Трамп далеко не дурак, иначе он не был бы столь богат и тем более не стал бы президентом. Боксёрские поединки проходили наверняка в отелях и казино, принадлежащих Трампу ? Многие хотели бы себе судьбу такого "дурака", как он.
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Большое состояние пришло к трампу по наследству от отца, которое он успел несколько раз промотать и стать банкротом, если бы не пуйло...Он неоднократно помогал трампу очень большими денежными вливаниями, поэтому нынешний през Америки так лоялен к нему. А то что он каким-то чудом стал президентом, то в этом тоже нет большой заслуги трампа, если вспомнить жириновского с шампанским и его тост...
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по крайней мере официально не имел отношений.
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Разумеется, что все было неофициально, кто же такое будет афишировать?))
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