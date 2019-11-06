 Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України

Про це стало відомо із публікації закритих свідчень Волкера перед Конгресом, огляд яких опублікувала "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Виходячи зі слів Волкера, у Трампа було глибоко вкорінене негативне сприйняття України, засноване на даних про українську корупцію в минулому, проте дії Юрія Луценка ще більше посилили це сприйняття. Волкер вважає, що саме Луценко був джерелом страхів Трампа, що "українці хотіли його скинути".
"Дипломат уточнив: він вважає, що джерелом цих страхів є саме Юрій Луценко, який на початку 2019 року, ще обіймаючи посаду генпрокурора, провів у США інформаційну кампанію, під час якої атакував посла Йованович та несподівано визнав, що Україна... втручалася в американські вибори", - йдеться у матеріалі.
На запитання конгресменів, чи має він підстави вважати, що Трамп повірив звинуваченням Луценка, Волкер відповів ствердно.
"Думаю, що так. Я знаю, що Джуліані повірив, і я також знаю, що Джуліані звітував президенту Трампу про це", – повідомив дипломат.
Волкер переконаний, що ця нова хвиля звинувачень підживила скептичне ставлення Трампа до України, яке дещо згасло після 2017 року. Маючи контакт із Джуліані, який слугував каналом донесення інформації до Білого дому, Луценко генерував несприйняття Трампом України навіть усупереч порадам його команди, йдеться у статті.
ты попутал слова Зеленского и Лолиты
Не сунули б ці негідники свого носа у внутрішні справи України - було б все гаразд.
Иди на...й, я тебя не знаю, тут вотки нет...
Юзик барыжит в Раде билетами на концерт Укроборонпром.
Для пояснения ситуёвины.
https://twitter.com/Crimea_Ukr/status/1192101234355920899
А оно вона чего? Из-за луцика? А видосик у ***** из Москвы, что с 89-го (?) года никак не влияет?
он и Stormy Daniels $130000 чисто по доброте душевной отстегнул - он просто добрый дед.
Якщо Трамп мав фобію на Луценка - то лише тільки задяки Джуліані. Іншого висновку в цій історії нема і зробити не можна.
брехунець!
От, хоча би тут:
Головне з цієї статті: "Про це пише New York Times з посиланням на свідчення Волкера у справі про імпічмент. ... У своїх свідченнях Волкер також пригадав про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту в Торонто третього липня. До скандальної телефонної розмови лишалося ще кілька тижнів. За словами американського дипломата, він обговорював з українським лідером проблеми, які створював Джуліані, просуваючи розмови про українську корупцію в той час, коли Зеленський намагався встановити порядок денний реформ. «Негативні розповіді про Україну з боку Джуліані були проблемою. На мій погляд, вони стримували нашу здатність будувати відносити так, як це варто було б зробити», - сказав Волкер. Ці свідчення вказують на те, що під час телефонної розмови 25 липня, коли Трамп запропонував Зеленському працювати з Джуліані, український президент добре знав, чим особистий адвокат американського лідера насправді займається". https://newsua.one/news/new-york-times-volker-govoriv-advokatu-trampa-szo-iogo-istoriya-pro-baidena-i-ukrainu-brehnya.html
И кружку не зааабуууудь!
🤑
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"Кто не знает Бубочку - Бубочку знают все " 😕
"У городі бузина, а в Київі дядько".
Т.е. если от Пети он только недоумевал от казнокрадства, то от его Луцико его выверенуло. Нигде в мире такого дурака даже скретарем не берут, все перпутет и пропьет.