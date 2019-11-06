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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2164) Кличко (751) Антикорупційний суд (488)

 Слідчий зобов'язаний відкрити провадження, - Антикорупційний суд пояснив своє рішення щодо заяви проти Кличка. ДОКУМЕНТ

Вищий антикорупційний суд України зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо київського міського голови Віталія Кличка.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС, 18 жовтня суддя частково задовольнив скаргу про бездіяльність керівника головного підрозділу детективів НАБУ.

"Судове рішення в цій частині мотивовано тим, що обов'язок слідчого прийняти заяву про вчинення кримінального злочину і впродовж 24 годин внести за цією заявою відомості в ЄРДР виникає незалежно від обґрунтованості чи необґрунтованості такої заяви, а також від того, подано цю заяву з порушенням чи дотриманням територіальної або предметної підслідності", - пояснили у ВАКС.

Згідно з судовим рішенням, неназваний скаржник звинувачує Кличка, двох заступників голови Київської міської державної адміністрації, заступника директора з виробничих питань комунального підприємства "Київреклама", начальника управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради в низці злочинів.

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Йдеться про можливе зловживання владою, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, присвоєння, розтрату майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, протидії законній господарській діяльності, невиконання судового рішення, службову підробку, приховування злочину, сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої діяльності, державну зраду і перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій і громадських організацій.

Кличко поки не коментував відкриття кримінального провадження проти нього.

Слідчий зобовязаний відкрити провадження, - Антикорупційний суд пояснив своє рішення щодо заяви проти Кличка 01

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Слідчий зобовязаний відкрити провадження, - Антикорупційний суд пояснив своє рішення щодо заяви проти Кличка 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158241
 
 
 Топ коментарі
 
Какое заявление против Кличко?
Ты вообще в своем уме обсуждать липовые политические заказные судебные статьи от власти ЗЕбилов?
Тут же все ясно как чистое небо.
Коломойский хочет власть в Киеве и землю.
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Сколько веревочке не виться....
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Ты плодишь спам не по теме новости
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заявление против Кличко - тема кажется так называется?
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Какое заявление против Кличко?
Ты вообще в своем уме обсуждать липовые политические заказные судебные статьи от власти ЗЕбилов?
Тут же все ясно как чистое небо.
Коломойский хочет власть в Киеве и землю.
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В нашем феодально государстве можно посадить любого чиновника ибо идут во власть, чтобы нажиться, но дела открывают, когда лишь убрать хотят и своего человека посадить на привлекательную должность, но после майдана и войны, Кличко конечно паразит, хоть и с мировым именем.
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Следовател, задумайся!!! Этому человеку нечего терять:


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У них когда лица побитые, все на одно лицо) Я думаю, что у младшего позиция политическая как и у старшего и мой пост ничего не меняет
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В принципі - все зрозуміло, і мабуть є за що брати Віталія за яйця, незрозуміла лиш державна зрада - а це дуже тяжке звинувачення - "..и сокрытии их деятельности, государственной измене и препятствовании законной деятельности профессиональных союзов, политических партий и общественных организаций." Источник: https://censor.net.ua/n3158241
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" ... неназванный жалобщик обвиняет Кличко ..."
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Звісно один з бажаючих виштовхнути з посадити Кличка. Є один, Ріксовський факультет Трускавецької академії закінчив
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Ха ха Страницу ватного петуха Портнова в Фейсбуке заблокировали. без права восстановления За только один месяц на эту тварь было подано почти два миллиона жалоб
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Весь пар пошел в свисток, но зато все при деле и ясно, что ВАКС нужно расширять, а финансирование увеличивать. Обоёх Кличков лишить всех титулов, вона где оказывается где корень всей украинской коррупции и заговор мирового еврейства, не законом, так анонимками.
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"неназванный жалобщик" - Портнов. Бережись!
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А з якого це часу анонімні звернення приймаються до розгляду взагалі? І щоб потім так не виявилося, що "неназваний скаржник" або перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні, або ж що гірше - очолює будуар приЗєдєнта 😕
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У цій справі ціла купа звинувачень без наведення реальних фактів🤔
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Ото власне і є... Або ж " невідомий скаржник" хворий на шизофренію, або ж це "слуга урода", що в принципі одне і те ж саме 😕
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Щоб висувати такі важкі звинувачення необхідно мати встановленні факти таких дій. Про закінчення слідства та факти нічого не відомо. Тоді виникає питання: для чого це публікувати?
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Уже по совковому стилю этого сочинения видно, что это рыговская заказуха
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Согласно судебному решению, неназванный жалобщик обвиняет Кличко, двух заместителей председателя Киевской городской государственной администрации, заместителя директора по производственным вопросам коммунального предприятия "Киевреклама", начальника управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета в ряде преступлений. Источник: https://censor.net.ua/n3158241
Да там целая ОПГ Слідчий зобов'язаний відкрити провадження, - Антикорупційний суд пояснив своє рішення щодо заяви проти Кличка - Цензор.НЕТ 5743
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С...ка ... А відкрили справи за заявами Кличко проти Богдана ?
Як мінімум вже дві ....
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Державні службовці-пенсіонери України, яким підло урізали пенсію в 2-3 рази, просять віддати свій голос за петицію про перерахунок пенсій за діючими законами та прийняття нових законів.
Підтримаймо їх разом!!! Віддайте свій голос
https://petition.president.gov.ua/petition/73772
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