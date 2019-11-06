 До початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової ДМС, - Нефьодов

Про це на брифінгу повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сподіваємося, що до початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової Державної митної служби, а також лабораторія і кінологічна служба", - сказав Нефьодов.
Потім затверджуватимуться кошторис, штатний розпис та буде здійснюватися переведення людей.
"Після цього Кабмін покладе на Держмитслужбу відповідні повноваження, тобто ДФС припинить працювати, а ДМС почне працювати і адмініструвати платежі з юридичної точки зору", - пояснив чиновник.
или все таки качественное преобразование ?
Это к вопросу о качестве. От такой глава таможенной службы.
Или это такой намёк.? Мол, раньше, у борыг,откаты по сканеру были, а теперь по весу. Тонна стали и тонна шуб - откат одинаков.
Слуга народа должен быть выбрит до синевы и слегка пьян
Ну наконец-то. Будет кому взятки давать.