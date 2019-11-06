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 Політика України, Економіка
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Все про:митниця (605) Нефьодов (108)

 До початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової ДМС, - Нефьодов

До початку наступного тижня в Україні будуть зареєстровані всі митниці нової Державної митної служби.

Про це на брифінгу повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сподіваємося, що до початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової Державної митної служби, а також лабораторія і кінологічна служба", - сказав Нефьодов.

Потім затверджуватимуться кошторис, штатний розпис та буде здійснюватися переведення людей.

"Після цього Кабмін покладе на Держмитслужбу відповідні повноваження, тобто ДФС припинить працювати, а ДМС почне працювати і адмініструвати платежі з юридичної точки зору", - пояснив чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158240
 
   
 Топ коментарі
 
Ему бы хной бороду покрасить. Был бы колоритней. Ну, или пейсы приклеить. Был бы честнее. А так- ни то, ни другое.
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Та побрейте уже это хипстера кто-нибудь.
Слуга народа должен быть выбрит до синевы и слегка пьян До начала следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой ГТС, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6264
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милиция-полиция ?
или все таки качественное преобразование ?
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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что считает весы на таможенных постах более эффективным средством борьбы с контрабандой, чем сканеры.Об этом Нефедов сообщил во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 октября, передает «Интерфакс-Украина».
Это к вопросу о качестве. От такой глава таможенной службы.
Или это такой намёк.? Мол, раньше, у борыг,откаты по сканеру были, а теперь по весу. Тонна стали и тонна шуб - откат одинаков.
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Та побрейте уже это хипстера кто-нибудь.
Слуга народа должен быть выбрит до синевы и слегка пьян
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Ему бы хной бороду покрасить. Был бы колоритней. Ну, или пейсы приклеить. Был бы честнее. А так- ни то, ни другое.
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Т.е . идёт юридическое переоформление старых контор? А пока недельку гуляем и что хошь творим?
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Будут зарегистрирован?
Ну наконец-то. Будет кому взятки давать.
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Так шо там с бентли, Нефьодов..!? На всех, 16-ти таможнях будут керувать твои кореша , с подаренными бабушками , ролс-ройсами и бентлями...!? До початку наступного тижня будуть зареєстровані всі 16 митниць нової ДМС, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1431
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