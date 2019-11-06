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 Лідер лейбористів Корбін став на бік Путіна, - Джонсон про справу отруєння Скрипалів

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у середу заявив, що лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін у ситуації з отруєнням у Солсбері виступав на підтримку президента Росії Володимира Путіна.

"Будьте з нами і з урядом, який вірить, що Велика Британія має стояти з гордо піднесеною головою. Або ж ідіть із Джеремі Корбіном і Лейбористською партією, які стали на бік Путіна, коли Росія організувала отруєння на вулицях Солсбері", - заявив Джонсон, виступаючи перед своєю резиденцією на Даунінг-стріт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Джонсон запевнив, що якщо виборці стануть на бік його партії, то Brexit буде реалізовано, а в разі перемоги лейбористів 2020 рік нагадуватиме "шоу жахів".

Перед цим Джонсон опублікував колонку в газеті The Daily Telegraph, в якій провів паралель між лейбористами та Йосипом Сталіним.

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"Вони прикидалися, що їхня ненависть спрямована лише на конкретних мільярдерів. Водночас вони вказують пальцем на людей із таким задоволенням і мстивістю, якої не було, відколи Сталін переслідував "куркулів", - написав Джонсон.

Так Джонсон розкритикував лейбористів під керівництвом Корбіна за прагнення підвищити податки у Великій Британії. За його словами, партія Корбіна ненавидить "прагнення заробити" і в разі приходу до влади зруйнує "основу процвітання" Великої Британії - бізнес.

У статті Джонсон, говорячи про Brexit, порівняв Велику Британію із "зеленим суперкаром, який застряг у заторі". Джонсон наголосив, що не хоче дострокових виборів, які за його наполяганням відбудуться 12 грудня, але Велика Британія не має вибору, оскільки країні потрібен парламент, який не блокуватиме угоду щодо Brexit.

У Великій Британії в середу розпочинається передвиборча кампанія перед виборами 12 грудня. Джонсон сподівається, що новий склад парламенту дасть йому змогу довести до кінця Brexit.

Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158238
 
   
 Топ коментарі
 
волшебные нефтедоллары творят чудеса..
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Не всегда. У нас ЗЕленая Сопля встал на сторону Хуйла. Или здесь так же нефтедоллары замешаны?
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Кому нефтедоллары а кому...
Лидер лейбористов Кобрин стал на сторону Путина, - Джонсон о деле отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 3307
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волшебные нефтедоллары творят чудеса..
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Не всегда. У нас ЗЕленая Сопля встал на сторону *****. Или здесь так же нефтедоллары замешаны?
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УГУ.
Напомню, "УКРСПЕЦЭКСПОРТ", "Укроборонресурс", "Спецтехноэкспорт", и ЛР Авионикс (Израиль).
Кстати, чуть не забыл - "Сертификаты конечного пользователя"
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для тех кто на концерте..понятие обобщённое и предполагает любые бонусы из рук параши..спросите у алексеича, он в теме..
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Ага. Про бонусы от параши для ЗЕбиловЛидер лейбористов Кобрин стал на сторону Путина, - Джонсон о деле отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 6186
Сейчас 90% электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» и 35% госкомпании «Укргидроэнерго» продаются ГП «Гарантированный покупатель» (ГарПок) по фиксированным ценам - около 570 и 720 грн за МВт/ч соответственно. Для сравнения: средневзвешенная цена электроэнергии на рынке на сутки вперед в сентябре составила около 1600 грн за МВт/ч.
Часть электроэнергии ГарПок перепродает поставщикам универсальных услуг по еще более низкой цене - для обеспечения населения. Часть передает по цене закупки операторам магистральной и распределительных сетей на технологические потери. И вот чтобы компенсировать свои убытки от поставок населению по низким ценам, ГарПок продает оставшийся ресурс на рыночных сегментах. А прибыль от этого идет на обеспечение «зеленого тарифа» для объектов генерации из возобновляемых источников энергии. Вот такая не слишком сложная схема.
И она бы себе работала, если бы не Герус со своей поправкой, позволившей Коломойскому импортировать электроэнергию из России. И теперь этот импорт наносит прямой ущерб государству в лице предприятия «Гарантированный покупатель». Которое уже не может работать по привычной схеме, раз зеленые электростанции начинают отключать от общей энергосистемы страны.
И если вы думаете, что на этом Беня остановится, то вы напрасно так думаете, бультерьер не размыкает челюстей, пока жив. На ноябрь бабушкин трейдер «Юнайтед Энерджи» выкупил 500 МВт сечения, тем самым увеличивая доступ к импорту электроэнергии из РФ в 5 (пять!) раз.
Привыкайте к слову «убытки», оно теперь будет часто звучать.
Убытки для государства, конечно. И только Бене все на пользу.
Лидер лейбористов Кобрин стал на сторону Путина, - Джонсон о деле отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 9218
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а какое отношение беня имеет к нефтедолларам..? ахент *******..?
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ЗЕбил, самое прямое. Садит Украину сначала на электрическую иглу *********. А потом посадит и на газовую и на нефтянную иглу.
У тебя есть сомнения в барыге и мародере Каломойском?
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Ты спросишь как в лужу перднешь. Конечно ЗЕбил. Только ЗЕбил с отбитыми мозгами может задавать такие тупые вопросы как ты.
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Меня меньше беспокоят ордынские вши,чем их украинские гниды в лице пораженки и ахметки,главных бенефициаров энерго оборудок.
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Укрнафта у которой сосали кровосиси из Приват-групп - не ннфтедоллари?
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это был подкуп со стороны кацапов..?
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ЗЕбил где именно на московии таких умственно-отсталых как ты клонируют?
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Це був грабунок народу при Кучмі. А хто тебе пограбував?
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Прикидываешься дурачком? Или даже и не прикидываешься? Лідер лейбористів Корбін став на бік Путіна, - Джонсон про справу отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 794
У бени крупнейший украинский нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге и крупнейшая сеть АЗС. Какое же отношение беня имеет к нефтедолларам? Лідер лейбористів Корбін став на бік Путіна, - Джонсон про справу отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 2014
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судьба такой у кацапов..молчат и дрочат на своего божка, вот и живут соответственно..хотя они всегда были дичью..
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Як казали Давні Римляни: «Шукай бабло Газпрома»
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заголовок поправте, усі кобри ще вдома...
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ну Гадюкін, так Гадюкін, не виправляйте
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Если бы не кацапы отравили скрипалей это сделали бы солдаты нато. так что еще нужно скрипалям поляну поставить!!!
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До речі - США так і не ввели в дію широко розлекламовані санкції проти кацапні за "шпілі-вілі" в Солсбері. Невже рудий Дональд і бритів кинув?
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Что-то этот Джонсон слишком много нагнал на конкурентов, чтобы его словам можно было доверять
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КоБРин, хренобрин... нет такого человека, грамотеи. Есть Джереми Корбин. В слове х...й по три ошибки (с)
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Николаевский бронетанковый завод внесен в перечень стратегических объектов государственной собственности и теперь защищен от недобросовестных атак российских банков и компаний.

В начале сентября завод обратился к государственному концерну "Укроборонпром" с проблемой блокирования своих счетов по обращению российского "Проминвестбанка" по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы сотрудникам завода.

Основным акционером "Проминвестбанка" является государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (99,77% акций), а конечной контролирующей стороной - правительство Российской Федерации.

Проще говоря, с одной стороны, Украина является объектом прямой агрессии со стороны России, а с другой - правительство Российской Федерации блокирует счета наших военных предприятий, срывая выполнение оборонного заказа и оставляя без заработной платы сотрудников бронетанковых заводов. Что важно, с 1 марта 2018 года "Проминвестбанк" включен в санкционный список и, помимо прочего, не может выводить свой капитал за пределы Украины.

Включение компании в так называемый список "стратегов" позволит Николаевскому заводу избежать принудительного исполнения решений судов о взыскании задолженности в интересах юридических лиц Российской Федерации.

Очевидно, это вынужденная и точечная мера, которая должна стать основой для системного решения. Концерн "Укроборонпром" готовит такие введения и передаст свои предложения соответствующим органам.

Благодарен за оперативную подготовку решения правительства Тимофею Милованову, Павлу Кухте, Светлане Панаиотиди и лично директору департамента Минэкономики Сергею Каспиржному.
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Був Кобрін - став навіть не Гадюкін, а Ужов
(бо гадюка ***** отруйна, а вуж - ХЗ... чи то квазі-змія, чи унтер-ящірка...)
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Нравится мне этот англичанин, разговаривает и жестикулирует неповторимо Лидер лейбористов Кобрин стал на сторону Путина, - Джонсон о деле отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 4310
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***** лейбористов Кобрин не стал на сторону *****, он там всегда был. Почитайте его натуральную биографию, оно же было директор британской компартии и бабло ему возил чемоданами товарищ черномырдин ещё.
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Лидер лейбористов Кобрин стал на сторону Путина, - Джонсон о деле отравления Скрипалей - Цензор.НЕТ 7468

Россия - политика, экономика
Вчора о 17:04 ·

Архангельская область просит помощи! У нас начинается гражданская война. Если свалке суждено будет быть, то заражены будут не только наши реки, но и отразится на экологии ближайших регионов. Максимальный РЕПОСТ! Копируйте к себе на страницу!
Мы не просим вас о чем то сверхъестественном. Мы просим вас передать эту запись 3 своим друзьям и, может, именно это действие поможет донести до СМИ большую экологическую проблему севера, может благодаря вам узнают тысячи, миллионы людей. Большая просьба прочитать до конца. Это проблема, которая может коснуться каждого. Почему все любят вспоминать как хорошо жилось при СССР? Ответ простой - раньше все делалось для жизни каждого человека и люди были сплоченные! А в наше время все делается для определенной прослойки общества... И вот беда добралась до СЕВЕРА, до тех мест, где пока что ещё есть чистый воздух, чистая земля, чистая вода, чистые леса, но это пока что... Ведь не всех устраивает, что кому то живётся хорошо, и вот такая напасть теперь в Архангельской области, в месте, не тронутой цивилизацией, начинают подготовку для строительства свалки... Не просто мусор будет туда свозиться, а мусор со всей Московской области, разве не хватает перерабатывающих мусорокомбинатов? Только представьте что будет с лесами, землёй, водой, воздухом, природой -это будет новая экологическая эпидемия. И нет этой информации ни где: в новостях молчат, ни кто не знает, и только местные жители, а теперь уже и близлежащих городов, как могут, сопротивляются этому, стоят стеной и не пропускают технику, надолго ли их хватит? Да, мы думаем, МЫ до последнего будем стоять на своём... Нам уже некуда отступать!! Мы просто хотим рассказать об этом как можно большему числу людей, донести до каждого... А там уже прорвёмся, как говорят, ребята... В Шиес в 4 утра введена Росгвардия. В соседнем п.Урдома военное положение.
Дороги перекрыты. Отключена связь, интернет, электричество.
Говорите, не война? Которая идёт по всем фронтам социальной жизни.
15 октября в Сыктывкар прилетал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Владимирович Гуцан, который провёл совещание о строительстве полигона для московского мусора в Архангельской области у станции Шиес. Власти республики отрицали эту тему разговора, но тем же вечером в аэропорту Сыктывкара был замечен представитель ООО «Технопарк» исполнительный директор Олег Панкратов (мусорщик) в спешке покидающий столицу республики. Через 3 дня после проведения закрытого заседания, на пост "Костёр" на станции Шиес приезжал министр МВД Республики Коми Виктор Николаевич Полоников. А 23 октября, рано утром сыктывкарский ОМОН, Росгвардия и полиция взяли под контроль все проезды к Шиесу и обеспечили прорыв нескольких бензовозов через посты активистов. До этого момента МВД по Коми избегало открыто вмешиваться в эту грязную мусорную историю, но после приезда полпреда видать, решилось замараться. Приказ подчиненным был отдан и предатели своей земли побежали прикрывать московских мусорных оккупантов. Сегодня полицаи подстраховались: героический поселок Урдома, который уже много месяцев блокировал проезд бензовозов со стороны Архангельской области, практически был ВЗЯТ В ОСАДУ полицаями. Они отключили электричество, проводной интернет, перекрыли дороги. Связь с поселком держится только до тех пор, пока держат заряд телефоны людей, находящихся там. Это практически уже открытое объявление войны своему народу!
По итогу сегодняшней «спецоперации» были зафиксированы несколько правонарушений: 1. Ночное передвижение бензовозов, запрещено правилами перевозки опасных грузов 2. Движение их же по грунтовым муниципальным дорогам, в период запрета (дороги закрыты) пропуска отсутствуют. 3. Проезд по вдольтрассовому проезду без согласования с газовиками (сломанный шлагбаум) 4. Пересечение Ж.Д путей в нарушение ПДД . 5. Нарушение правил перевозки пассажиров (на бензовозе нельзя возить пассажиров, тем более на прицепном устройстве) 6. Слив топлива в необорудованном для этого месте, хранение ГСМ на "не оформленной " площадке.
Итог: Президент отправил своего человека разобраться с причинами «остановки» строительства помойки. Тот в кабинете главы региона, заставил главу МВД, организовать сопровождение бензовозов из Республики Коми через населённые пункты Архангельской области. Министр МВД превысив свои полномочия, организовал «спецоперацию» для охраны ЧАСТНОГО груза, предназначавшегося ЧАСТНОЙ организации. Выводы делайте сами. Нужна ваша помощь, друзья, с максимальным распространением информации - обязательно делайте РЕПОСТ данной записи. Не сомневайтесь - завтра оккупационная власть может взять в осаду любой населенный пункт нашей страны, если он посмеет восстать против несправедливости. Если сегодня вы не поддержите северян хотя бы распространением информации, то кто завтра поможет вам? ВСТАВАЙТЕ ЛЮДИ РУССКИЕ! РОДИНА МАТЬ ЗОВЁТ!
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ВООБЩЕ НАСРАТЬ НА НИХ! СПРОСИТЕ У НИХ ЧЕЙ КРИМ И КОГО НА ДОНБАСЕ НЕТ, И ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА!
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тупин их презедент. Он их удавит всех и поделом.
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"Почему все любят вспоминать как хорошо жилось при СССР? Ответ простой - раньше все делалось для жизни каждого человека и люди были сплоченные!" - совкодрочеры дурноголовые Лідер лейбористів Корбін став на бік Путіна, - Джонсон про справу отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 355 Что тогда были зомбированы гос.пропаганой, что сейчас! Лідер лейбористів Корбін став на бік Путіна, - Джонсон про справу отруєння Скрипалів - Цензор.НЕТ 5930
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Пороха на них нема...
Був Порох - там такої хні наззовні (принаймі, назовні) не вилазило.
73/43%зебілів, ви це здобули і забезпечили всі разом!
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британія стає все бридкішою. процес розпочався з моменту зустрічі карги мей з господарем кремля.
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То же самое и с Австрией, и с Германией, и с Францией. Все идет по кругу как в 1938 году и надежда только на новоявленного Черчилля, к сожалению.
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Рыжему шалунишке Корбину видимо очень понравился один из российских любителей башни собора в Солсбери.
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Ліві по всій Європі всі агента
и Пуки і навіть ліберали.
Соцінтерн=Комінтерн 5.
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Так от в парламеті "старушкі" Англії пардон Великої Британії якось буй ложили на те,що хтось там щось сказав...Щоб ви знали,британський парламент складається з палати лордів та палати общин. Палата лордів не вибирається,(вище духовенство англіканської церкви),лорди світські,(пєри)т та лорди,***,наслідні.А палата общин складається з тих кого виберуть по мажоритарим округам...ну якось так якщо не забув...
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Нічого дивного. Лівацька мерзота завжди пливла у фарватері кацапії.
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Рашистские кровавые денюжки европейцам еще ой как аукнутся.
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Ну в принципі Джонсон абсолютно правий, і в фактах, і в оціночних судженнях щодо Корбіна і нинішньої лейбористсько-лівацької партії на утриманні Москви.
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Лейбористы -вполне нормальные люди.А Джонсон - чума.
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Кац-цапе, а пройдіть но в дупу вашого *****.
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Нема на них, сук, залізної лєді Маргарет Тетчєр. На жаль такі людиі, як Черчилль та Тетчер народжуються тільки два рази на століття.
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британия пристанище для украинских мародеров. мошенников мегаворов. бандюков и всякого сброда. поэтому не интересно. что там кто кому вякает
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Ну а что удивительного? Лейбористы всегда поставляли "полезных идиотов" в виде информаторов КГБ самого высокого пошиба. Вон почитайте про Гордиевского… Кто бы удивлялся...
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