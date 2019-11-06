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Все про:ветерани (421) земля (406) Львівщина (977) Кривецький (5)

 Ми вдячні бізнесменам, які викуповують у учасників АТО малопривабливі земельні ділянки, - львівські ветерани

Ветерани Львівщини пояснили факт продажу своїх земельних ділянок, отриманих після участі в російсько-українській війні, бізнесменові Ігорю Кривицькому тим, що таким чином відбувається підтримка ветеранів з боку бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці громадської організації "Львівський обласний союз АТО і сімей загиблих".

У повідомленні зазначається: "В Україні почалась справжня інформаційна війна проти учасників російсько-української війни. Нас хочуть дискредитувати в "очах" суспільства та виставити земельними шахраями. Саме таке враження склалось після публікації вчора, 5 листопада, провокативної новини виданням "Наші гроші. Львів". Журналісти цього ЗМІ пишуть, що, "наші землі", у с. Стрілки, що на Львівщині (так, це не помилка, виявляється, є землі під садівництво, під будівництво і землі під АТОвців), переписав на себе один з українських бізнесменів. СЕНСАЦІЯ. Показово, що цю "топ-новину" одразу поширили рейтингові українські видання... а ще місцеве видання Zaxid. net, яке АТОвці Львівщини вважають антиукраїнським. Хто замовив та кому вигідна така інформаційна кампанія проти учасників війни з Росією для нас залишається загадкою, проте хочемо розставити крапки над "і".

Ми, учасники російсько-української війни (АТО/ООС/УБД) стверджуємо, що такі "інформаційні матеріали" спотворюють та перекручують факти для представлення АТОвців у негативному світлі. Такі "новини" ганьблять Нашу Честь та Гідність. Кожен з Нас пройшов війну не для того, аби в тилу нас дискредитували окремі ЗМІ, що відпрацьовують політичні замовлення. Ми попереджаємо, що не допустимо тиску та зневаги до себе.

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По-перше, кожен громадянин України, не лише АТОвець, має право на безкоштовне отримання та ВІЛЬНЕ розпорядження п’ятьма земельними ділянками. Через російську-українську війну, за виконаний обов’язок перед Батьківщиною, Ми, захисники держави, отримали позачергове право на отримання землі. Відтак Ми зробимо усе, аби кожен з нас, хто повернувся живим після бойових дій, зміг реалізувати своє законне право, не заважаючи на будь-які провокації. Та нажаль, ті земельні наділи, які Ми самостійно шукаємо та прикладаємо титанічних зусиль, аби їх приватизувати, як правило, запущені чагарником, малородючі та не придатні для ведення селянського господарства. Тому Ми щиро тішимось за кожного побратима, який зумів продати малопривабливі земельні ділянки. Проте проплаченим ЗМІ це не важливо, вони не пишуть, що за вирученні кошти Ми годуємо власні сім’ї, одягаємо дітей, купуємо ліки та ремонтуємо власні помешкання. Їм начхати, головне - гонорар, сенсація та провокативний заголовок.

По-друге, в Україні щодня продають та купують землі – це що новина? Чи землі виділенні учасникам бойових дій мають особливий статус і їх не можна продавати, а потрібно передавати від АТОвця до АТОвця? Якщо ні, то Ми не розуміємо цього ажіотажу навколо території у с. Стрілки. Ці "мега круті" декілька десятків га землі, станом на сьогодні, абсолютно не придатні для ведення сільськогосподарської діяльності. Для того, аби привести ці землі до належного, "родючого", стану необхідна дороговартісна рекультивація. Коштів на це у ветеранів, які захищали України на передовій, немає. Використати по-іншому (будівництво тощо) ці землі заборонено. Відтак АТОвцям залишається два варіанти використання цих земель: залишити їх заростати чагарником, або продати. Тому Ми щиро дякуємо усім українських бізнесменам, в тому числі Ігорю Кривецькому, які готові купувати у ветеранів війни малопривабливі та не родючі землі. У наших побратимів ще безліч такої не ліквідної землі, а черг за нею Ми не бачимо. Де ж Ви усі, чесні журналісти? Напишіть своїм інвесторам, можливо вони також придбають у нас земельні ділянки. Нам – реальна допомога, вам – сенсаційна новина на сайт.

По-третє, Нам прикро, що статус АТО використовують для жовтухи. Провокаційні заголовки свідчать про явну інформаційну атаку на учасників війни з Росією. Нас, просто, нахабно очорняють. Для цього не цураються використовувати "джинсу". Вочевидь, хтось намагається зіштовхнути лобами суспільство та АТОвців. Терпіти і закривати очі на це Ми не будемо.

Наші вимоги:
- Негайно припинити поширення "чорнухи" проти учасників російсько-української війни та прибрати провокаційні заголовки. Досить зазирати своїм захисникам у гаманці, рахувати їх кошти та земельні наділи.
- Розмістити спростовуючу публікацію, що поверне втрачену в наслідок дезінформації повагу широких верств населення до ветеранів російсько-української війни.

У разі ігнорування наших вимог попереджаємо, що залишаємо за собою право на контр дії. Справились з натиском зовнішнього ворога – переможемо і внутрішнього".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158230
 
 
 Топ коментарі
 
Участники ато благодарят сельские и городские рады за то что получили от государства малопривлекательные земельные участки
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Кривецький. І не колишній. А щодо АТОвцвв, то там справді були різні люди. Одним цікаво обробляти землю, іншим - ні. Але ж не можна одним землю давати, бо вона йому цікава, а іншому- ні. Тому нічого дивного і злочинного немає в тому, що кожен, хто ЗАСЛУЖИВ кавалок землі, яку захищав потом і кров'ю, може розпоряджатися тим кавалком так, як вважає за потрібне. Тим паче, що гроші справді потрібні багатьом на лікування і реабілітацію. Я більше 10 років працював у держлісгоспі. Згідно трудового договору всім без винятку працівникам належала ь паливна норма - 5 кубометрів дров на опалювальний сезон. Але ж не у всіх були пічки, чи котельні. Тому деякі працівники свої паливні норми продавали. І криміналу в цьому не було.
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атошники - это инструмент для деребана земли.
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Рынок участков для индивидуального строительства петр алексеич, хвала ему, открыл вот и продают
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Это дело ветеранов АТО продавать или не продавать свою собственность и никакая тварь не имеет права им указывать, а они не должны оправдываться. Пусть та мразота, что критикует , поедет на фронт и повоюет там 2-3 года, а потом если выживет, путь критикует.
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В свое время, в СССР очень здорово жульничали квартирами, машинами и прочей мелочью вроде путёвок "ветерани второй мУровой"!
Дибилизм ситуации заключается в том что землю им дают для ЛИЧНОГО пользования, и по логике, право на спекуляцию должно было бы наступать ну минимум лет через 15. Как в Польше! Там сначала на полученном участке нужно было отработать названные 15 лет и только после этого наступало право её продавать! Это позволило отсеять хапуг и создать собственников закрепившихся на земле. В итоге в Польше 1 800 000 фермеров, в Украине 35 000 "косюков-бахматюков"...
Що за дибільна країна! Все продать, все просрать! Всім халяви, халяви, халяви хочется! Розвинені країни заходу багаті за рахунок створення продукту а не розхерячування заводів, фабрик, махінацій із землею!
Скоро дорозпродуєте, дометалобрухтите останнє і що? Чим тоді голу сраку прикривать будете? ДИБІЛИ!
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Шо ви хочте вiд національної українскої ідеї? Читайте про вареники у Гоголя!
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а чому ж їм виділяють малопривабливі?От у нашій сільраді привабливі виділяють депутатам та потрібним їм людям.Для інших черга та малопривабливі.
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Участники ато благодарят сельские и городские рады за то что получили от государства малопривлекательные земельные участки
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Знаю лично одного атошника, кторому дали кусок земли аккурат кладбища. Ох он и плевался. А я говорю, глупый ты, земля то перспективная Мы благодарим бизнесменов, которые выкупают у участников АТО малопривлекательные земельные участки, - львовские ветераны - Цензор.НЕТ 6838
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Это в городе перспектива - за 10 лет кладбище хавает 1 км. А в селе это неликвид.
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Ну я в обласном центре живу. Просто привел как пример, не более...
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Котвіцький, це бувший спонсор Свободи? Тепер спонсорує АТівців.
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Кривецький. І не колишній. А щодо АТОвцвв, то там справді були різні люди. Одним цікаво обробляти землю, іншим - ні. Але ж не можна одним землю давати, бо вона йому цікава, а іншому- ні. Тому нічого дивного і злочинного немає в тому, що кожен, хто ЗАСЛУЖИВ кавалок землі, яку захищав потом і кров'ю, може розпоряджатися тим кавалком так, як вважає за потрібне. Тим паче, що гроші справді потрібні багатьом на лікування і реабілітацію. Я більше 10 років працював у держлісгоспі. Згідно трудового договору всім без винятку працівникам належала ь паливна норма - 5 кубометрів дров на опалювальний сезон. Але ж не у всіх були пічки, чи котельні. Тому деякі працівники свої паливні норми продавали. І криміналу в цьому не було.
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А в чем чернуха то, страна выделяет им землю а они тут же продают её, скорее всего за копейки, да еще и благодарят благодетеля Кривицкого. Написана правда а на правду не обижаются.
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такі ділянки завжди вільно продавалися.А Кривецький вже вклав в допомогу нашим військовим біля 50 млн грн.І він не буде купляти за копійки,а заплатить достойну ціну.Можливо,якщо б ви купляли,то намагалися б купити за копійки.Але ж не всі так думають і роблять.
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Почему какому то Кривицкому можно покупать сельхозземли, а другим нет?У нас тут что, феодально-крепостное княжество?
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Це не сільгоспземлі, а землі під будівництво. Слільгоспземлі не продаються.
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Ты текст читал, голова ты бестолковая? Чёрным по белому написано - строительство запрещено.
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Да, понимаю.Нам тоже такие участки на работе давали. Но ничего, со временем получились "конфетки".
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процедура давно стандартна. мій друг, боєць нгу отримав землю аж...на кіровоградщині(де була вільна земля,хоча сам родом з болграду), і продав місцевому фермеру
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Шо з тією Львівщиною творится.
Відмазувати "Пупса",та ще й дякувати шо він їх врятував від поганих земель.Мабуть треба спочатку подякувати тим,хто дав нікчемну землю,бо без цього "Пупс" не врятував би.Ну і звичайно в першу чергу треба дякувати петрові,бо без нього поганої землі б не наділили.Якийсь сюр
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Кривецький вже вклав в допомогу нашому війську біля 50 млн грн.А ви скільки?
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Обідились? Такі схеми бізнес робить по всій країні. Спочатку хвиля,потім виділення для АТО,потім пошук самих атовців які отримають саме цю землю і саме під породах саме цьому бізнесу. Потім сам процес. Вуаля.
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власне був свідком одної ситуації, мати пацана якого "*******" підсунувши не той папірець і він будучи молокососом (19 років, десь до 60 кг вагою) потрапив у саме пекло Дебальцева, сварилась щоб її сину дали нормальну ділянку, а не якісь там задрипані 2 га на Драгобраті......
Реально шкода пацана, через таке пройшов а тут ще гниди через нього собі земельку оформлюють.
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Атошникам не передбачено в пільговому порядку отрмання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею до 2 га.
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шо реально не передбачено ?)))
зазвичай вони АТОшники і не знають що отримали та продали свої отримані не по пільговому режимі земельні наділи в ласих місцинах.
А дуже "розумним" так, або відмовляють, ну бо землі запасу миші зїли, або виділяють в такій жопі.....
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Законодавством України передбачено систему пільг для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, зокрема, це стосується і надання земельних ділянок.
Відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надаються, серед інших, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.
Земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, а саме у таких розмірах:
для ведення садівництва - не більше 0,12 га;
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15 га, в містах - не більше 0,10 га;
Все КРАПКА. Ніяких 2 га ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , хоть в жопе мира НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО.
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та ти що, а ще у нас по закону всі рівні перед ним....
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атошники - это инструмент для деребана земли.
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...місцевою злодійською владою .. Мы благодарим бизнесменов, которые выкупают у участников АТО малопривлекательные земельные участки, - львовские ветераны - Цензор.НЕТ 8272
ПС )) Якщо ветерани (атовці ) не беруть виділення землі під свій контроль .
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А Кривицкий это не тот,что спонсирует и содержит "Свободу"? Тогда все ясно, схема отьема земельки работает. Вот вам и латифундист доморощенный. А вы тут рассказываетечто иностранцы землю скупят. Оказывается,что все ужу за рынок земли. Никто не против.
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Так это земля для частного домовладения или сельскохозяйственного назначения. Из размера надела и запрета строить на нем дом можно предположить, что второе. Но если так, то как ее можно продать, когда продажа земли сельскохозяйственного назначения на данный момент под запретом? Тут в этой истории все запутано и ясней от этого заявления не стало.
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Кривицкий - это который "Пупс"? Ми дякуємо бізнесменам, які викуповують у учасників АТО малопривабливі земельні ділянки, - львівські ветерани - Цензор.НЕТ 2800
Криминальный лидер, через которого кремляди финансируют "Свободу"?
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ви з ним в одній банді були?Чи багато слухали гордона,який лютою ненавистб ненавидить Свободу.І все через те,що більше 20-ти років тому Тягнибок на Говерлі сказав,що жидів та москалів потрібно вигнати з України.
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Учасникам АТО треба давати квартири та гроші, а не землю.
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Поэтому мы искренне радуемся за каждого побратима, который сумел продать малопривлекательные земельные участки.


а какой же бизнисмен покупает енту никамуненужную земелю?
и нахрена ему ненужноая??

конченне дебилы.

нет бабок?

идите трясите львовских дубневичей с из дворцами 5 этажными.

этот львов та еще клоака как послушать зик тв.








Источник: https://censor.net.ua/n3158230
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