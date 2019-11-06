 На 2020 рік заплановано переатестацію співробітників митниці, - Нефьодов

Про це на брифінгу повідомив глава ДМС Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Переатестацію нових митників заплановано на 2020 рік. Мета - в 2020 році провести таку переатестацію, і той, хто пройде її, укладе контракт і отримуватиме великі кошти. Які це будуть кошти, говорити до прийняття бюджету - безвідповідально" , - сказав Нефьодов.
"Ми не хочемо просто взяти й автоматично перевести майже 11 тис. співробітників ДФС з митного напрямку в нову Держмитслужбу. Ми використовуємо переатестацію, щоб виявити найбільш одіозних співробітників, і, умовно, зараз я припускаю, що буде близько 500, яких би мені не хотілося брати в нову структуру", - зазначив керівник ДМС.
Ти підеш на 5000 гривень в місяць?) Порядок наводити... В службу де все від форми, до канцелярських приналежностей ти зобов'язаний купити за свої гроші...
Як бачиш пан Нефьодов про зарплати мовчить... А Зеленський вже сказав, що піднімати не будуть...
Так, що підеш порядок наводити?
🤗
Кто из них знает о существовании таможенного Кодекса? Я уже не спрашиваю, кто из них его держал в руках, Боже упаси - читал?
И самое смешное - перестановка лиц среднего звена с места на место. Математику ниразу не учили - от перестановки мест слагаемых ... ага схемы не меняются
Очередной развод, блин
Замість них введена щорічна оцінка, в разі не пройдення якої особа припиняє державну службу...
Но то таке... Мєлочь... Атестації, так атестації...
Аттестация должна проводиться каждые 5 лет, НО!!! при смене названия органа, названия таможни и т.д. аттестация про-ти-во-за-конна