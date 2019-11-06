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Все про:митниця (605) Нефьодов (108)

 На 2020 рік заплановано переатестацію співробітників митниці, - Нефьодов

На 2020 рік заплановано переатестацію працівників Державної митної служби.

Про це на брифінгу повідомив глава ДМС Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Переатестацію нових митників заплановано на 2020 рік. Мета - в 2020 році провести таку переатестацію, і той, хто пройде її, укладе контракт і отримуватиме великі кошти. Які це будуть кошти, говорити до прийняття бюджету - безвідповідально" , - сказав Нефьодов.

"Ми не хочемо просто взяти й автоматично перевести майже 11 тис. співробітників ДФС з митного напрямку в нову Держмитслужбу. Ми використовуємо переатестацію, щоб виявити найбільш одіозних співробітників, і, умовно, зараз я припускаю, що буде близько 500, яких би мені не хотілося брати в нову структуру", - зазначив керівник ДМС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158228
 
   
 Топ коментарі
 
А на їх місце наберіть нових...
Ти підеш на 5000 гривень в місяць?) Порядок наводити... В службу де все від форми, до канцелярських приналежностей ти зобов'язаний купити за свої гроші...
Як бачиш пан Нефьодов про зарплати мовчить... А Зеленський вже сказав, що піднімати не будуть...
Так, що підеш порядок наводити?
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500 нечестивців зводять нанівець працю 10500 чесних митників. Давно так не сміявся. Та виженіть їх нахрін.
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пускай голубой хиппер Нефедов растолкует сначала 6 правил интерпритации товарной номенклатуры ВЭД. А то эти реформаторы экзаминаторы даже не понимают что такое позиция и подпозиция. Общая база таможенного дела с ее экономической, юридической и другими разделами насчитывает порядка 6000 нормативных документов включая законы,указы,ПКМУ,подзаконные акты, кодексы, приказы и т.д. и т.п. Всю эту бурду таможенники сдают минимум 2 раза в год. А что бы постить глубину глубин нужно 5-10 лет. Поэтому переатестацией тертых калачей от таможни Нефедов не испугает. Их у них был не один десяток. Другое дело что каждая такая атестация есть просто повод расставить на хлебные места своих.Уже понятно что ничего не изменится.
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Представляю, как обогатится аттестационная комиссия
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Це буде чесна комісія. За гривні продаватися не буде.... Лише бакси.
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Извините, что не квартал 95 а дизель шоу... Просто Дизель мне по душеближе
На 2020 год запланирована переаттестация сотрудников таможни, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8850
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500 нечестивців зводять нанівець працю 10500 чесних митників. Давно так не сміявся. Та виженіть їх нахрін.
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А на їх місце наберіть нових...
Ти підеш на 5000 гривень в місяць?) Порядок наводити... В службу де все від форми, до канцелярських приналежностей ти зобов'язаний купити за свої гроші...
Як бачиш пан Нефьодов про зарплати мовчить... А Зеленський вже сказав, що піднімати не будуть...
Так, що підеш порядок наводити?
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Шо-то Нефёдов забурел. Не понимает Главного: всё надо успеть до Нового Года! По крайней мере,- Зеленский так проповедует, во всем.
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Робітники митниці самі кого хочуть протестують.
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Вот и я говорю! Надо всё до Нового Года. Как вот с этим:
На 2020 год запланирована переаттестация сотрудников таможни, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4014
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А кто переаттестацию проводить будет? Те мальчики-девочки( т.н. эйчары. Эйчары, Карл,.. в таможне!) которые сегодня проводят "отбор" для прохождения конкурса на должности глав таможен?
Кто из них знает о существовании таможенного Кодекса? Я уже не спрашиваю, кто из них его держал в руках, Боже упаси - читал?
И самое смешное - перестановка лиц среднего звена с места на место. Математику ниразу не учили - от перестановки мест слагаемых ... ага схемы не меняются
Очередной развод, блин
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Одна біда... Голова ДМС, ще не знає, що атестації згідно Закону України про 'Державну Службу' відмінені ще в 2014 році...
Замість них введена щорічна оцінка, в разі не пройдення якої особа припиняє державну службу...
Но то таке... Мєлочь... Атестації, так атестації...
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Все по-моему еще хитрее
Аттестация должна проводиться каждые 5 лет, НО!!! при смене названия органа, названия таможни и т.д. аттестация про-ти-во-за-конна
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что значит переаттестация?Научат кому денег отправлять?
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пускай голубой хиппер Нефедов растолкует сначала 6 правил интерпритации товарной номенклатуры ВЭД. А то эти реформаторы экзаминаторы даже не понимают что такое позиция и подпозиция. Общая база таможенного дела с ее экономической, юридической и другими разделами насчитывает порядка 6000 нормативных документов включая законы,указы,ПКМУ,подзаконные акты, кодексы, приказы и т.д. и т.п. Всю эту бурду таможенники сдают минимум 2 раза в год. А что бы постить глубину глубин нужно 5-10 лет. Поэтому переатестацией тертых калачей от таможни Нефедов не испугает. Их у них был не один десяток. Другое дело что каждая такая атестация есть просто повод расставить на хлебные места своих.Уже понятно что ничего не изменится.
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Наша песня хороша, начинай сначала. Аттестация, переаттестация, мастурбация. А снабдить таможни современным оборудованием, наладить контроль, поднять зарплаты - не нужно?
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