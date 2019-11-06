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 Політика України, Суспільство
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 Кабмін схвалив створення колл-центру для жертв домашнього насильства

Кабінет Міністрів України затвердив створення колл-центру для жертв домашнього насильства. Не менш як 16 операторів невідкладно реагуватимуть на випадки домашнього насильства і передаватимуть ці дані в правоохоронні органи для реагування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд продовжив комплексну програму протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Рішення Уряду дозволить створити сучасний кол-центр на 169 працівників, де цілодобово та безоплатно одночасно не менш як 16 операторів невідкладно реагуватимуть на випадки домашнього насильства, надаватимуть консультаційну та психологічну допомогу, передаватимуть ці дані у правоохоронні органи для реагування", - говорится в сообщении.

Зазначається, що за рішенням уряду до реєстру буде підключено одночасно близько 10 тисяч користувачів, щоб забезпечити міжвідомчий інформаційний обмін між правоохоронними органами, органами прокуратури, Мінсоцполітики та іншими.

Нагадаємо, раніше глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що тільки цього року в поліцію звернулося понад 100 тис. осіб, які зазнавали домашнього насильства, з них 1400 - це діти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158218
 
 
 Топ коментарі
 
А чому ви всіх жертв домашнього насильства зображаєте жінками?
В нас що, нема випадків, коли чоловіку проломили голову скалкою чи сковорідкою?
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Это что требование мвф? Кабмін схвалив створення колл-центру для жертв домашнього насильства - Цензор.НЕТ 5529
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А ежели Государство насилует??
🤔
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А чому ви всіх жертв домашнього насильства зображаєте жінками?
В нас що, нема випадків, коли чоловіку проломили голову скалкою чи сковорідкою?
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нав'язування гендерних стереотипів..правозахисники чомусь таких боків не помічають..як і багато чого..лівий псевдолібералізм він такий..
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Или вот я, например, на выходные хочу заставить себя побелить деревья и погреб, обвязать стволы лапником, бо зайцы-сволочи прошлой зимой погрвзли... дрова нарубить... а не хочется...а заставляю себя, просто насилую... куда звонить?
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Нужно было в программе на первые сто дней работы прописать эти главные темы, самые самые важные для страны.
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лучше бы создали колл-центр по борьбе с колл-центрами . а то одни полдня звонят кредиты предлагают . вторую половину дня другие какие то долги требуют. уже достало до невозможности
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в черный список номера. или еще вариант, начинаешь грузить оператора своими проблемами. Если под шофе можно анекдот рассказать, а если у девушки приятный голос, то по приколу даже познакомиться Кабмін схвалив створення колл-центру для жертв домашнього насильства - Цензор.НЕТ 2973
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"Добрый день, меня зовут ____. Хочешь, я позвоню в полицию вместо тебя?"
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