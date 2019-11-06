 Кабмін схвалив створення колл-центру для жертв домашнього насильства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд продовжив комплексну програму протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Рішення Уряду дозволить створити сучасний кол-центр на 169 працівників, де цілодобово та безоплатно одночасно не менш як 16 операторів невідкладно реагуватимуть на випадки домашнього насильства, надаватимуть консультаційну та психологічну допомогу, передаватимуть ці дані у правоохоронні органи для реагування", - говорится в сообщении.

Зазначається, що за рішенням уряду до реєстру буде підключено одночасно близько 10 тисяч користувачів, щоб забезпечити міжвідомчий інформаційний обмін між правоохоронними органами, органами прокуратури, Мінсоцполітики та іншими.

Нагадаємо, раніше глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що тільки цього року в поліцію звернулося понад 100 тис. осіб, які зазнавали домашнього насильства, з них 1400 - це діти.

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