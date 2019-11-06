 Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.
У червні 2019 року в Польщі на трасі А6 біля Щеціна водій вантажівки збив 7 автомобілів. Шестеро осіб загинуло. Водій з України Сировацький рятував людей із палаючих машин.
За словами свідків, коли громадянин України побачив аварію, він вибіг зі свого автомобіля з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим. За інформацією ЗМІ, українець витягнув із автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.
Глава Західно-Поморського воєводства Польщі Ольгерд Геблевич 24 червня надіслав листа президентові Республіки Польща, в якому висловив свою підтримку зусиллям Сировацького щодо отримання польського громадянства.
Раніше Сировацький отримав із рук маршала воєводства подяку за героїчну поведінку і профінансований відпочинок на польському морі.
після 5-и років соєвого правління Україна , за багатьма параметрами , вже поступається навіть цим 2-м країнам ...
ЗАБЫТЬ эту конченную страну - "УКРАИНА" и быть счастливым в США...!
новина про те , що з України люди масово тікають ? ... так це давно вже не новина ...
- і саме тому , вся його родина , разом з Луценками і бабою Лєрою , надає перевагу життю в Лондоні .?
Какое море? Может Балтийское все же, географы блин...
а вообще мужик молодец
Щере жиченя поводзеня пану Анджею в єґо сьвєжо одзисканей новей ойчизьнє.
Єще Польска нє зґінела замяст ще не вмерла Україна, то направде єст цудовнє.