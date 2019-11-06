 Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

У червні 2019 року в Польщі на трасі А6 біля Щеціна водій вантажівки збив 7 автомобілів. Шестеро осіб загинуло. Водій з України Сировацький рятував людей із палаючих машин.

За словами свідків, коли громадянин України побачив аварію, він вибіг зі свого автомобіля з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим. За інформацією ЗМІ, українець витягнув із автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.

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Глава Західно-Поморського воєводства Польщі Ольгерд Геблевич 24 червня надіслав листа президентові Республіки Польща, в якому висловив свою підтримку зусиллям Сировацького щодо отримання польського громадянства.

Раніше Сировацький отримав із рук маршала воєводства подяку за героїчну поведінку і профінансований відпочинок на польському морі.