EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  2878  36
Все про:громадянство (594) ДТП (2597) Польща (1979) українці (1147)

 Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство

Водій із України Андрій Сировацький, який врятував людей під час аварії біля Щеціна цього літа, отримав польське громадянство. Також громадянами Польщі стали члени його сім'ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

У червні 2019 року в Польщі на трасі А6 біля Щеціна водій вантажівки збив 7 автомобілів. Шестеро осіб загинуло. Водій з України Сировацький рятував людей із палаючих машин.

За словами свідків, коли громадянин України побачив аварію, він вибіг зі свого автомобіля з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим. За інформацією ЗМІ, українець витягнув із автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.

Читайте також: У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі

Глава Західно-Поморського воєводства Польщі Ольгерд Геблевич 24 червня надіслав листа президентові Республіки Польща, в якому висловив свою підтримку зусиллям Сировацького щодо отримання польського громадянства.

Раніше Сировацький отримав із рук маршала воєводства подяку за героїчну поведінку і профінансований відпочинок на польському морі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158217
 
 
 Топ коментарі
 
А у нас остаётся электорат зе... Украинец Сировацкий, летом в Польше спасший людей после ДТП, получил польское гражданство - Цензор.НЕТ 958
 показати весь коментар
 
Ну и правильно сделали, в Польше надеюсь, будет им лучше жить, чем в Украине.
 показати весь коментар
 
в Польщі стало на одного громадянина більше , а в Україні - на одного менше ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А у нас остаётся электорат зе... Украинец Сировацкий, летом в Польше спасший людей после ДТП, получил польское гражданство - Цензор.НЕТ 958
 показати весь коментар
 
 
Ага.. он же при зе уехал... Не при Порохе...
 показати весь коментар
 
 
Я, как-то негра спас, из Сенегала. Блин, не того спас!
 показати весь коментар
 
 
Имеешь полное право требовать предоставления гражданства Сенегала... ну или Гондураса, на худой конец.
 показати весь коментар
 
 
а дарма ... раптом знадобиться ? ..))
після 5-и років соєвого правління Україна , за багатьма параметрами , вже поступається навіть цим 2-м країнам ...
 показати весь коментар
 
 
Сенегалу??? Интересно, чем? Не, мне туда не хочется, мне 6 месяцев в году- Ганы хватает.
 показати весь коментар
 
 
Ну и правильно сделали, в Польше надеюсь, будет им лучше жить, чем в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Лучше жить , не значит быть счастливее .Знакомая живёт в Америке , уже более 20 лет , имеет всё что хочет , а , говорит , всё на Родину тянет Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство - Цензор.НЕТ 4006 .. Сюда приезжает - побудет немного и бегом назад в Америку , от "прелестей "местного бытия . А только со временем ностальгия снова начинает доставать . Таки летает ,уже 20 лет ,, туды - сюды .. Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство - Цензор.НЕТ 7499 .
 показати весь коментар
 
 
...как кому...других-рвёт на родину...Знаю многих,которые приезжают только на могилы родителей и "ностальгии",как таковой -нет...Просто побеседовать с некоторыми людьми,с которыми были хорошие отношения....Всё...
 показати весь коментар
 
 
Как говорится - : "Ну и ДУРА"!
ЗАБЫТЬ эту конченную страну - "УКРАИНА" и быть счастливым в США...!
 показати весь коментар
 
в Польщі стало на одного громадянина більше , а в Україні - на одного менше ...
 показати весь коментар
 
 
ну , так - судячи з фотки - в Польщі +4 , а в Україні - 4 ...
новина про те , що з України люди масово тікають ? ... так це давно вже не новина ...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Конечно тикают! С зебилоидами жить это даже не на передовой!
 показати весь коментар
 
 
Так таки на 4-х стало менее. А новость действительно интересная. Не знал я, что такое деяние серьезное- так быстро оценят.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а у нас тех кто спасал Украину в 2014 году Зеклоун высмеивает.
 показати весь коментар
 
 
а от украинского отказался? как там пепа сказал, "святое украинское гражданство". Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство - Цензор.НЕТ 602
 показати весь коментар
 
 
как там пепа сказал, "святое украинское гражданство".
- і саме тому , вся його родина , разом з Луценками і бабою Лєрою , надає перевагу життю в Лондоні .? Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство - Цензор.НЕТ 7322
 показати весь коментар
 
 
Та він мабудь мав на думці "святе" як "розпяте" немов жидівський тесля...
 показати весь коментар
 
Українець канючів громадянство Польщі.То він не українець. То людина з невизначеною громадянською позицією у якої випадково виявився паспорт громадянина України. Україна залишається тільки позбавити його громадянства і забути. "Мало от в Бразилии Педро".
 показати весь коментар
 
Українець канючів громадянство Польщі.То він не українець. То людина з невизначеною громадянською позицією у якої випадково виявився паспорт громадянина України. Українізалишається тільки позбавити його громадянства і забути. "Мало ли в Бразилии Педро".
 показати весь коментар
 
 
Тоже не понимаю таких . Хотя и не осуждаю . Он сам своей судьбе хозяин . Українець Сировацький, який влітку в Польщі врятував людей після ДТП, отримав польське громадянство - Цензор.НЕТ 3869 .
 показати весь коментар
 
 
Чому "канючив"? Йому запропонували і в нього діти. Я своїх на всяк випадок готую до еміграції. Маючи багаторічний досвід житя в Британії вважаю найбільшою своєю помилкою в житті повернення в Україну. Я забезпечена людина, але страждає гідність - керують країною якісь представники етнічних меншин в інтересах третіх країн, а дурні прокацаплені хохли за це голосують. От і живемо вже гірше ніж в деяких африканських країнах...
 показати весь коментар
 
Україна не цінить людей з інших країн(про своїх мови не має),які воюють на сході,а в цьому випадку Польша оцінила дії громадянина України вищою оцінкою...честь і хвала йому.
 показати весь коментар
 
 
У таких ситуаціях нормальні країни нагороджують людей державними нагородами.А це недружній вчинок проти України.Він що,біженець? Або його утискали якось. Ні.
 показати весь коментар
 
Ранее Сировацкий получил из рук маршала воеводства благодарность за героическое поведение и профинансированный отдых на польском море Источник: https://censor.net.ua/n3158217

Какое море? Может Балтийское все же, географы блин...
а вообще мужик молодец
 показати весь коментар
 
 
Жалко конечно, что такие люди уезжают, а на их место чернота всякая заезжает. Удачи ему в Польше, молодец, и сам в нормальной стране еще поживет и детям нормальное будущее
 показати весь коментар
 
 
Користі з таких людей,як козла молока. З цього моменту вже не українець,а поляків він ніколи не стане поляком. А на фото виглядає кумедно у білій сорочці , пожираючі очами польське панство. Що там херої кажуть у таких ситуаціях. Страдався бідний в Україні.
 показати весь коментар
 
Кстати, недавно был в Германии- на стройках и дорожных работах полно поляков.
 показати весь коментар
 
Те раз юж бендзє Анджей Сироватскі, а нє так як давнєй Андрій Сировацький. Ораз з жоном і двойґа дзєці бендом обивателямі Польскей Жечи Посполітей, но і єдночєсьнє отшималі члонковство в Альянсє Пулноцно-Атлантицкім і Унії Європейскєй. По дзісєйших часах то сє лічи.
Щере жиченя поводзеня пану Анджею в єґо сьвєжо одзисканей новей ойчизьнє.
Єще Польска нє зґінела замяст ще не вмерла Україна, то направде єст цудовнє.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору