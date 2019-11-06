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Все про:СБУ (4858) євробляхи (156)

 СБУ викрила масштабну схему оформлення "євроблях" на кордоні з Румунією

Служба безпеки України викрила в Чернівецькій області масштабну схему незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що чиновник митного поста "Вадул-Сірет" разом зі спільником організували схему легалізації іномарок, які були на території України в режимі "тимчасового ввезення". Для цього вони вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд авто за межі країни.

"Угода дозволяла водіям уникнути штрафу 170 тис. гривень за нелегальне використання автомобілів іноземних власників. За послугу водії "євроблях" мали викласти від 500 до 1000 євро. Для отримання грошей зловмисники використовували як посередників своїх родичів і знайомих, зокрема колишніх співробітників правоохоронних і контролюючих органів", - повідомили в СБУ.

За даними СБУ, за місяць ділки незаконно оформили 30 автомобілів, що заподіяло державі збитків на більш ніж 3 млн грн.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158216
 
   
 Топ коментарі
 
ЭвробляХЕРам жаль заплатити розтаможку у бюджет держави, а хапугам 1000 баксів - ні.
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Эти владельцы евроблях реально больны на всю голову...заплатить 1000 евро...за штамп в декларации с нужной датой они могут...и заплатить 1000 евро за растаможку нет...
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По данным СБУ, за месяц дельцы незаконно оформили 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3158216\\

это Антигосударство, что даже такое есть, то есть - настолько тупые эти "сборы" при криках - идемвЕвропу.
И при засильи 30-40-калетних совковых "машин" то.
Это государство олигархов.
(Я - Шапошников))))
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ЭвробляХЕРам жаль заплатити розтаможку у бюджет держави, а хапугам 1000 баксів - ні.
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Эти владельцы евроблях реально больны на всю голову...заплатить 1000 евро...за штамп в декларации с нужной датой они могут...и заплатить 1000 евро за растаможку нет...
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коментар відмічено як спам  
 
может 10 долларов растоможку или вообще 1 доллар??? не пишите дурость свою.В Украине самая дорогая растаможка б/у авто в мире в самой нищщщей стране европы! 1000 баксов растаможкой не отделаетесь по законам южаниной и порошидла.От 2 штук и выше.БМВ 3 литра дизель 2001 год 3500 зелени.Какие 1000 евро о которых вы говорите?????
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😀Ага...а за штамп максимум на один год...1000 евро...почувствуйте разницу...
И кто жтих идиотов умными назовет.？
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3500 зелени...это три раза за штамп в декларации заплатить😀
И идиоты платят....
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Ага, и при этом спать спокойно. Поскольку автомобиль теперь состав уголовного преступления, при любых неблагоприятных раскладах они этот автомобиль вообще теряют. Отлично "сэкономили", ага.
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По данным СБУ, за месяц дельцы незаконно оформили 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3158216\\

это Антигосударство, что даже такое есть, то есть - настолько тупые эти "сборы" при криках - идемвЕвропу.
И при засильи 30-40-калетних совковых "машин" то.
Это государство олигархов.
(Я - Шапошников))))
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Для этого нужны ежегодные ЕВРОналоги на автомобили как в Европе - чем старше - тем больше, еще техосмотр и экологический налог!
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доходы то какие?
нужно иметь? не надо драть шкуру то.
че должен кто-то платить как в Европе, имея прож. мин. как в Африке то?
ты сам то откуда то? че ты тут "советуешь" такое что - ""плати, а потом будем посмотреть" то?
совок шоле? то иди подальше. че ты до олигархов не при долбался то?
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схему легализации иномарок)))))) разоблачили))))))))) сверили декларации с видеокамерами? Походу СБУ больше нечем заниматься, победили врага, развели войска, прекратили стрелять. ..уеть, зеленая плесень накрыла все, полная деградация!
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Какая то сложная схема. "Конь" стоит €120, и никто ни в чем не виноват
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нет. свиньи против соевой мыролюбной мацы.
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пиши понятней: "шлимазл-вовочка против кокса" СБУ викрила масштабну схему оформлення "євроблях" на кордоні з Румунією - Цензор.НЕТ 8415
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Служба безопасности Украины разоблачила в Черновицкой области масштабную схему незаконного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Источник: https://censor.net.ua/n3158216

У нас що СБУ це аналог радянського ОБХС ? СБУ викрила масштабну схему оформлення "євроблях" на кордоні з Румунією - Цензор.НЕТ 579
Така сурьйозна структура такой хєрньой займаєтся ..
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Если речь идет о коррупции на таможенном посту, на границе - то да, это прямая подследственность СБУ, да. А кто должен по вашему этим заниматься? Местный райотдел? Так у него нет полномочий даже заходить в таможенную зону.
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ПОЧЕМУ в Европе можно ездить на "евробляхах" бесплатно, а у нас нужно заплатить, как за новую машину? Наше правительство лоббирует продажи новых автомобилей из Европы. Кому это на руку? Европейским автоконцернам (или автоконцерТам?). А кто получает откаты?
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