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Все про:Польща (1979) США (5770) безвізовий режим (798)

 США з 11 листопада скасовують візи для поляків

Громадяни Польщі зможуть перебувати на території США до 90 днів.

Про це повідомило міністерство внутрішньої безпеки США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У заяві відомства йдеться, що поляки з 11 листопада отримують право на в'їзд у США до 90 днів без візи за умови подачі заявки на дозвіл для в'їзду в країну.

Як пояснив представник міністерства, включення Польщі в американську програму скасування віз є "підтвердженням особливих відносин між двома країнами".

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Президент США Дональд Трамп оголосив про дозвіл на включення Польщі в спеціальну програму США ще на початку жовтня. Це рішення вимагало схвалення міністерства внутрішньої безпеки.

Програма надає громадянам країн-учасниць право на в'їзд до Сполучених Штатів з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158215
 
   
 Топ коментарі
 
Поляки очень долго этого ждали. Поздравляю.
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Читать нужно внимательно
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Порошенко, что же ты творишь? Уже и полякам безвиз накрылся, скоро в Украину попрут пшеки США с 11 ноября отменяют визы для поляков - Цензор.НЕТ 3962
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***виз* накрылся - ***безвиз открылся.
В вашу задачу не входит читать статьи?
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Многие итальянцы едут на заработки в США,,, по визовому режиму.
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усі поляки що прагнули виїхати до Сполучених Штатів вже виїхали
у одному Чикаго с сателітами їх більше ніж у Кракові
тому цей крок не буде сприяти нелегальній іміграції з Польщі
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Тепер поїдуть Львівські(обл.)поляки, як до тепер туди їздять закарпатські мадяри🤭
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Ну нарешті! 20 років вони пробували але вдалося
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вот так то полякам подарок от США! от страны в которую больше всего трудно попасть по любым визам .ПОЛЯКАМ ВЕЛКАМ... кто стремится к свету и будущему. страна едина.проевропейская вся...дружны между собой.вот и результат.
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Ну це добре, але навіщо ще там якусь заяву писати???
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Вот что значит, когда в Польше рулят поляки, а не как у нас.
Польша в десятке миовых экономик, в НАТО, и получила возможность кататься в США.
Куча народа уже выясняет как стать поляком.
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