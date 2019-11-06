 США з 11 листопада скасовують візи для поляків

Про це повідомило міністерство внутрішньої безпеки США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У заяві відомства йдеться, що поляки з 11 листопада отримують право на в'їзд у США до 90 днів без візи за умови подачі заявки на дозвіл для в'їзду в країну.
Як пояснив представник міністерства, включення Польщі в американську програму скасування віз є "підтвердженням особливих відносин між двома країнами".
Президент США Дональд Трамп оголосив про дозвіл на включення Польщі в спеціальну програму США ще на початку жовтня. Це рішення вимагало схвалення міністерства внутрішньої безпеки.
Програма надає громадянам країн-учасниць право на в'їзд до Сполучених Штатів з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.
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у одному Чикаго с сателітами їх більше ніж у Кракові
тому цей крок не буде сприяти нелегальній іміграції з Польщі
Польша в десятке миовых экономик, в НАТО, и получила возможность кататься в США.
Куча народа уже выясняет как стать поляком.