 Суд заарештував нацгвардійця, який побив і обстріляв чоловіка в Ірпені

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що підозрюваний 3 листопада в місті Ірпінь біля входу в житловий будинок, металевою битою наніс потерпілому тілесні ушкодження, після чого застосував вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває.

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