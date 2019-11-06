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 Події, Суспільство
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Все про:побиття (476) суд (5671) Національна гвардія (629)

 Суд заарештував нацгвардійця, який побив і обстріляв чоловіка в Ірпені

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою проти співробітника Національної гвардії, підозрюваного в заподіянні тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що підозрюваний 3 листопада в місті Ірпінь біля входу в житловий будинок, металевою битою наніс потерпілому тілесні ушкодження, після чого застосував вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває.

Також читайте: Київський прокурор побив відвідувача прокуратури

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158214
 
   
 Топ коментарі
 
это не тот ли урод (моральный) шо была новость с видео - тупо бил лежащего трубой и стрелял в голову?
я бы пожизненное дал.
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Тебя где-то специально обучали идиотские коменты сочинять?
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А до цього випадку Руслан де служив? Не у беркуті?
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А еще говорят, зебобы, что Порошенко, на атошников дела заводил и кучу посадил, ну-ну... Этот товарищ явно отморозок, ну я так просто, к слову...
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Нацгвардія- ще не ознака убд. Так само, як і більшість військових не були в зоні бойових дій.
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А до цього випадку Руслан де служив? Не у беркуті?
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Почему в беркуте, во внутренних войсках МВД Украины.
Вполне вероятно шо прикрывал беркутню на Майдане.
А в марте 14 года его в нацгвардейцы перевели, и он теперь не краснопогонник подмусаренный, а захисник Вітчизни.
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а может человек просто агрессивный, особенно после войны это не редкость. от глупости никакая корочка убд не спасает.
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вполне вероятно, в Ирпене была крупная база беркута, им же надо куда то податься дальше, вот половина в нацгвардейцев "перелюстрировалось" с помощью Авакяна
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это не тот ли урод (моральный) шо была новость с видео - тупо бил лежащего трубой и стрелял в голову?
я бы пожизненное дал.
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Интересно, шо ему предьявят? Судя по видео, там покушение на убийство - в упор в голову из травмата.
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Нацгвардия при задержании может применять спецсредства, ее американские инструкторы обучали, там знают в этом толк.
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Тебя где-то специально обучали идиотские коменты сочинять?
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Видео посмотри внимательно, он не стрелял в голову. Там вообще все очень мутно...... Но за добивание лежачего он огребет срок реально. Хотя похоже, что терпила быканул первым, травмат то его был.
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Та ну на... Пистоль заявляли принадлежащим мертвому на тот момент человеку. А побитый был жив. Да и вообще- каким быковатым небыл бы пострадавший, но ***- ты в сознании бездвижно принимал бы удары железякой? Так, типа- шлангом прикинувшись? Ты лежишь, не двигаясь, зачем мне тебя лупить, да еще и по болевым точкам?
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Откуда инфа, что ствол терпилы? Цензор писал, что оформлен на умершего человека. А так как стрелял "герой" и прятал в щитовую тоже он, то ...ствол его
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Это хорошо, надеюсь ему статью с хулиганки в покушение на убийство переквалифицировали.
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Самый настоящий урод, бить лежачего, эх, устроить бы ему точно такое же, а потом ещё и закрыть минимум на 10 - 15 лет.
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Дякуйте Авакову за його підлеглого капітана нацгвардійця, який прийшов у мвс напевно до 2014 року і, дякуючи цьому харківському заробітчанину у Києві, досі не люстрований і не служить холуйом десь на дверях при вході до ресторану.
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Юрчик, хочешь выглядеть умным, проникнись идеей- капитаны, матросы, гвардейцы или трусы- все НАРИД. Не получится отмежеваться- вот они гады а вот я, весь пушистый. А будешь по отдельности- то и живи отдельно, в смысле обособленно- не парься...
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1. У павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.

2. Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить.

3. Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.

4. Деревня старая Ольховка
Ему приснилась в эту ночь:
Сметана, яйца и морковка,
И председателева дочь…

5. Затем он выпил на дежурстве
И лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.

1. У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Ну, вышел и упал на снег.
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Потрібно було грохнути при затриманні. Та і по тому.
А то почнеться - це ж "херой", "візьмемо його на поруки"..........
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Так это говно еще и мусор поганый, мразь Аваковская. Это не военнослужащий, нельзя так называть этих собак. В Украине военнослужащие только ВСУ и СБУ. Вопреки расхожему мнению, что НГ - это что-то новое и дохрена патриотичное, следует заметить, что формировались они путем переименования Беркута в НГУ
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настоящий скандал разразился после информации об аресте Инны Грищенко (позывной "Пума"). Ее муж - Владислав "Буча" - был задержан в конце сентября и сейчас сидит в ивано-франковском СИЗО.

Суд заарештував нацгвардійця, який побив і обстріляв чоловіка в Ірпені - Цензор.НЕТ 2954

Влад Грищенко (боец "ПС", а затем 95-й аэромобильной бригады ВСУ) и его жена Инна Грищенко (также была в составе ДУК "Правый сектор")

Инна и Владислав Грищенко проходят по одному и тому же делу - их подозревают в покушении на прикарпатского "бизнесмена".

13 июля 2018 года Михаил Чекурак, которого правоохранители открыто называют криминальным авторитетом, отпраздновал второй день рождения.
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