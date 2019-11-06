 Суд заарештував нацгвардійця, який побив і обстріляв чоловіка в Ірпені

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Попередньо встановлено, що підозрюваний 3 листопада в місті Ірпінь біля входу в житловий будинок, металевою битою наніс потерпілому тілесні ушкодження, після чого застосував вогнепальну зброю.
Досудове розслідування триває.
Вполне вероятно шо прикрывал беркутню на Майдане.
А в марте 14 года его в нацгвардейцы перевели, и он теперь не краснопогонник подмусаренный, а захисник Вітчизни.
я бы пожизненное дал.
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.
2. Ему хотелось очень выпить,
Ему хотелось закусить.
И оба глаза лейтенанту
Одним ударом погасить.
3. Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.
4. Деревня старая Ольховка
Ему приснилась в эту ночь:
Сметана, яйца и морковка,
И председателева дочь…
5. Затем он выпил на дежурстве
И лейтенанту саданул.
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.
1. У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Ну, вышел и упал на снег.
А то почнеться - це ж "херой", "візьмемо його на поруки"..........
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