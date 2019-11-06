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Все про:день народження (65) привітання (434) Труба (169) ДБР (603)

 "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань"

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба відреагував на складений його підлеглими "графік привітань" керівника.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Несподівано мій день народження став предметом новин для деяких центральних ЗМІ, які оприлюднили "графік привітань". Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства, але сподіваюся, результати кримінальних проваджень ДБР журналісти висвітлюватимуть не менш ретельно", - написав Труба.

Він додав, що взяв відпустку на кілька днів. "Їх я хочу провести з сім'єю і близькими людьми, яких, на жаль, дуже рідко бачу", - уточнив директор ДБР.

Також читайте: У ДБР склали графік привітання директора Труби з днем ​​народження. ДОКУМЕНТ

"Буду вже "нахабним" та побажаю собі, щоб в нашій країні було менше злочинності, а ДБР завжди було прикладом професійної роботи", - підсумував він.

При цьому Труба не підтвердив і не спростував достовірність графіка його привітань підлеглими, який потрапив у ЗМІ. Раніше стало відомо, що серед відділів відомства поширили документ, в якому розписано, о котрій годині який відділ повинен прийти вітати Трубу з днем ​​народження.

Сьогодні директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі виповнилося 45 років.

Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства, - директор ДБР Труба про графік привітань 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158213
 
 
 Топ коментарі
 
Идиотизм тех, кто стоит у власти, для общества имеет значение. А он этого не знал. А этот график и есть признак этого самого идиотизма. И это плохо.
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А то, нарид должен знать как их хозяинов поздравляют. Может кто-то из зебилов лично челобитную захочет учинить такому важному начальнику "Не знал, что это настолько важная информация для общества", -директор ГБР Труба о "графике поздравлений" - Цензор.НЕТ 3950
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Шланг - это гибкая труба.
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А то, нарид должен знать как их хозяинов поздравляют. Может кто-то из зебилов лично челобитную захочет учинить такому важному начальнику "Не знал, что это настолько важная информация для общества", -директор ГБР Труба о "графике поздравлений" - Цензор.НЕТ 3950
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Труба - дитя совка. Такое не лечится.
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Лікується. Трудотерапією. На будівництві доріг з допомогою совковох лопати. Але тут важливе інше. Вони настільки наглі, що на нарід навіть не думають зважати. От слуга еарідуі друг Портного навіть не виправдовується. А чого ж ці всі служби для мого привітання графік не складуть? Чим я гірший від Труби?
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Идиотизм тех, кто стоит у власти, для общества имеет значение. А он этого не знал. А этот график и есть признак этого самого идиотизма. И это плохо.
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Ну это уже оскорбление при исполнении. "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань" - Цензор.НЕТ 8042 "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань" - Цензор.НЕТ 2102 "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань" - Цензор.НЕТ 1612
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Рома! З днем народження!
Твій Портнов.
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звична справа, що про солодке продовження цієї історії ми, мабуть, не дізнаємось? "Не знал, что это настолько важная информация для общества", - директор ГБР Труба о "графике поздравлений" - Цензор.НЕТ 7937
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Труба, с тебя стебутся!

*Стёб («насмешка», «прикол») если чё.
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Вот что могут - так это обделавшись делать вид, что они к этому и стремились.
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А написати що такий графік то ганьба це слабо?
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При радянській владі обовязково складали графік ,коли піддані поздоровляли . Це розтягувалось на цілий день--в залежності від чина.
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самое смешное, шо труба действительно не понимает в чем проблема и почему народ стебется...
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Брехливий і нахабний рагуль! Це відверта корупція!
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к нему гости приходили, все подарки приносили, а иванов принес с собой стакан...
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...Иванов принес стакан,
А Петров принес баян,
Сидоров прпер бутылку
А Портнов- в томате кильку,
В маринаде огурцы.....
Во, ребяты - молодцы...
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Цікави чи йому хтось подарує 1м труби😛
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включил дурака как будто этот график сочиняли подчиненные без его согласования точно прикинулся шлангом "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань" - Цензор.НЕТ 7683
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Нююю, нада каждому начальнику график
поздравлений офоримить законом!
🤑
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За кожним персональним поздоровленням підлеглих---персональний подарок. причому він ніколи не афіширується.
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Стандартная азиатская ментальность для пост ссср, начальника надо целовать в булки ))
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Царская фигня какая-то... Почему вообще сотрудники ГБР тратят рабочее время на поздравления? Лучше бы работали так и дела закрывали по графику.
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То нормальна практика щоб всі не ломилися з привітаннями одночасно. І у нас так було. І не начальник ці списки складає, а напевно якась секретарка чи референт. Начальник до таких питань ніколи стосунку не має у любій конторі. Ніхто нікого не заставляє: хочеш привітай, а не хочеш - не вітай. А у журналюг всяка дута з мухи сенсація - то їх хліб.
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Тому ви там так і живете в вашому рагулятнику.
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Нормальна практика для ненормальної країни. Нормальний керівник в нормальній країні мав би взагалі заборонити ці масові привітання на службі.
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В нормальній країні , від державного працівника вимагають рапортувати в відділ внутрішніх розслідувань за запропоновану каву і декларувати кожний подарунок від підлеглих, котрий, на прикладі нашої агенції не повинен перевищувати $10!
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Взагалі -то нормальна ситуація.коли в колективі поздоровляють працівника любого рангу. Але не пографіку персонально,я колективно. На це тратиться пять хвилин.Від колективу одне поздоровлення,хороші слова і квіти. Це цивілізовано. А так, це хабарі і підлабузництво.
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Троль детектед. Фантазії на імена не хватає?)
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это еще больше - принуждение к прогулу всего штата. Причем сам именинник тоже прогуливал.
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Вася, з твоїми фантазіями про хабарі і підлабузництво зрівнятися може хіба що Ківа під час своїх сексуальних мрій.
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а когда ГБР откроет производство по факту прогула Трубы? Будучи на рабочем месте - не работал, только весь день поздравления принимал.

Че за хрень.? когда в суд пойдет? свидетелей - весь штат, да и сам Труба сказал что так и было, так что проблем в суде не будет.
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От журналюги краще подивилися б чи там у черзі на поздоровлення Хряк з тортом не стоїть?
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А то? Птица ведь важная, спискок вассалов требует апгрейда...
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Он бы очень органично смотрелся на Троещине в пластмассовых трениках с Прилуками и кнопочной мобилой в руке...
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