 Це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор Січ" стратегічне підприємство, - Зеленський про продаж заводу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.
"Все, що я знаю про це, це та теза, про яку ви щойно сказали. Я теж про це прочитав, причому прочитав уночі. Я ні з ким не зустрічався, ні з ким це не обговорював. Але це "особисте питання" має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор Січ" стратегічне підприємство. Я нічого поки що не можу додати до цього", - сказав він у середу в Харкові, коментуючи інформацію видання Wall Streer Journal, що приватний підрядник з питань безпеки і неофіційний радник президента Трампа Ерік Прінс нібито веде переговори про купівлю заводу, проти продажу якого покупцям із Китаю заперечують США.
Газета стверджує, що адміністрація Трампа звернулася до пана Прінса і, принаймні, до одного потенційного покупця з приватного сектора з приводу "Мотор Січі", і 24-27 жовтня Прінс відвідав український завод, а також обговорив ситуацію в компанії з українськими офіційними особами. WSJ нагадала, що наприкінці вересня візит на "Мотор Січ" зробив також тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор і старший радник Пентагону з оборонної промисловості в Україні Дональд Вінтер.
Віримо преЗЕденту!
Хочет казаться взрослее и значимее…
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1192100319393652737
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"Мотор Січ" - не державне і не стратегічне підприємство
До 1994 року компанія Мотор Січ називалася "Моторобудівник", і саме під цією назвою воно було спочатку внесене в перелік об'єктів для приватизації, а потім за ініціативою уряду Кучми взяло участь в експериментальному плані приватизації. Головна ідея була в тому, щоб співвласниками підприємства стали його працівники, а також пенсіонери, які відпрацювали на ньому все життя. Їм було запропоновано 41% акцій. Власниками ще 15% могли стати особи, ніяк не пов'язані з компанією, через вільний продаж. Решта акцій також підлягала приватизації. 17% - на конкурсній основі, і решта 27% - стратегічному інвестору під зобов'язання запустити виробництво нових авіадвигунів. Теоретично це мало призвести до того, що в компанії з'явилися б кілька співвласників, кожний з яких був би зацікавлений в її розвитку. На практиці ж відбулося те, що й на решті приватизованих промислових гігантів у 1990-х роках. Директор заводу В'ячеслав Богуслаєв через фірми-посередники скупив акції у працівників, та зробив все, щоб близькі до нього структури перемогли на інвестиційному конкурсі. Він став фактично одноособовим власником підприємства, яке називалося вже по-новому - Мотор Січ. Звичайно, на цей момент вже ні про який статус стратегічного не йшлося.
"Мотор Січ" не можна просто націоналізувати
Аналітик Михайло Гончар в інтерв'ю для "Радіо Свобода" висловлює думку: "У свій час була зроблена помилка - а ми ж тепер розуміємо, що корумпований державний апарат за певних умов продасть, що завгодно, - "Мотор Січ" була приватизована". Дивний коментар як для аналітика. Бо не враховано маленьку деталь - 1990-ті роки… Тотальний дефіцит, купони, підприємства зникали і вирізались на металобрухт одне за одним. МММ, кооперативи… Скільки зараз залишилося підприємств із того часу? Десять? З урахуванням тогочасної ситуації, це було єдиним можливим рішенням для виживання заводу. Якби в той час, у тих умовах не було Кучми, не було амбітного Богуслаєва, не було 25000 співробітників, згодних на цей крок, імовірність існування заводу сьогодні була б нескінченно мізерною. Тобто на той час і за тих обставин Богуслаєв реально і справедливо заслужив зірку героя, що врятував унікальне виробництво, не беручи до уваги засоби і методи "віджиму" акцій.
"Мотор Січ" продає продукцію о майже 160 країн світу, але є як то кажуть одне але
Якщо порахувати весь парк авіаційної техніки з двигунами "Мотор Січ", то вона реально є в понад 160 країнах світу. Це неймовірно круто! Але також є деякі важливі нюанси. Основним ринком збуту всі ці роки, фактично до 2015 року включно, була Росія, що становило понад 90% доходів підприємства! Тобто з початком російської агресії проти України та відповідним рішенням РНБО щодо заборони постачання військової техніки та техніки подвійного вжитку до Росії підприємство було приречене. Хіба це не було очевидним? Хіба це не потребувало відповідного державного рішення? Потребувало. Але нічого не було зроблено. Як результат, Богуслаєву довелося шукати можливості виживати в нових реаліях. Не секрет, що ринки озброєнь, або подвійних технологій, як правило, використовують "прокладки" та треті країни для поставок до країни-замовника. А ним, на жаль, виявляється не просто країна-замовник у Африці, а країна-агресор, бо іншого ринку не існує. Тут можна спитати , а чому не враховані Індія, та ж Африка та Китай? Бо перші дві території - то мізер, а надзвичайна потреба КНР у авіадвигунах постала теж в останні роки, коли Китай навчився робити фюзеляжі. І співробітництво з китайцями - то окрема філософія, що теж не втілюється за один день. Тобто реальних ринків, здатних зробити відповідні замовлення, всього два, - Росія та Китай. Інші є, але то не впливає, як то кажуть, на "середню температуру по лікарні".
https://24tv.ua/statti_tag4571/
*****Під час військового конфлікту на сході України[ред. | ред. код]
У серпні 2014 року вантажівки російського «гумконвою» вивезли до Росії обладнання, викрадене з філіалу підприємства «Мотор Січ» у м.Cніжне на Донеччині. Прес-центр АТО: «В районі Тореза з 16.08.2014 року було виявлено вантажівки білого кольору, що підтверджено даними космічної розвідки. Дані транспортні засоби, під виглядом "гуманітарної місії" вивозять з одного з філіалів заводу Мотор Січ, котрий виготовляє комплектуючі до двигунів гелікоптерів, обладнання, що виготовляється тільки в Україні. Такі ж крадіжки відбуваються в інших містах, що нині підконтрольні ДНР»[5].
Попри війну, українсько-російська співпраця в авіабудуванні продовжується. Так, підприємство 2016 року відремонтувало авіадвигуни літаків Ан-124, якими потім транспортували російські гуманітарні та військові вантажі до Сирії[6].
При Порошенко: ІКЕА МОЖЕ ВІДКРИТИ ЗАВОД НА ЛЬВІВЩИНІhttp://tvoemisto.tv/news/ikea_mozhe_vidkryty_zavod_na_lvivshchyni_91193.html
За Зеленського: ІКЕA не відкриватиме поки що завод на Львівщині http://lviv1256.com/news/ikea-ne-vidkryvatyme-zavod-na-l-vivshchyni/
ЗИ: "История с IKEA базируется на том, что компания не дает взяток, а поэтому ее приход на какой-то рынок - это позитивный сигнал." (ц) представник Коломойського при Зе, прізвище - Герус. https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10215735389911424
Барига начебто крав, але були гроші на і на дитей і на армію.
Бубачка типу чесний, але нема грошей на дітей https://prm.ua/minsotspolitiki-zaproponuvalo-znachno-obmezhiti-viplati-po-narodzhennyu-ditini/ та армію https://tverezo.info/post/105880.
Хочеться почути пояснення цього феномена від бубославів https://bitter-onion.livejournal.com/2541643.html.
Посмотрим чем это закончится.
Найближчим часом Чопський прикордонний загін отримає нового начальника, оскільки колишній очільник, якого раніше "звільнив" президент Володимир Зеленський, пішов на підвищення.
Про це повідомляє закарпатський журналіст Віталій Глагола.
У Чопського прикордонного загону від сьогодні буде новий начальник.
На Закарпаття їде Руслан Цапюк, який до цього встиг попрацювати на різних посадах у херсонській області, а також у 2015 році був заступником начальника Донецького прокордонного загону.
За словами журналіста, колишній начальник Чопського прикордонного загону Юрій Михайлюк, якого "сварив" за відсутність боротьби із контрабандою Зеленський під час візиту на Закарпаття, і через що був відсторонений від посади - отримав підвищення й по посаді, й по зарплатні, і нині служить заступником начальника штабу - начальник організаційно-мобілізаційного відділу в Азово-Чорноморському регіональному управлінні.
http://www.dymka.com.ua/ukraina/prykordonnyk-yakogo-zelenskyj-zvilnyv-pid-chas-vizytu-na-zakarpattya-pishov-na-pidvyshhennya/?fbclid=iwar2eekdyumoe7hbgkmljj-yessa33zvudswmt5ug-gtlbj81sfflhjcqxpu
Стратегія зеленої влади.