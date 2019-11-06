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Все про:ВР (6005) жінки (194) регламент (57) Жмеренецький Олексій (2)

 Відповідальність за сексистські висловлювання і в стінах парламенту, і в цілому, необхідно посилити, - нардеп від СН Жмеренецький

Відповідальність за сексистські висловлювання необхідно посилити, внісши відповідні зміни до Регламенту Верховної Ради та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив нардеп від "Слуги народу", співголова міжфракційного депутатського об’єднання "Рівні можливості" Олексій Жмеренецький.

"У нас у міжфракційному об’єднанні стоїть виклик - внести певні зміни до Регламенту Верховної Ради і до Адміністративного кодексу для того, щоб збільшити відповідальність за сексистські висловлювання і в стінах парламенту, і в цілому", - сказав він.

За його словами, в обласних радах жінок дуже мало, а в селищних їх майже половина.

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Тобто, там, де більші бюджети, де більший доступ до ресурсів, - туди найменше допущені жінки. Це дуже велика проблема. І також ми на загальнонаціональному рівні не дотягуємо до тих пропорцій, які є зараз у розвинених європейських країнах", - сказав він.

Він уточнив, що деякі країни заявляють про 40% жінок у парламентах. В Україні цей показник становить трохи більше 20%.

"І зараз у нас у проєкті нового Виборчого кодексу якраз передбачена ця квота у 40%, але, знову ж таки, не передбачені санкції, хоча є матеріальне заохочення", - зауважив депутат.

Жмеренецький нагадав, що з Фонду фінансування партій за дотримання гендерної квоти передбачені 10% від загального фінансування політсили.

"Тому ми з колегами у парламенті подумуємо, які все ж таки санкції запровадити. Можливо, потрібно мінусувати гроші за недотримання квот, а не лише додавати їх за дотримання цих квот? Бо без батога, бачу, справа рухається трохи повільніше, ніж хотілося б", - зазначив депутат.

Нагадаємо, раніше Раді створили міжфракційне об'єднання "За рівні можливості" за поліпшення становища жінок

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158210
 
 
 Топ коментарі
 
Еще нужны квоты на негров, геев, китайцев и индейцев.
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Господи чем они там занимаются онанизм видили дрочизм мозга мы видим а когда страной начнете заниматься веселі хлопята бо за веселощами ніколи
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Требуют больше мест для своих коханок!
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Якщо у слові "сексистские" я чую співзвучність з "сиськи" - я сексист чи ні? Ответственность за сексистские высказывания и в стенах парламента, и в целом, необходимо усилить, - нардеп от СН Жмеренецкий - Цензор.НЕТ 7739
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Он понял, что сказал?
Мо, путает с анонизмом?
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Тобто якщо Яременко листувався з повією, то називати її шльондрою - це сексизм?
Треба казати "жертва обставин"? Або як казав Путлер, "женшчіна с паніженнай сациальнай атвєтствєннастью" Ответственность за сексистские высказывания и в стенах парламента, и в целом, необходимо усилить, - нардеп от СН Жмеренецкий - Цензор.НЕТ 798
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Еще нужны квоты на негров, геев, китайцев и индейцев.
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Ответственность за сексистские высказывания необходимо усилить пропорционально размеру сисек.

Ответственность за сексистские высказывания и в стенах парламента, и в целом, необходимо усилить, - нардеп от СН Жмеренецкий - Цензор.НЕТ 8357
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Господи чем они там занимаются онанизм видили дрочизм мозга мы видим а когда страной начнете заниматься веселі хлопята бо за веселощами ніколи
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185 deputate su 630 e 86 senatrici su 315. Sono questi i numeri delle donne elette nell'ultima tornata elettorale del 4 marzo 2018.
В Итальянском парламенте 185 депутатов-женщин из 630. 29,3%.
В Сенате 86 из 315. 27,3%.
Женщины занимаются семьёй.
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[sexist mode on] Особлива відповідальність буде за сексистські фрази, сказані жінці на кухні або під час periods [sexist mode off]
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