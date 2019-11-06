 До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні перший день, коли обсяги вугілля на складах перевищують минулорічні. На складах ТЕС 1,99 млн т або 101,7% від торішніх", - написав він.
На початку вересня було накопичено тільки 50% від запасів вугілля на аналогічну дату минулого року, зазначив Герус.
"До зими готові. Попри бажання деяких "доброзичливців". Хочеться, щоб з досягнень чиновників назавжди зникло це "ми пройшли зиму". Ну і щоб зникли шантажі напередодні зими", - додав він.
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Надо делиться с оккупантом.
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И возили его из Панамы по РЖД.
В "Укренерго" визнали, що зупиняють електростанції через імпорт електроенергії з Росії
Керівник департаменту розвитку ринку електроенергії "Укренерго" Микита Вишневський заявив, що наразі законодавство не передбачає можливості обмеження імпорту електроенергії за чинними договорами.
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И кто теперь барыга на крови..
- где взять 18;
- по какой цене;
- и есть ли на это денежки;
- сколько будет стоить электроэнергия для всех к концу зимы:
-как в результате будет работать производство;
- сможет ли ритмично(без аварий) работать энергосистема в случае если "нет" и много других вопросов и вопросик. Но главный какой ГАН...ОН ответит за 18,которых нет и за все что будет твориться?