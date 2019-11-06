EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  579  31
Все про:ТЕЦ (27) вугілля (253) Герус (69)

 До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус

Обсяги вугілля на складах перевищили минулорічні при тому, що ще на початку вересня вугілля було тільки 50% від запасів на аналогічну дату минулого року.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перший день, коли обсяги вугілля на складах перевищують минулорічні. На складах ТЕС 1,99 млн т або 101,7% від торішніх", - написав він.

На початку вересня було накопичено тільки 50% від запасів вугілля на аналогічну дату минулого року, зазначив Герус.

Читайте також: Внаслідок блокади Україна купує донбаське вугілля через посередників, - Зеленський

"До зими готові. Попри бажання деяких "доброзичливців". Хочеться, щоб з досягнень чиновників назавжди зникло це "ми пройшли зиму". Ну і щоб зникли шантажі напередодні зими", - додав він.

До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158198
 
 
 Топ коментарі
 
угроза замерзнуть у тебя на кацапии, фуфайка! К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 3402
 показати весь коментар
 
Почему полно угля к зиме и полные хранилища газа, гривна стабильна ? А при поте все время была угроза 'замерзнуть'? Вопрос риторический. И так ответ очевиден. И это при том, что ещё и не начинали ничего делать собственно
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Охрана, Отмэна, бубочка до взимку готовий, нема проблэми!!!
 показати весь коментар
 
 
Ты не прав, шапку может и якуновощь снять в темной подворотне, такчто нужно еще перестраховаться К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 6389
 показати весь коментар
 
картина маслом:
янукович снимает рябошапку на телефон в темной подворотне
 показати весь коментар
 
 
Медаль от Ахметки уже получил гробит АЭС ради возврата в 19 век это так по вашему по зеленому
 показати весь коментар
 
 
Импортную элекроэнергию обмежили,а экспортную на кацапию увеличили, вам тепло?
Надо делиться с оккупантом.
 показати весь коментар
 
 
Почему полно угля к зиме и полные хранилища газа, гривна стабильна ? А при поте все время была угроза 'замерзнуть'? Вопрос риторический. И так ответ очевиден. И это при том, что ещё и не начинали ничего делать собственно
 показати весь коментар
 
 
А давайте поговоримо про це навесні під час посадки зелені.
 показати весь коментар
 
 
пока больше похоже на посадку бородатой бабушки К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 9064
 показати весь коментар
 
Сою сіють. Ви, мабуть, такий-собі агроном. К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 9879
 показати весь коментар
 
 
Это агрономы сою сиють, а рябошапка сою сажает.
 показати весь коментар
 
Всё на шо способен хвермер рябошапка .. До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус - Цензор.НЕТ 5984 .
.
 показати весь коментар
 
 
Интересно какую сою посадил рябокепка, у зелюков точно когнитивный диссонанс,больные люди.
 показати весь коментар
 
 
угроза замерзнуть у тебя на кацапии, фуфайка! К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 3402
 показати весь коментар
 
 
У меня вообще угроз нет. И на улице сегодня +21 было. Хватит тут всех кацапить, бот.
 показати весь коментар
 
 
Ну судя по твоим мозгам - ты таки замёрзла. Они ж у тебя напрочь отмороженнные, Танюш.
 показати весь коментар
 
 
Потому что уголь был панамский. А у него калорийность - 0.
И возили его из Панамы по РЖД. К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 5501
 показати весь коментар
 
 
И кто ж из вас брешет, а, Герус?


В "Укренерго" визнали, що зупиняють електростанції через імпорт електроенергії з Росії
Керівник департаменту розвитку ринку електроенергії "Укренерго" Микита Вишневський заявив, що наразі законодавство не передбачає можливості обмеження імпорту електроенергії за чинними договорами.
Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
Сьогодні 09.45
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/money/-v-ukrenergo-viznali-shcho-vidkljuchajut-elektrostantsiji-cherez-importu-***************-z-rosiji-1403052.html
 показати весь коментар
 
 
Герус не брешет ,а вылизывает зад зе владе.
 показати весь коментар
 
 
предайте своих погибших на войне и будет вам усьо и уголь к зиме ,и газ .
И кто теперь барыга на крови..
 показати весь коментар
 
А надо двадцать. Когда так докладывать тогда возникают вопросы:
- где взять 18;
- по какой цене;
- и есть ли на это денежки;
- сколько будет стоить электроэнергия для всех к концу зимы:
-как в результате будет работать производство;
- сможет ли ритмично(без аварий) работать энергосистема в случае если "нет" и много других вопросов и вопросик. Но главный какой ГАН...ОН ответит за 18,которых нет и за все что будет твориться?
 показати весь коментар
 
И этот уголь появился за последний месяц, ага. Лично Герус мешки с углем разгружал.
 показати весь коментар
 
 
...тим паче, що все більше електрики почали купляти у путєна - нафіг той вуголь??? Нафіг ті ТЕЦ??? Нафіг ті люди, що там працюють??? - путєн добрий, електрику продасть... А якщо не стане продавати, то ми на коліна встанемо та попросимо...
 показати весь коментар
 
А как этот герус бежал с передачи. У него даже слов не хватало оправдываться перед шахтерами. Боже как же страшно. Кто нами правит?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору