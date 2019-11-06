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 Я зроблю все необхідне, щоб усі союзники по НАТО продовжували надавати підтримку Україні, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в середу заявив, що підтримка альянсом України не слабшає, незважаючи на політичні процеси у Вашингтоні.

"Я не буду торкатися процесів, які тривають у Конгресі США. А що я зроблю - зробимо все необхідне, щоб всі союзники по НАТО продовжували надавати підтримку Україні, і це саме те, що вони роблять зараз", - сказав Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми дійсно нарощуємо зусилля після агресивних дій проти українських кораблів у Чорному морі. Союзники по НАТО, включно зі США, щодня доводять, що вони солідарно надають підтримку Україні", - зазначив він.

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24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158196
 
   
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Украине нужно членство в НАТО, а не его поддержка. Вся эта поддержка - мизерно мало.
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с такой "помощью" мы через 100500 лет сможем сравняться с Путиным по вооружениям, а также начать угрожать путинским морячкам. Спасибки, тов. Стоптенберг, мы это ценим(шоб твою дочь Бабай побрал, падла)
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Столтенберг считает, что должен говорить только с равным себе, тобишь с Порошенком, а не с куколдом коломейского!!!
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Корито від 🐷 відсуваєш?!
Нєхарашо...
🤑
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