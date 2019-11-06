 "Це реально бомба", - Клімкін про плани Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції нової газової директиви ЄС

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін написав у Фейсбуці.
"Інформація німецької газети Більд про бажання коаліції вивести "Північний потік-2" з-під законодавства ЄС за 48 годин(!) - це реально бомба. Вони це роблять відразу після данського рішення дозволити будівництво цього проєкту. Це точно не випадково і це страховка на будь-який розвиток подій в Україні. А ще Росія затягне свою петлю на Німеччині на роки вперед. Сподіваюся, всі вже не злазять із телефонів, щоб переконати наших німецьких партнерів? І "човникова" дипломатія працює? Через кілька днів може бути пізно...", - зазначив ексміністр.
Як повідомила газета Bild, німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити газопровід "Північний потік-2", який будується, від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.
сперматозоиды Шредера дают свои всходы!
Это вполне нормально для Германии. Которая на словах за помощь Украине, а на деле достраивает СП-2.
Это вполне нормально для Франции. Макрон уже не знает, как ещё изогнуться в реверансе перед Путиным.
Это нормально для ЕС, в который мы так стремимся. В лживую, циничную, двуличную Европу.
Нам нужно возмущаться, пытаться как-то на это повлиять, но в то же время готовиться к тому, что в конце-концов транзит кацапского газа через нашу ГТС прекратится.
Україну врятує тільки фізичне знищення "Північних потоків".
а? чо? хде? я вам че лох какой-то? где письмо?
Не стоит унижаться и пытаться изменить то, что самостоятельно нам изменить не под силу. Нужно обращаться к нашим союзникам- к тем, кто поддерживает Украину.
Может США? Которым сейчас наплевать на все, кроме своих выборов?
Одна Канада и остаётся. Негусто.
Бо шото я не припомню пограничных конфликтов с Польшей и Чехией и вобще не помню разногласий с Румынией.
Венгрия - да. Гнида та еще.
Но парадокс в том, что ЗЕ почему-то вобще никак не может то, что должен был мочь Порошенко.
Т.е. Бубочка объявила себя несдебным чмом (по сравнению с злобными попередниками которые могли и должны были) и предложила зебилам просто в него верить.
Сколько можно? Вот потому Россию и приняли обратно в ПАСЕ! Вот потому и снимут с нее санкции.
Почему Порошенко не выполнял минские договоренности, на которые сам же и пошел? Которые Путин заставил его подписать? После того, как Порошенко не вывел вовремя войска из Дебальцево? Хотя ребенку было ясно, что город не удержим. А он не вывел. И поехал в Минск со связанными руками, ибо жизнь украинских солдат а мышеловке теперь зависела только от Путина. И Путин заставил его подписать позорное для Украины соглашение.
А коли подписал, почему не выполнял? Почему переложил это на Зеленского! Свой грех и свою ошибку?
И теперь что-то ещё пытается доказать по ФШ! А он не в курсе, как отнеслись к началу соблюдения этой формулы в Германии? Во Франции? В Великобритании? В той самой Европе, куда мы стремимся! Или Порошенко против Европы? Тогда за кого? За Путина? Похоже.
ФШ одобрили США. Что остаётся делать Зеленскому? С тем грузом, который взвалил на него Порошенко?
Что из обещанного выполнили гейжопейцы,пиндосы,а тем более кацапотвари?
Для особо одаренных гидроцефалов,политика - это не выполнение обещаний,а пользование оных для своей выгоды.И это петя что взвалил на пархатую зеленую тварь? Стабильную линию разграничения,золотовалютные резрвы,антипутлеровскую коалицию?
Да,что бы все это развалить надо было постаратся.
Но пархатому удалось за полгода!
Дебилоидная,твой ник должен быть 3,14здун,а не твердун
он своей придурковатостью просто отталкивает Европу от Штатов.
Казалось бы, причем тут ЗЕ и "просто перестать стрелять"...
У EC полно расходов, поддерживать СССР-2, в который так стремится Украина в надежде на множество подарков, не так просто как кажется.
"Народный президент" сторонится народа?!
А как же "якшо Зе президент, то кожен-президент?
Адольф Алоизыч тоже из кожи вон лез,рассказыва\ как проклятые янки не дают мирно жить европе. Видать гейжопе просто нравится сосать.
Они срать хотели на интересы Украины и ее место в мире.
В шоке. Ибо за пять лет правления Порошенко не сделано ничего. Реформы провалены.
Одна говорильня и словоблудие.
Мало рядиться в вышиванку и орать на каждом углу "Слава Украине!".
Надо ещё что-то для славы этой Украины реально делать.
Делать для страны, а не рассаживать всюду своих кумовьев и обогащаться на военных заказах.
Европа устала от Украины за 5 лет правления Порошенко. Полностью охладела к ней и разуверились. Ибо - одна болтовня.
Или вы думаете, что Шрёдер непревзойдённый спец в области нефти и газа?. Нет. Он был приглашён ****** в тёпленькое кресло на зарплату с шестью нулями за свои связи в бизнесовых кругах в Европе.