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Все про:Німеччина (1310) Євросоюз (2673) Північний потік (381) Клімкін (1515)

 "Це реально бомба", - Клімкін про плани Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції нової газової директиви ЄС

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав діючу владу до екстрених дій, щоб переконати уряд Німеччини відмовитися від ідеї про виведення "Північного потоку-2" з-під дії оновленої газової директиви ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін написав у Фейсбуці.

"Інформація німецької газети Більд про бажання коаліції вивести "Північний потік-2" з-під законодавства ЄС за 48 годин(!) - це реально бомба. Вони це роблять відразу після данського рішення дозволити будівництво цього проєкту. Це точно не випадково і це страховка на будь-який розвиток подій в Україні. А ще Росія затягне свою петлю на Німеччині на роки вперед. Сподіваюся, всі вже не злазять із телефонів, щоб переконати наших німецьких партнерів? І "човникова" дипломатія працює? Через кілька днів може бути пізно...", - зазначив ексміністр.

Як повідомила газета Bild, німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити газопровід "Північний потік-2", який будується, від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

Читайте також: Україна продовжить гармонізацію енергетичного законодавства згідно з нормами Євросоюзу, - Дмитро Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158194
 
   
 Топ коментарі
 
политическая шлюха - Германия!
сперматозоиды Шредера дают свои всходы!
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зедипломаты:
а? чо? хде? я вам че лох какой-то? где письмо?
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Даже после второй мировой такого не было - нацисты окончательно лягли под ху йла.
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политическая шлюха - Германия!
сперматозоиды Шредера дают свои всходы!
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Даже после второй мировой такого не было - нацисты окончательно лягли под ху йла.
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Какая бомба?
Это вполне нормально для Германии. Которая на словах за помощь Украине, а на деле достраивает СП-2.
Это вполне нормально для Франции. Макрон уже не знает, как ещё изогнуться в реверансе перед Путиным.
Это нормально для ЕС, в который мы так стремимся. В лживую, циничную, двуличную Европу.
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Но, почему-то, они не хотят скандалов, а после скандалов ещё и уходят в отставку...
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Если Европа - "лживая, циничная, двуличная"(с), то какая тогда Украина
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Цена гейжопейских тварей давно известна
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тем более цена украинцев видна всем невооруженным взглядом
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Как всегда бабло побеждает зло.
Нам нужно возмущаться, пытаться как-то на это повлиять, но в то же время готовиться к тому, что в конце-концов транзит кацапского газа через нашу ГТС прекратится.
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Фінансові збитки це найменша проблема. Припинення транзиту через Україну означитиме, що Путін зможе вести військові операції без ризика для Газпрому.
Україну врятує тільки фізичне знищення "Північних потоків".
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а ГитлерКапут может многое ибо немцы как по мне в большинстве своем конченные дебилы... интересно что скажет США а оно может так уронить руяль кому то на яйца или головку что мало не покажется... ждемс сериал как Меркель дурой прикинулась...
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И не пофик та Германия? Понятно уже, что наша ГТС будет работать только на реверс.
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Да это понятно, но поезд то уже ушел, нужно жить дальше. Без 3 млрд. "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 8919
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Та проблема не в трех миллиардах, а по сути это развязывает руки ***** в его войнушке в Украине, транзита через страну нет, главный европейский игрок в газовой петле, можно наступать дальше, никто и не пикнет, ну ото амеры разве что выразят обеспокоенность. Готовьте пулеметы.
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зедипломаты:
а? чо? хде? я вам че лох какой-то? где письмо?
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Глупости какие-то. А чё ж вы не "убедили" Германию вообще начинать его строить?
Не стоит унижаться и пытаться изменить то, что самостоятельно нам изменить не под силу. Нужно обращаться к нашим союзникам- к тем, кто поддерживает Украину.
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И кто сегодня этот союзник? Уж не Франция ли с Германией? Или Венгрия, Чехия, Польша, Румыния, с которыми разругались вдрызг в правление Порошенко?
Может США? Которым сейчас наплевать на все, кроме своих выборов?
Одна Канада и остаётся. Негусто.
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Заодно спроси, что значит вдрызг в понимании абонента Г+Г и "сватов".

Бо шото я не припомню пограничных конфликтов с Польшей и Чехией и вобще не помню разногласий с Румынией.
Венгрия - да. Гнида та еще.

Но парадокс в том, что ЗЕ почему-то вобще никак не может то, что должен был мочь Порошенко. "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 2854
Т.е. Бубочка объявила себя несдебным чмом (по сравнению с злобными попередниками которые могли и должны были) и предложила зебилам просто в него верить.
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Так у зебо-зрады у Порошенко должна быть политическая воля, а для Зелемойского у них - Конституция, он и того не должен делать и иного... одна лалалакнула, перед вторым туром выборов, что в Конституции не написано, что кандидат в президенты обязан появляться перед избирателями...
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Что мог Порошенко? Водить за нос Европу? Лгать ей? Изворачиваться?
Сколько можно? Вот потому Россию и приняли обратно в ПАСЕ! Вот потому и снимут с нее санкции.
Почему Порошенко не выполнял минские договоренности, на которые сам же и пошел? Которые Путин заставил его подписать? После того, как Порошенко не вывел вовремя войска из Дебальцево? Хотя ребенку было ясно, что город не удержим. А он не вывел. И поехал в Минск со связанными руками, ибо жизнь украинских солдат а мышеловке теперь зависела только от Путина. И Путин заставил его подписать позорное для Украины соглашение.
А коли подписал, почему не выполнял? Почему переложил это на Зеленского! Свой грех и свою ошибку?
И теперь что-то ещё пытается доказать по ФШ! А он не в курсе, как отнеслись к началу соблюдения этой формулы в Германии? Во Франции? В Великобритании? В той самой Европе, куда мы стремимся! Или Порошенко против Европы? Тогда за кого? За Путина? Похоже.
ФШ одобрили США. Что остаётся делать Зеленскому? С тем грузом, который взвалил на него Порошенко?
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Просто интересно,дебильность это обязательное условие вступления в ряды "слуг уродов"?
Что из обещанного выполнили гейжопейцы,пиндосы,а тем более кацапотвари?
Для особо одаренных гидроцефалов,политика - это не выполнение обещаний,а пользование оных для своей выгоды.И это петя что взвалил на пархатую зеленую тварь? Стабильную линию разграничения,золотовалютные резрвы,антипутлеровскую коалицию?
Да,что бы все это развалить надо было постаратся.
Но пархатому удалось за полгода!
Дебилоидная,твой ник должен быть 3,14здун,а не твердун
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для справки: "в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета оператором газопровода должна стать независимая от "Газпрома" компания, а половина мощности трубопровода должна быть зарезервирована под прокачку газа от независимых поставщиков."
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Хм, Германия может обвинить во вмешательстве в ее дела. США уже расхлебывает.
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в етом и рыжего вина есть, шо немчуки под кацапню прогибаются.
он своей придурковатостью просто отталкивает Европу от Штатов.
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С чего бы это ЕС именно сейчас понадобилась страховка на случай жопы в Украине?

Казалось бы, причем тут ЗЕ и "просто перестать стрелять"...
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Деньги господа, деньги, они решают кто будет кому помогать.
У EC полно расходов, поддерживать СССР-2, в который так стремится Украина в надежде на множество подарков, не так просто как кажется.
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А ещё есть правители, которые думают о будущем государства, а не только о том - как выглядеть государственным деятелем...
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Когда замена правителями аборигенов в EС, как и массовое выращивание таких умственных гибридов как великая Грета, войдет в финальную стадию, будущее ЕC это Абрамсы на улицах горящих городов.
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Ну да, в шапкокраде килограммов 150 было, и то яйцо его чуть не прибило. Зеленего дрища, походу, просто похоронит.
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точно!надо яйцо на даче шапкокрада взять! в межигорье! страусиное
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та быть не может!
"Народный президент" сторонится народа?!
А как же "якшо Зе президент, то кожен-президент?
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Да какая 3-я мировая? гейжопейский саюс дружно сделает минет пупкину и все
Адольф Алоизыч тоже из кожи вон лез,рассказыва\ как проклятые янки не дают мирно жить европе. Видать гейжопе просто нравится сосать.
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Ну что, где вышивата которая исходила слюнями доказывая как Украину все в Европе любят и все ненавидят Рашку?
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Да они там давно на єтой игле, детский сад чесслово)))
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Дипломатия - искуство возможного , но Климкин не имеет базового образования , поєтому его ляпьі понятньі. Ситуация напоминает возврат РФ в ПАСЕ , когда новой команде Зеленского уже ничего нельзя бьіло изменить , но именно их обвинили во всех "грехах" порохоботьі во главе со своим предводителем.
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Ага, Багдана с Шмарклей и Ко сегодня спать не будут решая вопросы по СП-2.
Они срать хотели на интересы Украины и ее место в мире.
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Так поправку приняли еще раньше, когда сам ЕС передал решение вопроса о заполняемости трубы на усмотрение страны, на которой труба замыкается. То есть, решение разрешать ли прокачку газа через СП-2 только на 50% или разрешать больше, будет приниматься не общим собранием ЕС, а одной только Германией. Есть решение суда ЕС по сухопутному газопроводу OPAL, согласно которому россиянам урезали прокачку через него на 50% от мощности, но по самому СП-1 таких ограничений нет. Это тоже со временем решается строительством дублирующих газопроводов, по которым распределят газ из северных потоков или созданием нескольких поставщиков. Ограничение запрещает одному поставщику пользоваться более 50% трубы. Два поставщика - труба заполнена полностью легально.
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Павло.... ніхто нікуди не дзвонить і не збирається, вірніше дзвонят але в Кремль
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если Вова и Ермак сидят в телефонах, то только чтобы в игрульки поиграть.
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"Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 8879 Настя Твердун Настеныш так вы можете и не стремиться в Европу , если вам не нравиться , а собирать манатки и валить в Таежный союз , там все честные и принципиальные , благо даже паспорта раздают "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 2276 "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 2276 Запомни Настеныш Европа ,это цивилизация "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 9717 Они поступают ,как им экономически выгодно перед этим все просчитав А с Украиной они и сами в шоке ,не знают куда она повернет с зеленой командой , поэтому и стараются минимизировать все риски "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 6994 "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 6994
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Верно.
В шоке. Ибо за пять лет правления Порошенко не сделано ничего. Реформы провалены.
Одна говорильня и словоблудие.
Мало рядиться в вышиванку и орать на каждом углу "Слава Украине!".
Надо ещё что-то для славы этой Украины реально делать.
Делать для страны, а не рассаживать всюду своих кумовьев и обогащаться на военных заказах.
Европа устала от Украины за 5 лет правления Порошенко. Полностью охладела к ней и разуверились. Ибо - одна болтовня.
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Что тут гадать, взгляните кто глава Газпрома, некто по фамилии Миллер, как вы думаете, какой национальности? А есть ещё Шрёдер.
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"как вы думаете, какой национальности" - удмурт "Це реально бомба", - Клімкін про плани Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції нової газової директиви ЄС - Цензор.НЕТ 5095
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Ну да, Миллеры - традиционно удмуртская фамилия "Це реально бомба", - Клімкін про плани Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції нової газової директиви ЄС - Цензор.НЕТ 7790
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Пока герр Шрёдер сидит на зарплате у *****, никакие власти в Германии ничего не смогут сделать.
Или вы думаете, что Шрёдер непревзойдённый спец в области нефти и газа?. Нет. Он был приглашён ****** в тёпленькое кресло на зарплату с шестью нулями за свои связи в бизнесовых кругах в Европе.
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Весьмир должен позвонить Меркель и сказать где бомба
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А Штаты всеми средствами останавливают-останавливают строительство Северного потока-2, останавливают-останавливают.
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Зеленскому пох, у него диджитализация и разведение.
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Все нормально, а чего вы от них хотели? У нас в руководстве страны через одного предатели, и все что то от немцев требуют, отводите войска за Днепр и на вякайте...
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Страхуют газопровод Ягал от судьбы Опала (продолжении Северного потока Адын). Правильно делают... война войной, обед (бабки) по распорядку
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