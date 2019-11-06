 Комітет ВР підтримав закон про ліквідацію майданчиків для оцінки нерухомості

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новое время".

Законопроєкт передбачає, що продавці нерухомості зможуть отримати доступ до модуля Фонду держмайна, що дозволяє оцінити вартість квартири. Такий доступ буде коштувати всього 51 гривню. Зараз за кожну послугу майданчиків-посередників в оцінці майна продавці платять по 1800 гривень.

"Щорічно в Україні укладається приблизно 500−700 тис. угод, що приносить власникам майданчиків не менше 1 млрд грн, підрахував голова правління Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров. "Це означає, що кожен день вони отримують майже 4 млн грн. Причому ці кошти не скеровуються до бюджету", — зазначив він.

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Право на підключення до Єдиної бази оцінювачів зараз мають 4 майданчики-оцінювачі. Це Оцінка. online, Професійна оцінка (компанія Про закупівлі), Експрес Оцінка (компанія Акцепт онлайн) і Реєстр оцінка (інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ). Їх пов'язують з депутатом Верховної ради Антоном Яценком і екснародним депутатом Віталієм Хомутинніком.

Прямий доступ продавців квартир до бази даних Фонду держмайна призведе до того, що багато оцінювачів залишаться без роботи. "Зараз в Україні видано близько 12 тис. ліцензій на заняття оціночної діяльності, з яких активно працює тільки 6 тис. На мій погляд, близько 4 тис. оцінювачів з цих 6 тис. підуть з бізнесу", - прогнозує Олексій Амфітеатров.

Нагадаємо, спроба ліквідувати майданчика призвела до скандалу в партії "Слуга народу". Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів діючими народними депутатами.

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За інформацією САП, в рамках розслідування кримінальної справи повинні перевірити поширену в ЗМІ інформацію про те, що 11 народних обранців від партії "Слуга народу", які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості на засіданні комітету.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що пройти перевірку на поліграфі повинні всі члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

23 жовтня поліграф пройшов заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу"). 24 жовтня поліграф пройшли член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"), глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і глава підкомітету з організації та оподаткування грального бізнесу комітету Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Олег Марусяк (фракція "Слуга народу").