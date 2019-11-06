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 Політика України
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Все про:Зеленський (3476) Харків (1542) Укроборонпром (541) БТР (47)

 Зеленський доручив Кабміну продовжити термін виконання контракту харківським КБ ім. Морозова з постачання 45 БТР-4Е

Президент України Володимир Зеленський ініціює розгляд Кабінетом Міністрів питання про продовження контракту на виготовлення 45 БТР-4Е держпідприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова" (ХКБМ), що входить до Державного концерну "Укроборонпром".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час робочої поїздки до Харківської області Володимир Зеленський відвідав підприємства Укроборонпрому. Зокрема, Глава держави ознайомився з перебігом виконання державного замовлення на 45 БТР-4Е держпідприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова". Їх мали виготовити ще у червні цього року.

Президента поінформували, що через зрив термінів виконання контракту 15 листопада на завод можуть накласти штрафні санкції за державними гарантіями. Глава держави поставив завдання перед Кабінетом Міністрів України розглянути питання перенесення термінів поставки продукції.

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"Стан підприємств Укроборонпрому жахливий. Нам треба зустрітися й узгодити план дій. Доручаю забезпечити продовження терміну виконання контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова", укладеного на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2016 року у частині перенесення дати остаточного відвантаження продукції до 31 серпня 2020 року", – сказав Володимир Зеленський під час робочої наради з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром".

Рішення дозволить найближчим часом закінчити виготовлення перших 12 бетеерів. Решта машин мають бути готові до кінця серпня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158192
 
 
 Топ коментарі
 
Я тучи разведу руками....
))))
А то шо он НАЛЯПАЛ вообще функционал президента?
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Ну он же не лох и ему 42, имеет право поручать!!! Зеленский поручил Кабмину продлить срок выполнения контракта харьковским КБ им. Морозова по поставке 45 БТР-4Е - Цензор.НЕТ 7925
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Ну он же не лох и ему 42, имеет право поручать!!!
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Уві на соємайдан! Не допустимо капітуляції!!!
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За всем этим Зебилы не заметили назначение главой Харьковской ОГА адвоката Авакова. Здобули? Перемога, нове обличчя? 😁
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Прямо дід Мороз. Із мішка всім дарунки роздає. Правда через пів року згадав...
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Ну да, не озвучили причину срыва сроков выполнения. Друзей шоколадника решили не трогать по договоренности .
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Я тучи разведу руками....
))))
А то шо он НАЛЯПАЛ вообще функционал президента?
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Тяжело разгребать завальі потужньіх реформ на предприятиях ВПК , но без єтого ВСУ никогда не станут современной армией. Удачи президенту и премьеру!
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Ну прямо добрий Ґудвін!Тим наказав, тим доручив, тих зобов'язав... Коли ж він своєю роботою займеться? Безпосередніми обов'язками, прописаними в Конституції? І коли Гончарук буде повноцінно, без Зєлєнского керувати своєю парафією?
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не совсем первых,первые семь еще прошлом году изготовили и передали,а эти 12 должны передать до 30 ноября,если успеют
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Зебобікі схавають, що їх вяликий Зе сказав передати, значить треба передати!
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Т.е. завод не справляется, затягивает сроки исполнения и штрафные санкции платить не хочет. А зачем, если можно получить "решение" от "президента" и тянуть дальше.
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Как обычно- договорились с попередниками . Есть инфо что Свмнарчуку не прекращают капать откаты .
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Турчинов і Гладковський курирували цю сферу... Зараз зебіли - без них, без них, самі, самі...
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Хфельдмаршал Мальдивский за два года 45 БТР-4 не осилил.Некогда быдло,все пляжи,пляжи,трасты,будки.Да нет.Будки за один лимон на китайский джип он "одолел".Лимон за будку-это не хухры-мухры.

пікап «Great Wall» коштує 500 тисяч гривень. Виходить, за причіплену санітарну будку «Богдан» бере 1 мільйон гривень?

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10734576-viyskovi-milyardi-kompaniy-pashinskogo-y-gladkovskogo-yak-i-skilki-teperishni-pidsudni-vismoktali-z-tayemnogo-oboronnogo-byudzhetu.html
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Да мы уже знаем что Порох плохой, только что вы через год петь то будете?
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будуть брехати, як ото щойно, оцим висером.
ЗІ: китайське барахло, можливо, і дешево коштує; але комплектація санітарного Богдана (та ще й 4х4) - західноєвропейська, не китайська.
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