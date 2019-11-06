EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1192  65
Все про:Луганщина (1878) Порошенко (9847) курсанти (60) військовослужбовці (2564)

 "Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ "Слава Україні!", - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній

П'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко почав поїздку на Схід із зустрічі з вихованцями Військового ліцею в Кремінній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на сторінку політика в Facebook.

Військовий ліцей у Кремінній – дійсно історичний навчальний заклад. Саме тут, на цьому плацу вперше в історії ЗСУ прозвучало військове вітання: "Слава Україні!". І відповідь була: "Героям Слава!" Саме це місце стало символом відродженої України. Тут під написом "Слава Україні!" приходять фотографуватися молодята. Сьогодні я звернувся до вихованців ліцею. Ви, без сумніву, зробили правильний вибір і тепер маєте високу честь боронити українську державу. Свою безпеку український народ довірив саме вам. І я впевнений, ви виправдаєте цю довіру!" - зазначив Порошенко.

Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 01
Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 02
Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 03
Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 04
Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ Слава Україні!, - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158182
 
   
 Топ коментарі
 
это только твое чмо на рояле играть умеет
 показати весь коментар
 
зедебила тоже все помнят и не только по предвыборным обещаниям
 показати весь коментар
 
это точно , у зедебила только все впереди находиться, он этим и думает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мальдивский говнокомандующий решил тряхнуть стариной и вместе с иркой-дыркой начал очередные гастроли по стране?
 показати весь коментар
 
 
это только твое чмо на рояле играть умеет
 показати весь коментар
 
 
Помним предвыборный чес свинорошена-томосоносца по стране
 показати весь коментар
 
 
зедебила тоже все помнят и не только по предвыборным обещаниям
 показати весь коментар
 
 
Вот только у Зеленского еще все впереди, а у унылого диабетика уже все позади "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 1594
 показати весь коментар
 
 
это точно , у зедебила только все впереди находиться, он этим и думает.
 показати весь коментар
 
 
Так это просто отлично, что у нового Президента стоит как у молодого, в отличие от свинорошена, который уже давно импотент не только политический, но и физический
 показати весь коментар
 
Если у него все так отлично, зачем он из роялистов ушел ? 😂
 показати весь коментар
 
Если бы тебе хотелось посрать насчёт предыдущего президента, то это было бы твоё зелёное дело, но до Томоса, чмо ты кацапское тебе нечего лезть. Сиди в своих скрепах.
 показати весь коментар
 
 
Забыл спросить мнение соевого гамадрила, спустившегося для сбора хавчика с карпатского дуба
 показати весь коментар
 
Конечно, президент, правда, только в больном воображении обьевшихся рошенками свиноботов. Для остальных украинцев это вор, военный преступник и мародер, который подзадержался среди живых на 5 лет
 показати весь коментар
 
Любить Гетьман военных,
а военные отвечают Гетьману взаимностью
 показати весь коментар
 
Первый, настоящий и пока Единственный Президент и Верховный Главнокомандующий Украины!
 показати весь коментар
 
 
Забыл уточнить - для нескольких процентов больных на всю голову отщепенцев "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 2169
 показати весь коментар
 
 
Это для тебя он такой,потому что ты Шрек)))
 показати весь коментар
 
 
Соецефалы никак не могут примириться с тем, что на сегодняшний день свинохряк превратился в политический труп, который интересен только кучке холуев и следователям ГБР.
 показати весь коментар
 
 
Опача, слово "соя", и сразу видно голожопого кацапа.
 показати весь коментар
 
 
нууу.. я то, точно Шрек, но ты то, точно не Таиса Афинская..
 показати весь коментар
 
 
ты хочешь, что б я тебе выплатил премию?.. ты должен её заработать!..
например, я хочу, что бы ты убрал от листьев парк "Сосновый Бор" в Черкассах, где я сейчас нахожусь у своих друзяк.. я готов заплатить тебе 500 баксов(но работу проверю!!!)
 показати весь коментар
 
 
Ви мабуть чемпіон по лизанню мародерської дупи.
 показати весь коментар
 
 
от блин!.. еще один зеленый извращенец ..
Микола!.. ты банки с водой заряжаешь, когда Зеленая Шмаркля по ТВ выступает?!
 показати весь коментар
 
 
Не відволікайтесь від "поліровки", барига не пробачить.
 показати весь коментар
 
 
Колись на початку своєї каденції петя говорив , що й його синочок мишко після навчання в Лондоні на чужині, повернеться в Україну та буде продовжувати навчання в ліцеї Богуна.. Не судилося здійснитися мрії петі - немає ні другої каденції, ні мишка в ліцеї..
 показати весь коментар
 
 
Так. Тепер малороські гниди правлять Україною, а дніпровські мєнти на пенсії гребуть бабло працюючи на олігарха і бандита Коломойського.
 показати весь коментар
 
 
Пошёл детям на мозги капать. Уже как *****
 показати весь коментар
 
 
Все просто - идет туда, куда еще пускают и не бьют в морду
 показати весь коментар
 
 
Кто-нибудь, скажите этому алкоголику, что он уже не президент
 показати весь коментар
 
 
Не надо. Может начать буянить. Еще укусит кого-то...
 показати весь коментар
 
 
-- хочешь я тебе скажу -- честно и прямо? -- ******** от Пороха -- он уже не Президент! ...*)
 показати весь коментар
 
 
...ни одного Майдана и протеста против Пороха! -- и щас в фаворе...
-- и ещё неизвестно, хто кого посадит? *)
 показати весь коментар
 
 
А по-моему протест был на выборах. Как фанера. "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 2137
 показати весь коментар
 
 
По-твоему, надо было бы Зелю в 2014 году выбрать! ...но шо-то у вас не срослось...*)
 показати весь коментар
 
 
А Зеля в 2014 свою кандидатуру на выборах разве выдвигал?
 показати весь коментар
 
 
-- так он и щас не выдвигал -- его выдвинули...
 показати весь коментар
 
 
Задумчівий, мої вітання! Живий? Три роки не було. Як повоював?! Скільки українців убив?
 показати весь коментар
 
Разве что протестов против пепы не было в германии особенно в период 2018-2019. Ну и антирейтинг на уровне медведчука.
 показати весь коментар
 
 
Артист больших и малых академических театров "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 5670
 показати весь коментар
 
 
шесть комментов за 16 минут.. !!!!! да ты просто зайчик!..
"Он слишком быстрый!", огорченно подумала жена "Patricio Aycinena"!))) "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 7365
 показати весь коментар
 
 
Написали, что Порошенко полетел в Харьков на Барабашево, чтобы бюджетно купить к зиме детям и Марине свитера и обувь.

Боже, він такий простий. Ще мабуть торгуватися буде. Дарма ми над ним реготали.
 показати весь коментар
 
 
У любого Президента-реформатора, рейтинг ниже нуля. Особенно в конце службы... ...не без исключений, но -- как правило!
Порох внутреннюю политику *******! -- однозначно . Шо не умаляет его достоинств -- стопудово!
А щас шо? -- заганный в угол Коломойский, дурилка на ниточках и пипл -- с коммунистическим приветом в головах...
...и никакой уважухи за Бугром!
Я просто сравниваю... -- я ж от этого **************, вообще не завишу -- чиста наблюдаю и комментирую...
 показати весь коментар
 
 
Безумно интересная статья про безумно важное событие) Бутусов опять джинсу напечатал,видно Пецька проплатил. Цензор держит нас в курсе всех важных событий в жизни Пецьки- политического импотента со стабильным антирейтингом,несмотря на все старания свинорылой ботофермы. браво.Бутусов.с нетерпением ждем также новые мемуары Турчинова-того же поля ягода.а то ты давно не печатал ,некрасиво,спонсор все таки твой
 показати весь коментар
 
 
После выборов Цензор превратился в заповедник непуганых идиотов порохоботов. Захожу сюда чисто поприкалываться над соевыми макаками
 показати весь коментар
 
Скоро по садикам и яслям пойдет. Это уровень петрушки
 показати весь коментар
 
 
ну да.. это тебе не по роялю %%% лупить со всей дури!.. тут талант нужен..
вам же, зебилам, нравится такое .. чудо-юдо как Зеленский..
 показати весь коментар
 
 
курсанти - молоді й гарні хлопці, приємно дивитися. А хто оті дешеві актори, стилізовані під чорну квадратну шафу та блакитну жилєтку біля шафи?
 показати весь коментар
 
 
Через 50 років Порошенка будуть згадувати або ж як баригу, зрадника і вбивцю,
котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,
або ж як Першого Президента Незалежної України.
Третього варіанту нема.
 показати весь коментар
 
 
я как то не против....но экс президент никак видно не может принять то.что он уже не президент....со всеми везде ездит встречается.переговоры ведёт за рубежом, никак из роли не может выйти... "Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ "Слава Україні!", - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній - Цензор.НЕТ 6779
 показати весь коментар
 
 
Переговоры он может вести за кружкой пива в пивной только с такими же политическими лузерами и сбитыми летчиками как и он сам
 показати весь коментар
 
 
В следующий раз мародер появится в лицее под Новый год в образе Дед Мороз - Сивушный нос вместе со своей изрядно поистаскавшейся по разнообразным спонсорам помощницей Иркой-давалкой
 показати весь коментар
 
 
Кацапы, вы что, не взрослеете? Ты, как прыщавый подросток, обзываешь женщину, которой ты в подметки не годишся. Скоро на НТВ в ЧП ты прозвучишь, как маньяк.
 показати весь коментар
 
Мародёр продолжает "вояжи" в качетсве президента? "Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ "Слава Україні!", - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній - Цензор.НЕТ 4069 Это шизофрения. Здорово, что он и ирка неподстилка в черном. Траур по утерянному корыту? Ничё, скоро будут в полосатом. "Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ "Слава Україні!", - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній - Цензор.НЕТ 4069
 показати весь коментар
 
 
Шизофрения то, что ты, неслужившый, обзываешь кого-то мародёром. Мародёры - это твояиродная Снигерия.
 показати весь коментар
 
А с чего ты взял, что "неслуживый"? По себе судишь, бот?
Ступай лесом, мимо и очень далеко. "Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ "Слава Україні!", - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній - Цензор.НЕТ 6117
 показати весь коментар
 
 
Не отпугивайте бедное соевое животное, их и так в этой теме немного, поржать особо не с кого
 показати весь коментар
 
 
Кто допустил єтого козлину к курсантам???
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору