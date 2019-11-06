 "Це історичний навчальний заклад: тут вперше прозвучало привітання ЗСУ "Слава Україні!", - Порошенко зустрівся з вихованцями Військового ліцею в Кремінній

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на сторінку політика в Facebook.
Військовий ліцей у Кремінній – дійсно історичний навчальний заклад. Саме тут, на цьому плацу вперше в історії ЗСУ прозвучало військове вітання: "Слава Україні!". І відповідь була: "Героям Слава!" Саме це місце стало символом відродженої України. Тут під написом "Слава Україні!" приходять фотографуватися молодята. Сьогодні я звернувся до вихованців ліцею. Ви, без сумніву, зробили правильний вибір і тепер маєте високу честь боронити українську державу. Свою безпеку український народ довірив саме вам. І я впевнений, ви виправдаєте цю довіру!" - зазначив Порошенко.
а военные отвечают Гетьману взаимностью
например, я хочу, что бы ты убрал от листьев парк "Сосновый Бор" в Черкассах, где я сейчас нахожусь у своих друзяк.. я готов заплатить тебе 500 баксов(но работу проверю!!!)
Микола!.. ты банки с водой заряжаешь, когда Зеленая Шмаркля по ТВ выступает?!
-- и ещё неизвестно, хто кого посадит? *)
"Он слишком быстрый!", огорченно подумала жена "Patricio Aycinena"!)))
Боже, він такий простий. Ще мабуть торгуватися буде. Дарма ми над ним реготали.
Порох внутреннюю политику *******! -- однозначно . Шо не умаляет его достоинств -- стопудово!
А щас шо? -- заганный в угол Коломойский, дурилка на ниточках и пипл -- с коммунистическим приветом в головах...
...и никакой уважухи за Бугром!
Я просто сравниваю... -- я ж от этого **************, вообще не завишу -- чиста наблюдаю и комментирую...
идиотовпорохоботов. Захожу сюда чисто поприкалываться над соевыми макаками
вам же, зебилам, нравится такое .. чудо-юдо как Зеленский..
котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,
або ж як Першого Президента Незалежної України.
Третього варіанту нема.
Ступай лесом, мимо и очень далеко.