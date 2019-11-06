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 Звільнення голови державного космічного агентства Дегтяренка не пов'язане з "Південмашем", - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що звільнення глави державного космічного агентства Павла Дегтяренка не пов'язане з його наміром змінити керівництво "Південмашу", як раніше повідомляли ЗМІ.

Про це заявив Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми поступово аналізуємо ефективність діяльності всіх центральних органів виконавчої влади. За результатами нашого аналізу ми приймаємо рішення, чи продовжувати роботу з людиною, яка очолює цей орган. У цьому конкретному випадку ми подивилися наскільки ефективно працював цей орган і вирішили, що людину ми хочемо поміняти. Оголошено конкурс і ми шукаємо молодих професійних чесних людей, які хотіли б обійняти цю посаду", - сказав Гончарук.

Він підкреслив, що "звільнення не пов'язане з якоюсь окремою подією".

"Це просто результат нашого планового аналізу. І це далеко не останнє звільнення, яке ми проводимо в органах державної влади", - додав прем'єр.

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Нагадаємо, 4 листопада Кабмін на позачерговому засіданні звільнив Павла Дегтяренка з посади голови Державного космічного агентства та оголосив конкурс на цю посаду.

30 жовтня Дегтяренко підписав указ про звільнення директора заводу "Південмаш" Сергія Войта.

ДП "Південмаш" у понеділок на своєму сайті заявив, що Дегтяренко вже наступного дня, 31 жовтня, скасував наказ про звільнення Войта, опублікувавши відповідний наказ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158181
 
 
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Войт планомерно уничтожает завод. Кому это выгодно?
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Я так розумію, що прийнявши закон про дозвіл займатися космосом приватному секторі, хтось плануе чітко за копійки приватузувати залишки пілприемств які працювали в цьому напрямку на космічну галузь. Явно це не ми з вами і нашої з вами вигоди тут нема і не буде. Але особисто КМ України, збагатиться. Впевнений.
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