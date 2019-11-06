 ЄС оцінюватиме українські енергозаконопроєкти на сумісність з правом ЄС, - Мінекоенерго

Як сказано в повідомленні Мінекоенерго в середу, така домовленість була досягнута на зустрічі віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем у Брюсселі 5 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з релізом, сторони також домовилися про подальшу імплементацію оновленого "енергетичного" додатка до Угоди про асоціацію з ЄС, що має наблизити Україну до інтеграції ринків газу та електроенергії.

Читайте також: Кабмін розширив можливості використання електрокарів для держорганів

"Європейська сторона також заявила, що підтримуватиме Україну в тристоронніх переговорах з транспортування газу, реформування сектора енергетики та екології і реформи об'єднаного Мінекоенерго", - наголошується в повідомленні.