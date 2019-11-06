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 ЄС оцінюватиме українські енергозаконопроєкти на сумісність з правом ЄС, - Мінекоенерго

Україна і ЄС створять механізм, що дозволяє європейській стороні оцінювати українські енергетичні законопроєкти на предмет їхньої сумісності з правом ЄС, а також спільно проводити моніторинг ухвалених актів.

Як сказано в повідомленні Мінекоенерго в середу, така домовленість була досягнута на зустрічі віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем у Брюсселі 5 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з релізом, сторони також домовилися про подальшу імплементацію оновленого "енергетичного" додатка до Угоди про асоціацію з ЄС, що має наблизити Україну до інтеграції ринків газу та електроенергії.

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"Європейська сторона також заявила, що підтримуватиме Україну в тристоронніх переговорах з транспортування газу, реформування сектора енергетики та екології і реформи об'єднаного Мінекоенерго", - наголошується в повідомленні.

ЄС оцінюватиме українські енергозаконопроєкти на сумісність з правом ЄС, - Мінекоенерго 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158175
 
 
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Вот жеж эти ЕСовцы и лицемеры, сплавляют свои корчи-евробляхи, а потом скажут у вас не евро-5 идите лесом ЕС будет оценивать украинские энергозаконопроекты на совместимость с правом ЕС, - Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 7354
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Украина и ЕС создадут механизм, позволяющий европейской стороне оценивать украинские энергетические законопроекты на предмет их совместимости с правом ЕС, а также совместно проводить мониторинг принятых актов.
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А нафига? опять путинские жополизы будут указывать Украине как ей жить?
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- Изя, а как часто выборы президента в Украине?
- Обычно раз в 5 лет.
- Как это понимать - обычно?
- Ну, бывают досрочные. Они называются Майдан.
(C)
@Anakoyher
😄
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