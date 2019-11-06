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 Політика України
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 Кабмін ухвалив рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад, - Гончарук

У наступному, 2020 році, в Україні має запрацювати проєкт "Поліцейський офіцер громади".

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні Кабміну прийнято рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад.

Прем'єр-міністр підкреслив, що реформа децентралізації триває, і він розраховує, що наступного році буде завершено процес створення місцевих громад.

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"Ми вважаємо, що наступного року вся територія України буде розподілена і буде складатися з заможних громад. У кожної з них має бути свій офіцер", - сказав Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158171
 
 
 Топ коментарі
 
Гоп-Стоп, мы подошли из-за угла
Гоп-Стоп-Вчера мне Ленка не дала
Зато есть номерок Еремы
С ним давно знакомы
И ваще сейчас без шутки
Снимем проститутку
Будет весело кароче
Ведь такой крутой у нас квартал Кабмин принял решение о покупке автомобилей для обеспечения офицеров местных громад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4073
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А как же коррупция в МВД?! К примеру, на Западе Украины незаконная вырубка леса и незаконная добыча янтаря. Не секрет что лесную и янтарную мафию крышуют авкаковские менты. И такой беспредел от ментов не только на Западной Украине, а повсюду.
Но Аваков и при Зеленском продолжает возглавлять МВД. Возникают сомнения - а будет ли Зеленский действительно бороться с коррупцией? Кстати, вспомните как внаглую прекратили уголовное дела по рюкзакам сынульки Авакова.
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Полицейский офицер громады (ПОГРОМ)

Кабмін ухвалив рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8419
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Полицейский офицер громады (ПОГ) Спасибо, хоть, что не ПОЦ Кабмин принял решение о покупке автомобилей для обеспечения офицеров местных громад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6383
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если прочесть по-зеленски, получится гоп...
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Гоп-Стоп, мы подошли из-за угла
Гоп-Стоп-Вчера мне Ленка не дала
Зато есть номерок Еремы
С ним давно знакомы
И ваще сейчас без шутки
Снимем проститутку
Будет весело кароче
Ведь такой крутой у нас квартал Кабмин принял решение о покупке автомобилей для обеспечения офицеров местных громад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4073
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там интересная ситуация. Кто в теме, то знает. Есть перечень, который должна обеспечить местная громада. Он на 3 листа. Начиная от помещения с холодильником и заканчивая канцелярскими принадлежностями. Т.е. все за деньги местного бюджета. Но подчинятся этот офицер будет авакову. Так вот есть в том перечне и автомобиль. Угадайте какой. ДАСТЕР. Именно записан Дастер
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тютышогониш??? Дуууустер!
Кстати, этот румынский реновец в Испании, по кр.мере, носит логотип дачи... не, ну ничо так. Я даже рассматривал... но инфинитя перемогла... infiniti, one glorified nissan... mmmwha mmmwha mmmhwa... duster - pff pff pffh
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яким правом центральна Влада(Кабмін) може зобовязати Щось(за переліком) купувати і оплачувати з місцевого бюджету будь-якого рівня?

по-моєму,а ес c5e83b5a, ти "гонішь" Кабмін ухвалив рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 791
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Полицейский офицер громады (ПОГРОМ)


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если прочесть по-еврейски, получится "морг оп"...
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Зиску від тих офіцерів що вони є , що їх нема.
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Назвали бы шерифом.
Зарплата - от 20к., но ответственность в случае ляпа - тоже, с конфискацией.
Только вот... шерифов лишних в Канаде столько не наберется шоб сюда приехать и работать за 20к. в неделю то. Кабмин принял решение о покупке автомобилей для обеспечения офицеров местных громад, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2195
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моя композиция...I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy...
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там есть кнопка на акт. ссылку. а то находит Эрика Клэптона.
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Та эти ваши кнопки...я на смартфоне... не вижу, куда пальцем попадать...
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Классное выступление, уже вроде даже слышал раньше, это классика, это знать надо. Отлично конечно, Эрик свое дело знает. Чуть-чуть джаза плюс Его гитарка.... ммммм.... это да, обожаю такое, крепко, для "души".
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Здуріли зовсім..в такому вигляді як зараз поліція це офіцери ОЗУ аваківська...краще гелікоптери..
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Кабмин переписал бюджет Украины на 2020 год, который уже успели принять в первом чтении. Вопреки всем обещаниям, чуда не произошло. В проект не заложили ни обещанного повышения зарплат учителям, ни поднятия прожиточного минимума до "фактического уровня". Более того, урезали даже те программы, которые принимались еще правительством Гройсмана
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Авто участковым ( как их не называй) в сельской местности - это хорошее дело. Бо у нас один участковый на три-четыре села на расоянии в 5-10 км одно от другого.
Источник: https://censor.net.ua/n3158171
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И ходить враскорячку, как Дж.Вейн...
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А как же коррупция в МВД?! К примеру, на Западе Украины незаконная вырубка леса и незаконная добыча янтаря. Не секрет что лесную и янтарную мафию крышуют авкаковские менты. И такой беспредел от ментов не только на Западной Украине, а повсюду.
Но Аваков и при Зеленском продолжает возглавлять МВД. Возникают сомнения - а будет ли Зеленский действительно бороться с коррупцией? Кстати, вспомните как внаглую прекратили уголовное дела по рюкзакам сынульки Авакова.
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не плохая новость:
Зеленський закликав прем'єра зібрати весь Кабмін і представників правоохоронних органів:

"Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк для ЗСУ", - повідомив він на нараді з проблемних питань діяльності ДП "Укроборонпром", що відбулася у середу, 6 листопада, у Харкові.

"Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для Таїланду робимо, а для України не робимо. Чому у нас є чудові літаки, чудові конструктори, тільки ми нічого не виробляємо і нічого не літає?"

За його словами, на заводах оборонно-промислового комплексу наявна заборгованість із зарплати до 4 років і рівень зарплат дуже низький.
Крім того, взимку люди працюють у приміщенні, де температура не перевищує 0 градусів.
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Як не перейменовуйте дільничого мєнта він все одно залишиться "дільничим". І добре! 12 500 дільничих України розкривають та розслідують 75% від усіх злочинів гарячим слідом. Без них в країні був би повний хаос. Але варто все ж їх контролювати через жорсткий громадський нагляд...
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"Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк для ЗСУ", - повідомив він на нараді з проблемних питань діяльності ДП "Укроборонпром", що відбулася у середу, 6 листопада, у Харкові.\\

напевне йдеться про 1 танк 'оплот',котрий ЗСУ 'прийняло на озброєння' для ФАКТУ,необхідного для покупців на міжнародному ринку..дорогуватий танк для ЗСУ
Крім того:
Танки БМ «Оплот» в ближайшее время не будут поставляться Вооруженным Силам Украины. Средства на закупку первой партии танков перенаправлены на другие направления обороны. Вернуться к вопросу о покупке «Оплотов» можно будет в том случае, если производителю - Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению имени Морозова - удастся отказаться от российских комплектующих.

https://fakty.ua/303656-vsu-pridetsya-otkazatsya-ot-tankov-oplot-chto-ob-etom-izvestno



зарезервированные для закупки боевых машин 100 млн гривен были перенаправлены на ускорение работ по мобильному комплексу крылатых ракет «Нептун».
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