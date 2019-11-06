 Кабмін ухвалив рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
На засіданні Кабміну прийнято рішення про купівлю автомобілів для забезпечення офіцерів місцевих громад.
Прем'єр-міністр підкреслив, що реформа децентралізації триває, і він розраховує, що наступного році буде завершено процес створення місцевих громад.
"Ми вважаємо, що наступного року вся територія України буде розподілена і буде складатися з заможних громад. У кожної з них має бути свій офіцер", - сказав Гончарук.
Гоп-Стоп-Вчера мне Ленка не дала
Зато есть номерок Еремы
С ним давно знакомы
И ваще сейчас без шутки
Снимем проститутку
Будет весело кароче
Ведь такой крутой у нас квартал
Кстати, этот румынский реновец в Испании, по кр.мере, носит логотип дачи... не, ну ничо так. Я даже рассматривал... но инфинитя перемогла... infiniti, one glorified nissan... mmmwha mmmwha mmmhwa... duster - pff pff pffh
по-моєму,а ес c5e83b5a, ти "гонішь"
Зарплата - от 20к., но ответственность в случае ляпа - тоже, с конфискацией.
Только вот... шерифов лишних в Канаде столько не наберется шоб сюда приехать и работать за 20к. в неделю то.
Источник: https://censor.net.ua/n3158171
Но Аваков и при Зеленском продолжает возглавлять МВД. Возникают сомнения - а будет ли Зеленский действительно бороться с коррупцией? Кстати, вспомните как внаглую прекратили уголовное дела по рюкзакам сынульки Авакова.
Зеленський закликав прем'єра зібрати весь Кабмін і представників правоохоронних органів:
"Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами, один танк для ЗСУ", - повідомив він на нараді з проблемних питань діяльності ДП "Укроборонпром", що відбулася у середу, 6 листопада, у Харкові.
"Щоб ми розуміли, хто у нас замовник, чого, скільки танків, чому ми для Таїланду робимо, а для України не робимо. Чому у нас є чудові літаки, чудові конструктори, тільки ми нічого не виробляємо і нічого не літає?"
За його словами, на заводах оборонно-промислового комплексу наявна заборгованість із зарплати до 4 років і рівень зарплат дуже низький.
Крім того, взимку люди працюють у приміщенні, де температура не перевищує 0 градусів.
напевне йдеться про 1 танк 'оплот',котрий ЗСУ 'прийняло на озброєння' для ФАКТУ,необхідного для покупців на міжнародному ринку..дорогуватий танк для ЗСУ
Крім того:
Танки БМ «Оплот» в ближайшее время не будут поставляться Вооруженным Силам Украины. Средства на закупку первой партии танков перенаправлены на другие направления обороны. Вернуться к вопросу о покупке «Оплотов» можно будет в том случае, если производителю - Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению имени Морозова - удастся отказаться от российских комплектующих.
https://fakty.ua/303656-vsu-pridetsya-otkazatsya-ot-tankov-oplot-chto-ob-etom-izvestno
зарезервированные для закупки боевых машин 100 млн гривен были перенаправлены на ускорение работ по мобильному комплексу крылатых ракет «Нептун».