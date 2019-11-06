 Кабмін візьме кредит 450 млн грн у ЄБРР на будівництво доріг

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в уряді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, кредит узято під 2%, що є досить хорошою умовою.

Також він повідомив, що насамперед ці кошти підуть на завершення траси Київ - Одеса та північної об'їзної дороги навколо Львова.

Крім того, Гончарук анонсував інші масштабні проєкти з будівництва доріг.

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