 Кабмін візьме кредит 450 млн грн у ЄБРР на будівництво доріг

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в уряді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, кредит узято під 2%, що є досить хорошою умовою.
Також він повідомив, що насамперед ці кошти підуть на завершення траси Київ - Одеса та північної об'їзної дороги навколо Львова.
Крім того, Гончарук анонсував інші масштабні проєкти з будівництва доріг.
Прикольно **** гривнами дает кредит. азазаза
Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).
Приставка: рас-; корень: -пил-. Распил [2] Значение спец., только ед. действие по глаг. распилить-распиливать; тот или иной способ распиливания
жарг., неол. раздел, делёжка денег, власти, влияния и т. п.
а вчера он сказал, что не хотят увеличивать гос.долг ))
половини суми повинно вистачити(якщо лише 10 % відсотків буде "розпиляно')
ти повинен був би бути вдячним
Ми з Ігором Валерійовичем зробили їх разом...
(C)
@Goloborodyko
🤔
...
Реальность выявилась гораздо страшнее. Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании "credit meeting" МВФ был вообще снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят.
Этот двухстраничный документ представляет собой сообщение Министерства юстиции США о возможной причастности нынешнего руководства Украины в незаконному выведению активов украинских банков и отмыванию этих средств на территории США.
В переводе на человеческий язык это означает, что нам не дадут кредит не потому, что мы его не вернем - с этим у Украины все в порядке. Кредит не дадут потому, что страной управляет Зеленский и К. Понимайте это как хотите. Обвиняйте их в чем угодно, но МВФ не желает давать им деньги....