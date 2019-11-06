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Все про:заборона (600) Кабмін (3267) Росія (20386) вагони (49) Гончарук_Олексій (242)

 Кабмін заборонив ввезення в Україну старих залізничних вагонів з РФ

Уряд заборонив ввезення на територію України старих залізничних вагонів із Російської Федерації.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це позбавить нас значної частини мотлоху, який їде до нас, а потім у процесі експлуатації заподіює шкоду людям", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, що раніше глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявляв: "Кілька років тому привезли в Україну старі списані російські вагони, а у нас їм продовжили термін використання. Таке ж сталося і з локомотивами. Привезли старий російський мотлох, який там не використовують, а у нас поставлять під аварійні перевезення. Нічого доброго з цього точно не буде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін переніс повне припинення імпорту російських вагонів на 20 листопада

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158167
 
   
 Топ коментарі
 
Ерничать будешь на чеченбутылке, татаромордва позорная!
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Старые нельзя,а новые можно покупать у урода-оккупанта?
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ооо!.. привет дебил ольгинский!.. у тебя из-за кокошника рога торчат..
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Дать капитальный ремонт и будет ходить еще долго. Раньше делали на совесть.
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постав собі колеса на авто та забудь про перевірку тиску в шинах .
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а новых у ********* нет и как вы собираетесь бизнес с ними делать?
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ооо!.. привет дебил ольгинский!.. у тебя из-за кокошника рога торчат..
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При Пете и Моторсич прибыльной была, и промпроизводство росло, а не уменьшалось, как при ЗЕ.

Чего уж вспоминать...
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Знаешь почему было прибыльно всё при Порошенко?Потому что он так говорил
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Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" (входит в состав госконцерн "Укроборонпром") провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года, что является достаточным количеством для перевооружения целой танковой бригады, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Лучшие боевые возможности, современные тепловизоры, защищенная цифровая связь, средства спутниковой навигации и новый динамическая защита - все это получили наши танкисты благодаря специалистам украинской оборонки. Наша цель - переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО", - написал П.Порошенко в понедельник утром на своей странице в соцсети Фейсбук
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А сегодняшнюю новость в украинской прессе печатать не хотят.Есть на ютубе.
С 2009 г на этом заводе небыло ниодного госсщаказа и проищведен 1(один) танк.
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Вовочка спи_дел, а ты ему сразу поверил, по национальному признаку очевидно Кабмін заборонив ввезення в Україну старих залізничних вагонів з РФ - Цензор.НЕТ 3856
Речь про 1(один) танк "Оплот", который стОит как модернизация 20 танков Т-64, которых не надо строить, они готовые есть.
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а вы не хотите проверить на коррупцию ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ Міністерства інфраструктури - Галущак Андрій Едуардович .. через него все проходит..
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Но при этом старые американские катера, которые в США уже списаны и не используются, не только завозят, но и ставят на боевое дежурство. То есть на старом хламе перевозить нельзя, а защищать родину можно.
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ооо!... еще один диванный знаток военной техники..
ты "списанная техника" от "законсервированная техника" отличаешь?!
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"Законсервировали" их в 2017, почти после 30 лет эксплуатации.
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Уже сам нашел. Даже 33 года.
Но:
1. Списаны были не по старости, а по замене.
2. Дареному коню в зубы не смотрят. Катера не покупались, а были переданы безвозмездно (в отличии от доистерических теплушек из Роиси).
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ну, що Ви так помпезно про кривошийкіна? Знаток кажете, ні - експерд.
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ты шо, это же американские катера. Как пенсильванский уголь или техасский СПГ, они с запахом демократии ! А не кацапское говно
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Ерничать будешь на чеченбутылке, татаромордва позорная!
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Старые нельзя,а новые можно покупать у урода-оккупанта?
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Из Московии вообще в Украину ничего нельзя ввозить, не только ж\д вагоны. И вывозить ничего нельзя в Московию.
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Новость должна НЕ понравиться дамбаским "металлургам" и т.п. волынцам. Как бы не привело это чудо - волынец - дамбасню в Киев, касками об асфальт постучать...
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