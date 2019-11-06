 Кабмін заборонив ввезення в Україну старих залізничних вагонів з РФ

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це позбавить нас значної частини мотлоху, який їде до нас, а потім у процесі експлуатації заподіює шкоду людям", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, що раніше глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявляв: "Кілька років тому привезли в Україну старі списані російські вагони, а у нас їм продовжили термін використання. Таке ж сталося і з локомотивами. Привезли старий російський мотлох, який там не використовують, а у нас поставлять під аварійні перевезення. Нічого доброго з цього точно не буде".
А при Пете такого НЕ БЫЛО!!!!
Чего уж вспоминать...
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Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" (входит в состав госконцерн "Укроборонпром") провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года, что является достаточным количеством для перевооружения целой танковой бригады, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Лучшие боевые возможности, современные тепловизоры, защищенная цифровая связь, средства спутниковой навигации и новый динамическая защита - все это получили наши танкисты благодаря специалистам украинской оборонки. Наша цель - переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО", - написал П.Порошенко в понедельник утром на своей странице в соцсети Фейсбук
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А сегодняшнюю новость в украинской прессе печатать не хотят.Есть на ютубе.
С 2009 г на этом заводе небыло ниодного госсщаказа и проищведен 1(один) танк.
Речь про 1(один) танк "Оплот", который стОит как модернизация 20 танков Т-64, которых не надо строить, они готовые есть.
ты "списанная техника" от "законсервированная техника" отличаешь?!
Но:
1. Списаны были не по старости, а по замене.
2. Дареному коню в зубы не смотрят. Катера не покупались, а были переданы безвозмездно (в отличии от доистерических теплушек из Роиси).
а клянчить старые электрички это норма