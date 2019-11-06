 Кабмін заборонив ввезення в Україну старих залізничних вагонів з РФ

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання Кабміну, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це позбавить нас значної частини мотлоху, який їде до нас, а потім у процесі експлуатації заподіює шкоду людям", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, що раніше глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявляв: "Кілька років тому привезли в Україну старі списані російські вагони, а у нас їм продовжили термін використання. Таке ж сталося і з локомотивами. Привезли старий російський мотлох, який там не використовують, а у нас поставлять під аварійні перевезення. Нічого доброго з цього точно не буде".

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